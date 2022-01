KARLOS SHOW: Novotný a Slepička o soukromí a skoku z fotbalu do MMA

Je známý tím, že chce všechno nej. A tato záliba Karlose Vémoly se projevila i při vyběru hostů do dalšího dílu Karlos Show. V epizodě pro fanoušky fotbalové Sparty držitele nejvíce českých titulů Jiřího Novotného a Miroslava Slepičku, který po kariéře vyměnil trávník za oktagon a absolvoval profesionální MMA zápas. „Vždycky jsem se pral opilej, takže jít do toho střízlivej byla novinka,“ prozradil bývalý útočník.

V dobách, kdy běhal po fotbalových trávnících, byla Sparta jednoznačným vládcem ligy. Jiří Novotný působil jako magnet na tituly a celkově jich s pražským klubem získal čtrnáct.

Karlos Vémola se tak úspěšného sportovce v úvodu své talkshow zeptal, co říká současné situaci, kdy pozici jedničky obsadili v uplynulých ligových sezonách rivalové ze Slavie. „Dřív to bývalo tak, že lidi ve vedení klubu k němu měli vztah. Dnes je to tak, že ke Spartě žádný vztah nemají,“ krčil rameny Novotný. „Kolikrát, když tam přijdou ještě starší legendy než já, tak je ani nepoznávají. Chodí tam jako do práce.“

Konverzace se pak stočila na osobní život. Natáčení tohoto dílu se odehrálo jen pár dní poté, co médii rezonovala Vémolova kauza okolo rozchodu s partnerkou Lelou Ceterovou . Novotný nic takového nezná, novináři se jej dokonce kdysi ptali na recept na šťastné manželství ve chvíli, když už byl dávno rozvedený. Tak dobře si citlivé informace střežil.

„Nikdy jsem nechtěl být v novinách a soukromí si hlídal. Snažil jsem se, abych nedělal žádné průsery, i když samozřejmě nejsem svatý,“ vysvětloval bývalý fotbalista.

Poté už na pódium přišel i druhý host Miroslav Slepička , sparťan se srdcem bojovníka. Touha poměřovat se s druhými dostihla po ukončení profesionální kariéry i jeho, a tak vyměnil kopačky za rukavice. V listopadu 2016 pak absolvoval zápas v kleci a zvítězil v prvním kole na TKO, což Vémola náležitě ocenil.

„Vždycky jsem se pral opilej, takže jít do toho střízlivej byla novinka. Zavřely se za mnou dveře klece a řekl jsem si, že teď je průser. Bylo to hrozně zvláštní,“ přiznal Slepička s tím, že má určitě v plánu bojovat znovu, i když ví, že příprava je velmi tvrdá. „Trénink MMA je stoprocentně těžší než ten fotbalový. Co se týká fyzického výdeje, nejde to vůbec srovnat. Připravoval jsem se přes rok,“ dodal.

Že se hodiny v tělocvičně na Slepičkově těle projevily, uznal i Novotný. „Hráli jsme proti sobě v I. A třídě. To měl asi čtrnáct dní po MMA zápase, přišel tam vyrýsovanej. Říkali jsme si: Ty vole…Nás málem porazil sám,“ vzpomínal se smíchem veterán.

Závěrem se oba fotbalisté vrátili ke svým zahraničním angažmá. Slepička absolvoval tři měsíce v indické Super League, což byla dle jeho slov zajímavá zkušenost, našel na ní ale několik much. „Největší problém mi dělala vlhkost a všude byl strašný smrad hned, když jsem vystoupil na letišti v Bombaji,“ popisoval čtyřicetiletý sportovec.

Zvláštní pocity měl po příletu do své nové domoviny také Novotný v roce 2003, kdy přestoupil do Rubinu Kazaň. „Po příletu jsem si říkal: Pro Boha, kam já to podepsal? Díra, zima, ale teď tam na to nedám dopustit,“ vzpomínal bývalý obránce, jak se vyvíjel jeho vztah k Rusku.

