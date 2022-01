KARLOS SHOW a hubnutí: Vinná dieta i roztrhnutý pytlík. V akci švihadlo

Začít cvičit, přestat jíst tolik sladkého, zhubnout pár kilo do plavek…Jen pár z mnoha úkolů, které si lidé dávají s úderem nového roku. Snahu dost často po několika týdnech či měsících vzdají. Proč? I o tom se Karlos Vémola se svými hosty rozpovídal v prvním díle Karlos Show v letošním roce. Jako první přišel na pódium Martin Zounar.

„Vždycky jsem říkal, že žiju svůj život s dietou. Posledních dvacet let je to furt nahoru, dolů, nahoru, dolů,“ uvedl na začátek známý herec a hned dodal, který aspekt je při hubnutí nejdůležitější. „Všechno je to v kebuli, a když ta hlava je v pejru, tak potom i různý životní postoje jsou pryč a řekneš si: ‚Vždyť já se na to můžu vyprdnout,‘“ vysvětlil Zounar.

Martin Zounar: Karlosova bezprostřednost mě baví, atmosféra na MMA musí být neuvěřitelná

Následně popsal, kdy se rozhodl, začít s vlastní váhou opět pracovat. Za životní změnou stál rok starý moment, který se přihodil na dovolené v Chorvatsku. Herec kráčel po pláži, která se plnila turisty, mimo jiné také Čechy.

„Šel jsem a najednou někdo vedle mě: ‚Jééé to, je Zounar, to je Zounar.‘ A do toho ta paní vedle úplně spontánně: ‚Ježis, ten je vyžraný prase,‘“ popisovala tvář několika známých filmových a seriálových postav. To celebritu přimělo, aby zhubla ze 121 kil na současných 105.

Řeč se poté stočila i k jiným tématům. Zounar popisoval, kdy se poprvé porval před klubem, nebo jak přišel k netradičnímu úrazu. „Četl jsem rozhovor, jak sis hrál na Jean-Clauda van Damma. To byla asi taky zajímavá zkušenost, velice nemilá,“ řekl Vémola.

„To bylo peklo no,“ smál se Zounar. „To se stane, když se ti v koupelně rozjedou nohy. Dal jsem takhle nohu na vanu, a jak jsem uklouznul na dečce, tak se mi rozjely nohy a drc! A praskla mi ta hráz, jak máte pytlík, ten šev, tak tam to prasklo, no…“

Nikdo s vámi nevydrží

Pak přišel na pódium i druhý host. Dietolog Pavel Havlíček, který pracoval na známém pořadu Jste to, co jíte a pomáhal se stravou mnoha známým osobnostem. Tématem číslo jedna se tak opět stalo hubnutí. Havlíček na úvod vysvětlil, proč jsou zápasníci během diety tak podráždění.

Petr Havlíček: U hubnutí je nejdůležitější motivace, rozhodnout se ke změně můžete kdykoliv

„Zapomíná se na to, že jídlo není jenom donorem živin a energie, ale že jde taky o nástroj komunikace, setkávání, emocí a tak dále,“ začal Havlíček. „Takže když z toho člověku udělám peklo, zničím mu půlku života. Takže z toho logicky zdrhne. Proto když máte sportovní dietu, nikdo s vámi nevydrží. Jste nasr*anej, protivnej, jíte jídlo, co vám nechutná, ale máte nějaký vyšší smysl.“

I odborník tak potvrdil slova z úvodu show, že hlavním aspektem ke zdárné ztrátě váhy je dobré mentální nastavení. „To je to stejný, proč lidi lezou do studený vody. Tam prostě, když vlezeš do toho rybníka, tak ti tam prostě je zima,“ zdůrazňoval Havlíček. „Ale dělám to z nějakýho důvodu a s nějakou emocí. Že mi to má pomoct k lepšímu životu.“

Vémola se pak zeptal na nejzvláštnější způsob diety, se kterým se oba hosté setkali. Zounar propukl v smích a okamžitě si vzpomněl na svou hereckou kolegyni a seriálovou partnerku Martinu Randovou, která se mu kdysi svěřila s „vinnou dietou.“

„‘Já ti měla dietu, ta teda byla brutální. Moc si jí teda nepamatuju,‘“ převypravoval Zounar rozhovor s Randovou. „‘To byla vinná dieta. Já jsem pila jenom bílé střiky.‘ Jako od rána? ‘No od rána. A kolem třetí už jsem měla dva litry.‘“

Nakonec vytáhl Vémola na stage švihadlo. Aby prezentoval cvičení, při kterém se dá spálit spousta kalorií, vyzval nejprve k ukázce Zounare. Ten to však po prvním neúspěšném skoku vzdal. Po slovech: „Do toho já nejdu, kluci,“ musel do akce Terminátor. Chvíli se sice s krátkým švihadlem pral, pak ale i v polobotkách a společenském obleku předvedl několik přeskoků, za což sklidil od publika potlesk.