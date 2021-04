iSport podcast Fight: Ďatelinka o ztrátě otce a bitkách chuligánů

Rvavost má Milan Ďatelinka v krvi. Jako správný MMA zápasník to ani jinak mít nastavené nemůže. Sklony k zápolení s ostatními ukazoval Slovák už v mládí, kdy se po boku fanoušků Slovanu Bratislava mlátil v bitkách chuligánů. S tím už je ale konec, protože se z něj stal profesionál a nechce si kazit kariéru. „Určil jsem si priority. Nemůžu si dovolit vyfasovat někde v bitce a být půl roku nebo rok odstavený. Potřebuju vydělávat peníze a nechci si tím zastavit kariéru,“ svěřil se rodák ze Žiliny.

Na Ďatelinkovi se výrazně podepsalo také to, že už ve dvou letech ztratil otce. „Tím, že jsem ho neznal, nes*alo mě to tolik, když jsem byl dítě, nevyrůstal jsem s ním. Teď už to beru jinak, samozřejmě bych chtěl vědět, jaké by bylo vyrůstat s ním,“ popsal a zmínil, že i když tátu nepoznal, možná ho svými geny přivedl na dráhu bojovníka. „Chyběl mi v dětství vzor, byl jsem měkký. Tím, že jsem při sobě neměl chlapa. Taťka ale býval bitkař a myslím, že teď to můžu mít po něm.“

Otcovství teď čeká i samotného bojovníka. „Mám nějaké představy, ale myslím si, že až to přijde, bude to ještě pětkrát horší,“ říká Ďatelinka se smíchem o otcovství. Ještě s přítelkyní nevědí, jestli čekají syna, nebo dceru, což rozhodne také o výchově. Syna by totiž vedl podstatně jinak. „Určitě bych chtěl, aby šel podobnou cestou jako já. Ale nebudu ho vychovávat tak, že musí. Když se mu to bude líbit, tak ano,“ popisuje Ďatelinka, ale na otázku, jestli by mu vadilo, kdyby to k MMA táhlo i dceru, odpověděl rázně. „To vůbec, to bych zakázal. Jako nějaký rekreační sport, zápasení, wrestling nebo brazilské jiu jitsu a box, dejme tomu, ale nic spojeného s tvrdou přípravou a se zápasy.“

