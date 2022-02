KARLOS SHOW: Vaněček o Maďarsku, Sigmě i Plzni. Zazpíval si s Děkanem

Ačkoliv byste to do něj vzhledem k jeho postavě neřekli, hudebník Jakub Děkan je sportovní nadšenec. Sám však přiznává, že poté, co přičichl k dělání muziky, tak tzv. propařil sedm let. „Když je člověk bohém, má rád party, mejdany a do toho dělá věc, která je jeho koníčkem, začne být líný a jen si užívá. Byl jsem mladý a nezvládl to. Asi si z toho období pamatují víc lidi, kteří to prožívali se mnou,“ přiznal otevřeně a pohovořil i o svých problémech se spánkovou apnoe.

Mezi jeho oblíbené sporty patří kromě fotbalu jeho, řekněme „příbuzní“: fotbal golf a footgolf. „Je v tom rozdíl. První je takový minigolf s míčem, taková levnější varianta footgolfu. Ten se totiž hraje na golfových hřištích, kde máme své linie, odkud vykopáváme. Nějaké ničení hřiště, to nepřichází v úvahu,“ upozornil Děkan s tím, že se hraje v turfech, špunty neexistují. „Ve fotbal golfu jsou třeba i uměle vytvořené překážky. Footgolf je o nákopu a technice,“ doplnil rozdíl s tím, že na mistrovství světa u toho nachodil téměř 60 kilometrů. Řeč byla i o rozdílu kvality hřišť u nás a ve Španělsku, kde absolvoval Děkan pětiměsíční soustředění.

Devětadvacetiletý muzikant nahrál píseň s manželkou fotbalisty a svého kamaráda Davida Vaněčka . „S jeho paní písničku máš, tak co kdybys nazpíval něco s Davidem?“ přemostil Vémola řeč a uvedl druhého hosta nové Karlos Show, kterým byl právě fotbalista olomoucké Sigmy. Ten si s polu s Děkanem později skutečně zabroukal.

„Už dva a půl roku zpátky, než jsem šel z Teplic do zahraničí, o mě měli v Olomouci zájem. Měli skvělý přístup, ale s díky jsem tehdy odmítl, protože jsem chtěl zkusit zahraniční. Nakonec jsem tam ale stejně skončil a jsem za to rád,“ objasnil Vaněček, který jako jeden z důvodů návratu do Čech zmínil i vyspělé zdravotnictví. „Doktoři v Čechách jsou kapacity,“ souhlasil Vémola.

Vaněček pak porovnal rozdíl mezi českou a maďarskou ligou. „Ze sportovního pohledu je česká liga na vyšší úrovni. Co se týče ale zázemí, tak to je v Maďarsku neuvěřitelné. Když jsem byl ve Skotsku, říkal jsem si, jak je to na vysoké úrovni. To, co pak ale přišlo v Maďarsku, tak to jsem dosud neviděl. Lidově řečeno: koukal jsem jako puk,“ přiznal 30letý útočník.

V Maďarsku hrál za tým Puskás Akadémia. „Sídlí asi dvacet minut od Budapešti ve vesničce, která má tisíc obyvatel. Je to rodiště předsedy vlády Viktor Orbána. Se svým kamarádem, nejbohatším Maďarem, si za barákem udělal tréninkové centrum a klub. Postavili obrovský areál, který čítá deset tréninkových hřišť, z toho čtyři pět je vyhřívaných. O tom si u nás můžou kluby nechat jen zdát. Jen posilovna stála snad miliardu,“ poukázal na luxusní zázemí.

„Celkově v Maďarsku to má určitý koncept. Proto se tamního fotbalu ani tolik nedotkl koronavirus. Není tam tolik sponzorů, je to dotované vládou. Proto i malé kluby mají krásné stadiony, oproti Česku tam mají obrovské peníze. Z tohoto důvodu to tam má perspektivu,“ konstatoval Vaněček.

Došlo také na pohled do útrob Slovanu Liberec. Kdo a co tam hraje na kytaru? „Můžu uznat, že v Liberci je hezky. Poslední dva zápasy jsem tam dal tři góly,“ rýpnul si s úsměvem ve tváři do Děkana, fanouška Slovanu, Vaněček.

Řeč byla i o Vaněčkových schopnostech, který má zkušenosti například i s bojovými sporty, či jeho bydlení nad Davidem Limberským a zábavě v plzeňské kabině za dob Pavla Horvátha, ale i o trenérovi Sigmy Václavu Jílkovi.