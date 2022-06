KARLOS SHOW: MMA policisté řešili u Vémoly práci, vtipy i tanec s Marpem

Na jednoho z nich tisíce fanoušků z nevědomosti bučí, třebaže vykoná správné rozhodnutí. Zbylí dva si vyslechnou nemilé poznámky třeba tehdy, kdy přechází ulici. V nové KARLOS SHOW se představil rozhodčí MMA „Pablo Picante“ Touš a dva policisté i aktivní zápasníci Jaroslav Pokorný a Tomáš Peleška. V práci to nikdo z nich nemá lehké.

„Kolikrát jako policisté stojíme proti dobře vybaveným bojovníkům, jsou ozbrojení, umí se prát,“ popsal strasti své práce Peleška. Touš zase bojuje s neznalostí nových fanoušků smíšených bojových umění. „Pořád tomu bodování nerozumí, musím to říct natvrdo. Každého ovlivní poslední kolo. Vidí, jak v něm frajer chcípá, přitom předchozí dvě kola už vyhrál. Taky se kouká na počet úderů, to je hovadina. Bojovník musí toho druhého ohrozit,“ osvětloval pravidla Touš.

Pavel Touš: Z pozice rozhodčího bych se o fightu Marpo vs. Vémola vyjadřovat neměl, ale.. Video se připravuje ...

Regule se hodně řešily i po posledním duelu Karlose Vémoly. Poprvé nasadil boxerské rukavice a před dvěma týdny poměřil síly s rapperem Marpem. Vítězství si připsal ve čtvrtém kole zásluhou technického knockoutu, se kterým se diváci moc neztotožnili. Při Vémolově závěrečné řeči hlasitě bučeli.

„Rozhodčí mu pomohl, zachránil ho,“ dušoval se před Toušem Vémola a odkazoval na to, že plánoval Marpovi zasadit čisté KO. „V boxu se v postoji nepočítá, to nešlo. Já bych vás ale nechal pokračovat. Oba jste si to zasloužili, byla plná hala a slyšel jsem, že i nejvyšší prodeje pay-per-view v historii Oktagonu,“ pravil Touš. Vémola okamžitě kontroval, že s informací o PPV obeznámí promotéra Ondřeje Novotného, aby příště dostal vyšší výplatu.

SESTŘIH z OKTAGONU: Vémola vs. Marpo. Vítězství Terminátora ve čtvrtém kole Video se připravuje ...

Terminátor předvedl proti Marpovi specifický styl, kdy po celou dobu zápasu vyvíjel tlak a hodně pracoval hlavou. Toho si všiml i MMA bojovník Tomáš Peleška. „Využil jsi maximálně mezery v pravidlech boxu, aby sis prosadil svůj styl. To jsem čuměl,“ vykládal s uznáním. „Takový box jsem ještě neviděl, tancoval jsi tam na špičkách,“ pokračoval s humorem Pokorný. Přitom vtipy o policistech prý žádné neslyšel.

Zábavná debata u Karlose Vémoly však najela i na vážnější notu a Peleška s „Jukeboxem“ přiblížili nástrahy práce u policie. „Vzpomínám, jak jsme s kolegou přišli do jednoho baru a obsluha chtěla vyhodit nějaké opilce. Vznikla obrovská rvačka a cítil jsem, že docela slušně prohráváme. Byl jsem roztrhaný, celý pobitý. Tam jsem pochopil, že takové věci jsou v Praze na uvítanou,“ vyprávěl Peleška.

V červnu ho čeká další zápas pod hlavičkou české organizace IAF. To Karlos Vémola se společně s Jaroslavem Pokorným představí už na sobotním turnaji Oktagon MMA, který proběhne v německém Frankfurtu.

Tomáš Peleška: Tento rok chci ukončit kariéru MMA a pak? Cílem je být mistr světa v jiu jitsu Video se připravuje ...