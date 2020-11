Vémola o hubnutí: osm litrů vody a solárko. Co nechybí na jídelníčku?

Málokdo zná procesy předzápasového hubnutí lépe než Karlos Vémola. Běžně váží kolem sto kilogramů, přitom nastupuje ve střední váze, tedy do 84 kilo. Přesně v tomto limitu ho čeká zápas 5. prosince s Václavem Mikuláškem. Do klece nastoupí český Terminátor opět čerstvě opálený. Kvůli vzhledu? Ne, hlavně kvůli váze.

(přemýšlí) „Jedno z nejtěžších bylo asi v Bratislavě před zápasem s Moisem Rimbonem. Tam jsem si opravdu sáhl na dno. Ale čím mám těžší shazování, tím lepší výkon předvedu.“

Jednou jste říkal, že ideální čas na shazování je dvanáct týdnů…

„Ne na samotné hubnutí. To stačí bohatě osm, někdy i šest týdnů. Ale pokud někdo přechází k tak drastické dietě, jako to mívám já, není úplně snadné ze dne na den vypnout a nic nejíst. Minimálně týden dva trvá, než se do diety jako takové dostanete.“

Jak lze rozdělit fáze cesty ke správné váze?

„Po prvních čtrnácti dnech naskočení do diety nastávají dva týdny, kdy to jde rapidně dolů. Pak je třeba upravit stravu. A pokud se váha zastaví a nejde dál, je třeba sesekat jídelníček a přidat na kardiu. Alfou a omegou jsou jídelníček a kardio. Nemůžete ale ubrat v jídle tolik, abyste chodili vyčerpaní na trénink. Dieta musí být taková, abyste měli energii do tréninku a ještě do toho shazovali. To je na tom nejnáročnější.“

Z čeho se skládá váš jídelníček v přípravném období?

„V dietě snídám jen vločky. Přes den si dávám většinou rýži basmati, buď s brokolicí, nebo se špenátem, aby mě to trochu zasytilo. Protože v zelené zelenině nejsou skoro žádné tuky či cukry a je to velký zdroj minerálů, železa a vitaminů. K tomu jím jenom bílé maso. Takže kuřecí, krůtí, případně bílou rybu. Nejím červené maso, žádné hovězí, skopové, nic. Ani takzvaně červenou rybu, což je tuňák či losos. Kuřecí je snadno stravitelné. A ve finále diety jím jen bílou rybu, která nemá tak kvalitní protein, ale rychleji se vstřebá.“

Poslední týden před zápasem se hodně pracuje s pitím.

„Ano, je třeba začít tělo zavodňovat. Brát hodně vitamin C, aby člověk víc močil. Tělo se naučí pořádně zavodňovat a odvodňovat. Je třeba pít 6-8 litrů denně. Tři dny před vážením to stáhnout na čtyři litry, dva dny před váhou na dva, den před tím na litr. A pak už nic. Tělo ale pokračuje dál v odvodňování.“

Jednou jsem vás zaslechl před zápasem mluvit o tom, že jste hubnul v soláriu.

„To dělám pokaždé. Vždy si vyberu nějaké solárko, které neopaluje moc, aby to nebylo turbo a nespálilo vás za deset minut. Spíš takové, co opaluje po dlouhé době, minimálně 20-30 minut. Vypnu ventilátory, aby to pálilo co nejvíc. Pak je pode mnou vždycky vypocená kaluž.“

Když následně správně navážíte, co prožíváte potom?

„Určitě každý člověk zná pocit, když je třeba unavený, že má žízeň, ale nemůže ji zastavit. Napije se, stejně má pořád žízeň. A teď si to představte desetkrát horší. Strašná žízeň, kterou nelze uhasit. Navíc se nesmíte naplno napít, protože by vás začalo hrozně bolet břicho. Když to přeženete, dostanete křeče. Šest až osm hodin po vážení máte neustálé pocity žízně, dokonce ztratíte i chuť. Nic vám nechutná, tělo se brání, je to až odpor k jídlu. Začnete se klepat, dostaví se zimnice. To postupné nabírání je taky velice nepříjemná záležitost.“