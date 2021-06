KARLOS SHOW: Šmicer poznal víno z krabice, co jeho a Haškův byznys?

Ač už dlouho nehrají, fotbalem dál žijí. Bývalý trenér Ivan Hašek je neustále připraven naskočit do funkce kouče a přiznává, že jej vždy bude nejvíc zajímat jako tým Sparta. Vladimír Šmicer chtěl nedávno kandidovat na šéfa fotbalové asociace, ale nakonec si to rozmyslel. O důvodech promluvil v novém díle Karlos show. Krom toho se rozpovídal také o podnikatelských aktivitách a dokázal, jak velikým je znalcem vín.

Karlos show s fotbalovými velikány. Přesně tak lze pojmenovat aktuální díl pořadu Karlose Vémoly.

„Chtěl jsem si sem pozvat bývalého předsedu fotbalového svazu… Nebojte, ne pana Berbra,“ zavtipkoval na úvod bojovník a moderátor v jedné osobě. „A budoucího předsedu. Jenže, než jsem si ho sem stihl pozvat, tak on tu svou kandidaturu položil, normálně to zabalil, vhodil ručník do ringu.“

Jako prvního hosta Terminátor uvítal Ivana Haška, bývalého fotbalistu a trenéra, který od června 2009 do července 2011 zastával pozici předsedy fotbalové asociace a od července do poloviny října 2009 byl i trenérem české reprezentace.

„Těší mě, že jsi přišel takhle stylově oblečený, s Mikem Tysonem na hrudi,“ pochválil bojovník Haškovu mikinu.

„Věděl jsem, že jsi jeho fanoušek, tak jsem si ho vzal, abys na mě byl hodnej,“ zažertoval bývalý kouč.

„Ty jsi odstoupil od funkce předsedy fotbalové asociace sám od sebe, co tě k tomu vedlo?“ vyzvídal hned na úvod Vémola.

„Odstoupil jsem v půlce volebního mandátu, protože jsem po dvou letech usoudil, že to není něco, co by mě životně naplňovalo,“ přiznal Hašek. „Nikdy jsem se necítil jako funkcionář, ale šel jsem do toho, abych pomohl českému fotbalu, aby měl nové vedení, přišli tam noví lidé a nabralo to správný směr. Ale po dvou letech jsem zjistil, že to tak jednoduché není. Že nejsem tím, kdo by měl největší moc. Největší moc má valná hromada, a tu jsem neovládal.“

Varování zkušeného

„Aha, tak to dává smysl,“ komentoval bijec. „Říkal jsem si, jestli jsi necítil, že tam bude nějaký prů*er a zavčasu jsi vyskočil…“

To bývalého šéfa fotbalu pobavilo. „Je pravdou, že těch průšvihů tam mohlo být každý den několik, člověk na tom svazu žije ve stresu a je tam potencionálních malérů dost. A já jsem šťastný, že za to moje období tam žádné velké trable nebyly.“

„Říkáš, že ač jsi byl šéf, tak jsi tomu šéfovat pořádně nemohl. Je to i jeden z důvodů, proč jsi kandidaturu rozmlouval Šmícovi?“ ptal se dál moderátor.

„Rozmlouval jsem mu to proto, že vím, jak jsem ty dva roky prožil ve velkém stresu a nebyly to příjemný roky.“

Pak si Vémola na pódium hned pozval druhého hosta, kterým byl Vladimír Šmicer, bývalý fotbalový záložník. Jenž byl s reprezentací druhý a třetí na mistrovství Evropy a společně s Milanem Barošem vyhrál v roce 2005 v dresu Liverpoolu Ligu mistrů. A nedávno kandidoval na pozici předsedy fotbalové asociace, nakonec však kandidaturu stáhl.

„Je pravdou, že v anketách stála veřejnost za mnou, ale jak říkal Ivan, nakonec rozhoduje 199 hlasů na valné hromadě a tam ta podpora byla jiná,“ vysvětlil Šmicer, proč se nakonec boje o pozici šéfa fotbalu nezúčastnil.

„A slyšel jsem, že tvůj tchán Ladislav Vízek ti za stažení kandidatury vynadal,“ dodal hned bojovník.

„Jo, je zajímavý, že můj tchán to vždycky vidí jinak než já,“ smál se Šmicer.

Vémola pak připomněl, že když byl hostem jeho Show právě Vízek, tak tvrdil, že byl lepší fotbalista, než úspěšný zeť.

Vízek vs. Šmicer

„Tyhle diskuze, kdo je lepší, kdo horší… Myslím, že ukázaná platí,“ komentoval s humorem světově úspěšný fotbalista.

„On říkal, že má olympijskou placku,“ poznamenal Terminátor.

„No dobře, tak má placku z Moskvy, kde chyběla půlka světa,“ pobavil Šmicer publikum. „Když otevřu svou skříň medailí, tak je myslím daleko početnější a cennější. Ale nechci se chlubit. Je to prostě tak,“ vtipkoval dál fotbalista.

„Musím říct, že on byl vlastně dvakrát fotbalistou roku. To mi nejvíc vyčítá. Já nebyl. Jednou kvůli němu, protože se opřel do rozhodčích, jak jsou strašní a oni tehdy měli možnost volit, kdo bude fotbalistou roku a z těch třiceti mi to nedal ani jeden,“ vysvětlil Šmicer v žertu.

Pak Vémola připomněl, že je vítěz Ligy mistrů velikým sběratelem vín, a tak si pro něj připravil menší sommeliérský test. Tři skleničky různě kvalitních vín. A Šmicer i za pomoci Haška velmi rychle odhalil, že první sklenka obsahovala nápoj nejnižší hodnoty, tedy krabicové víno. Dokázal ale poznat i kvalitu z Bordeaux a dobré moravské.

V rámci pořadu byla řeč také o stávajících podnikatelských aktivitách obou bývalých hráčů. Šmicer například provozuje hotel v pražském Tančícím domě, Hašek se stará se synem o chod sushi restaurace.

Nakonec se mluvilo o Spartě, kterou Hašek v minulosti dovedl ke dvěma domácím titulům. „Myslím, že zase začne období naší radosti, oproti té slávistické,“ uvedl bývalý trenér.

Šmicer se začal hlasitě smát a dodal: „Já bych fanouškům Sparty doporučil trpělivost. Myslím, že když budou trpěliví, tak to jednou přijde,“ neskrýval ironii dlouholetý slávista.

