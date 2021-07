KARLOS SHOW: Vémola a slavné hlasy. Došlo na chybu v dabingu Rockyho

Hlasy hrdinů stříbrného plátna. Takové bylo téma nového dílu Karlos Show. Jak Sylvester Stallone, tak Arnold Schwarzenegger inspirovali a motivovali mnoho fanoušků, mezi nimiž je velké množství sportovců. Ve filmech těmto ikonám v Česku nejčastěji propůjčují hlasy Pavel Rímský a Pavel Soukup. Oba herci prozradili Karlosi Vémolovi, jak se jim legendární svalovci dabují a co je na této práci nejtěžší. A došlo i na provalení velikého tajemství. První snímek o Rockym obsahoval několik let velikou chybu, které si ale nikdo nevšiml.

Kdybyste si chtěli vylovit v paměti hlas Rockyho , nejspíš se vám nevybaví špatná výslovnost Sylvestera Stalloneho. S největší pravděpodobností v mysli uslyšíte hluboký hlas herce Pavla Rímského, který za filmového ranaře už desítky let mluví v českém znění. A právě on byl prvním hostem posledního dílu Karlos Show.

Karlos Vémola se jej hned ptal, jak se k namlouvání hollywoodské hvězdy vlastně dostal. „Jednou vás zavolají do nějakého studia, vy tam přijdete, namluvíte jeden film… Já v té době ani netušil, že jich existuje víc. Najednou za půl roku zavolali, že je druhý díl a takhle to šlo léta,“ vysvětlil Rímský, jenž nadaboval poprvé Rockyho krátce po revoluci. „Já jsem českej Rocky, nekomunistickej,“ pousmál se herec.

„Slyšel jsem, že dabéři, aby měli hlubší, usazený hlas, tak kvůli tomu kouří. Vy jste se toho musel hodně nahulit, ne?“ pobavil Vémola publikum i Rímského jednou z dalších otázek. „Já už léta nekouřím, ale je pravda, že od dvanácti jsem poctivě bafal.“

Krom Stalloneho propůjčuje svůj unikátní hlas Rímský mnoha dalším televizním tvrďákům jako je Morgan Freeman , Jean Reno , Tommy Lee Jones, John Goodman, Samuel L. Jackson… Je ale také roky spjatý s kreslenou postavičkou jménem Scooby-Doo.

U vlastního dabingu stále sleduju, kde to šlo udělat líp

„Všichni se mi smáli ze začátku, že mluvím tohohle psa, a mě to přitom živí sedmadvacet let,“ řekl Rímský. „Mým vnukům je úplně jedno, že mluvím tohohle pána,“ uvedl herec s odkazem na Stalloneho. „Hlavně, že mluvím Scooby-Doa, to je zajímá nejvíc.“

Druhým hostem byl Pavel Soukup , jehož hlas je zase nejvíc spjatý Arnoldem Schwarzeneggerem . Několikrát ale daboval i Stalloneho.

„Takže ty se mu fušuješ do Sylvestera?“ podivil se Vémola.

„On ho dabuje líp a já za to dostávám víc peněz,“ zažertoval obratem Soukup.

Oba dabéři pak popsali, jak se namlouvají fyzicky náročné scény. Ke konci došlo i na odhalení „velkého dabingového podvodu“. Došlo k tomu při natáčení českého znění prvního filmu o Rockym.

„Absolvoval FAMU jistý režisér… Nebudu ho jmenovat, abych mu nedělal ostudu. Tu historku jsem se léta bál vypravovat z právních důvodů,“ upozornil v úvodu vyprávění Rímský. „Jel jsem podle textu, větu za větou. Najednou přišel jeden z Rockyho slavných monologů. A když jsme byli v polovině, řekl jsem, že není další text. Ten slavný režisér reagoval ‚Ježiš Marja, co já budu dělat? Nemáme další text, takhle to donesli.‘“ Rímského v tu chvíli začali přemlouvat ostatní kolegové: „Ty vole, dělej něco, jinak tu budeme do večera. Tak si ku*va něco vymysli.“

Herec byl dlouho proti, ale nakonec si sedl a na papír napsal náhradní text poloviny monologu.

„Dějiny hollywoodského filmu jsou o tom, že jsem Rockymu natočil půl monologu svých slov úplně o něčem jiném, protože vím pendrek, co on tam skutečně vyprávěl. Uplynulo asi deset let, a natočil se dabing nový. Ale těch deset let to bylo s tou verzí. Nikdo si toho nevšiml, jinak by to byl skandál,“ dodal Rímský.

Vémola si na konec show zkusil také nadabovat Rockyho a to jeho motivační projev z šestého snímku.