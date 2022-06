KARLOS SHOW: Líčení, fotbal i sex před zápasem. Nás nakopne, chlapa ne

Jako první si Vémola pozval na pódium Bendovou, sprinterku, která se věnuje nejkratším tratím. A aktuálně má na serveru iSport.cz také vlastní pořad Atletika LIFE, ve kterém odhaluje zákulisí svého sportu. „Jsme vlastně kolegové,“ hlásil hned Vémola.

Bendová přiznala, že jako malou ji víc lákal jiný sport. „Atletiku jsem původně moc dělat nechtěla. Chtěla jsem být jako Maria Šarapovová a vyhrát třeba Wimbledon,“ připomněla, že začínala na kurtech. „Nakonec jsem ale skončila u atletiky. Tenis už teď ani nehraju, nechci riskovat žádné zranění.“

Vémola zmínil, že podobně jako například bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová si i Bendová potrpí na upravený zevnějšek během závodů. „Malování je součást rituálu, zároveň mi to zvýší sebevědomí a cítím se lépe. Je to něco, čím můžeš postrašit soupeřky,“ usmála se atletka.

Negativní reakce na internetu se snaží příliš neřešit. „Lidé narážejí hlavně na vzhled a ne na výsledky. Komentují, že vypadám víc jak modelka než sportovkyně, ale to je možná českým národem. Ve světě je naprosto normální, že jsou sprinterky upravené,“ poznamenala Bendová.

Vémola pak pozval na pódium Martinu Jindrovou, úspěšnou MMA zápasnici, která aktuálně bojuje v americké organizaci PFL.

Moderátora zajímalo, jak její vášeň k bojovým sportům vnímají rodiče. „Já nejdřív chtěla hrát hokej, což se jim nelíbilo vůbec, tak mě pak přihlásili na karate. Teď už jezdí i na zápasy, i když jsou samozřejmě vždycky nervózní,“ popsala Jindrová, která se v dětství věnovala i fotbalu. „Začala jsem v patnácti. Hrála jsem v útoku, dávala góly, ale pak jsem přestala kvůli problémům s ramenem,“ vylíčila.

Zároveň je fanynkou plzeňské Viktorie, která jí v uplynulé sezoně udělala radost mistrovským titulem. Fotbal sleduje i Bendová, jejímž přítelem je obránce Bohemians Daniel Köstl. „Už mě to celkem chytilo. Někdy mi to přijde moc hraný, ale já zrovna chodím s brouskem. Přítel je ten, který říká: Zvedej se, kámo,“ řekla sprinterka.

Vémolu také zajímalo, jak to funguje u Jindrové doma. „Kdo je boss?“ ptal se. „Já jsem single, takže nikdo,“ reagovala zápasnice s úsměvem.

Moderátor se ale nechtěl nechat odbýt. „No počkej, já četl, že je pro tebe důležité mít před tréninkem i před zápasem sex. To někoho narychlo sháníš?“ ptal se Vémola.

„V Americe se mi teď daří a vyhrávám i bez sexu, takže to nebudu měnit. Ale obecně to pomáhá, uvolním se a jdu pak do tréninku nabuzená,“ vysvětlila Jindrová. Vémola se divil, že on sám by pak chtěl jít spíš spát. „U ženských je to prý dobrý, ale u chlapů se to nedoporučuje. Nás to nakopne, kdežto chlapa unaví,“ reagovala pohotově Bendová.

Nikola Bendová: MMA sleduju a po kariéře bych si chtěla zápas vyzkoušet Video se připravuje ...