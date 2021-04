Lékař od klece popsal rizika hubnutí: Houstne krev, Vémolu už tělo nepustilo

Mnohokrát už seděl u klece či ringu jako dohlížející lékař. Pavel Holeka využívá lékařských znalostí mimo jiné právě k pomoci zápasníkům. Často se tak objevuje u předzápasových vážení, kam někteří bojovníci přicházejí doslova na pokraji sil.

Co se v těle odehrává při drastickém hubnutí, které podstupují bojovníci před zápasem?

„Proběhne obrovská dehydratace. To znamená mimořádná ztráta vody, na což se váže ztráta veškerých iontů, důležitých pro tělo. A také důležitých vitamínů, draslíku sůli... Pocením se to vše neuvěřitelně ztrácí. Tím se významně ovlivňuje například i srdeční rytmus, fungování ledvin, jater, které mají za takových okolností úplně jiné parametry fungování na rozdíl od své ‚běžné práce.‘ Tím, že shodíte váhu, tak se vlastně odvodníte a ztratíte energii. Pak následuje rehydratace, tedy získání vody zpět.“

Což je většinou dost rychlý proces.

„Je to tak rychlé proto, že tělo má tendenci rezervy co nejrychleji dočerpat. Lidově řečeno, to, na co bylo celou dobu zvyklé, chce zase rychle obnovit. Takže i váhu, ve které trénovalo. Nastává taky realimentace, tedy doplnění živin.“

Vémola deklasoval Ďatelinku a těší se na odměnu: Nemůžu se dočkat smažáku, hlásí Terminátor

Jaké mají tyto procesy v tak velké míře vliv na organismus?

„Dominantně to má vliv na kardiovaskulární systém. Tedy na srdíčko. Dochází k obrovským změnám redistribuce krve a celkově na krevní řečiště. Krev jakoby zhoustne, protože ztratí vodu a ionty. Což znamená, že hrozí riziko vyčerpání, ztrát vědomí. K tomu někdy skutečně při vážení dojde, protože zápasníci jsou naprosto ‚vyždímaní‘, jak houba. V druhé řadě je to skutečně neuvěřitelná zátěž pro ledviny. Ty jsou totiž zvyklé pracovat s hladinami vody v těle. Když jí mají málo, snaží se ji doplnit, dají tedy člověku informaci o tom, že by měl pít. A naopak, když mají vody hodně, tak ji z těla vylučují.“

Když mluvíte o zhoustnutí krve, nemůže hrozit i ...

(Vstoupí do řeči) „Riziko trombóz čili ucpání cévy, přesně tak, jednoznačně.“

Když pak bojovníci po navážení nabírají hmotnost a tedy tekutiny, to je určitě proces, který se taky nesmí uspěchat, že?

„Ano, to je opět o balanci přidání tekutin do organismu. Když to řeknu jednoduše, organizmus je vycucaný a z ničeho nic do něj doplníte tekutiny, tak je to znovu nápor na srdeční systém, ledviny... Opět se začne měnit hustota krve, dochází k jejímu naředění, ale to není až takový problém, je to však najednou významná oběhová zátěž pro srdce.“

Někteří MMA zápasníci tento proces podstupují několikrát v roce. Je možné, že by si na to tělo nějakým způsobem zvyklo? Nebo je to naopak stupňování zátěže?

„Spíše bych řekl, že je to zatěžování víc a víc. Z logiky selského rozumu. To, co jste schopen absolvovat ve dvaceti, tak to logicky ve třiceti už není takové a s každým dalším rokem se to spíše zhoršuje, než aby se to zlepšovalo.“

Nedávno došlo k tomu, že Karlos Vémola nenavážil o půl kila, přičemž je, co se týká hubnutí, velkým profesionálem. Myslíte, že je to tedy věkem?

„To asi ne. Bude tam hrát roli vícero faktorů, do kterých nejsme schopni nahlédnout. Mohlo dojít k stresové reakci, drobnému zranění nebo k nemoci, k čemukoliv.“

Pavel Holeka Narozen: 26. dubna 1982 (38 let) v Chrudimi

Profese: lékař se specializací na sportovní traumatologii a artroskopické výkony

Absolvent: lékařská fakulta UP Olomouc

Atestace z oboru: všeobecná chirurgie a úrazová chirurgie, licence v oboru sportovní medicína

Zahraniční stáže a kurzy: Rakousko, Německo, Švýcarsko, Francie, Nizozemsko

Tymový lékař: HC Dynamo Pardubice, MFK Chrudim, organizace Oktagon MMA a dále spolupracuje s Erapack Chrudim, FK Pardubice a Beksa Pardubice

Zajímavosti: býval fotbalistou, v současnosti běhá a trénuje thajský box

Nicméně hubnul po několikáté v rozmezí necelého půlroku.

„Ano, je pravděpodobné, že tělo došlo na určitou hranu, kdy mechaniky rezerv byly už tak vyčerpané, že ho nepustily dál. Organizmus v rámci automatismů a fyziologického nastavení chce člověka chránit. Jakmile se tedy objeví něco, co by jej ohrožovalo na životě nebo ztrátě vědomí, zabrzdí se a řekne ne. Začne všechny živiny, vodu a potřebné látky schraňovat, aby nedošlo k poranění.“

Lékaři nepustili Vémolu do dalšího hubnutí. Na základě čeho v takové chvíli rozhodují?

„Měří se tlak, puls, saturace čili obsah kyslíku. Vyšetříte jej, zjistíte přibližný stav tekutin, takzvanou hydrataci organismu. Zápasníci většinou bývají opocení, dušní... Hromadí se v nich vlastně odpadové látky. Takže lékař správně vyhodnotil, že by to zápasníka mohlo ohrozit na životě.“

Bojovníci během finálního shazování často lezou do horkých van a z nich pak přebíhají do peřin, aby se vypotili. Co se v těle v tu chvíli odehrává?

„Tělo má v teple tendenci roztáhnout póry, aby se ochladilo, a tím pak ztrácí vodu.“

Když je tělo podobným způsobem ždímáno, tak většinou ubírá na výdeji energie. Bojovníci při tom ale dál cvičí...

„To samozřejmě zvyšuje riziko úrazů. Navíc tělo pak čerpá zásoby cukru, což je glykogen v játrech.“

Jaké následky to může mít dlouhodobě?

„To je otázka metabolismu. Pokud s tím člověk přestane, tak tělo reaguje zase kompenzačně. Vlastně na to jakoby zapomene. Nevratnou změnou související s drastickým hubnutím může být například katabolismus neboli rozpad bílkovin, ve výsledku ztráta svalové hmoty. Ale to u zápasníků nehrozí. Tělo se tedy adaptuje, a pak funguje úplně normálně. Jde ale spíše o to, aby se to nepřehánělo ze strany kardiovaskulárního systému. Protože srdíčko na to reaguje.“

Jaký názor na drastické hubnutí před zápasy tedy máte? Mělo by dojít k nějaké změně, co se týká předzápasového vážení?

„Složité téma. Z mého pohledu by určitě mělo dojít k jinému nastavení. Je to opravdu nebezpečné. Zápasníci celou přípravu odtrénují v nějaké váze a pak drasticky zhubnou. Ideální by podle mého názoru bylo, kdyby se vážilo v den zápasu, což nevím, jestli je technicky možné, anebo by se zápasník měl při vážení pohybovat do 10-15 % od zápasové váhy. To by pak organizmus méně trpěl.“

SESTŘIH: Vémola vs. Ďatelinka. Karlos terminoval! V 1. kole porazil Slováka submisí

KARLOS SHOW: Sparťana bych nezvládl, Poborský mě nas*al, soptil Novotný