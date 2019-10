Vémola ve Sportu o zápase s Véghem: Za výhru si koupím pět krokodýlů! | iSport.cz

O nenávisti k Véghovi

„Není nahraná. Lidi si myslí, že stojím doma před zrcadlem a učím se fráze o nenávisti. Není to tak… Každý večer usínám v obrovských bolestech a ráno se s nimi zase budím, mám zdravotní problémy, jsem ze zápasu strašně zničený. Aby mě člověk pochopil, musel by to asi zažít. Už to chci mít za sebou, už chci Attilu porazit a mít alespoň týden klid. Nemyslím, že bych musel promovat zápas frázemi o nenávisti, lidi chtějí vidět fight z úplně jiných důvodů. Musel bych zemřít, abych nenastoupil, ale přiznávám, že mám velké komplikace s ramenem a po zápase půjdu na operaci. Je to pauza, kterou si nechci udělat, ale prostě budu muset.“

O zraněném rameni

„To, že jsem zranění přiznal, mě limitovat nebude. Attila má svých problémů dost, třeba s koleny. Bude mě chtít mlátit do hlavy, navíc také znám jeho slabiny. My fighteři nikdy nejdeme do zápasu stoprocentně zdraví, vždy nás něco limituje.“

O tréninku před zápasem

„Chci, aby mi sparing partneři dávali za vyučenou. Chci, aby na mě vyvíjeli maximální tlak, který zapříčiní, že mě v zápase nic nepřekvapí. Chci poděkovat za prostředí, které jsem na tréninku v poslední době měl. Čekalo na mě pět, šest frajerů, které postupně posílali do klece. Měl jsem jiné styly, několik výšek a vah, navíc jsme se snažili simulovat Attilovy vlastnosti. Do poslední chvíle budu se sparingem pokračovat a pak relaxovat až dva, tři dny před zápasem. Mám rád, když jsem maximálně připravený a makám do poslední chvíle.“

O dárku za výhru

„Koupím si po zápase pět krokodýlů. Jednoho mám, chci jich mít dohromady šest. Jsem blázen, už toho jednoho jsem si zamiloval, je miláčkem rodiny. Tím, že je ale sám, není dravý. Máme v akvárku pět žraloků, a když se mezi ně hodí kus masa, to bych vám přál vidět ten fofr. Chci vidět to samé s krokodýly. Když chováš dva, pobijou se, ale ve smečce ne. Je to takový dáreček, na který se moc těším.“

O smlouvě s UFC

„Nemyslím, že smlouva s UFC přijde, když porazím Végha. Attila je po prohře a navíc ve váze (do 93 kg), ve které se nechystám v UFC nastoupit. Čekám, že budu muset porazit nějaké velké jméno ve světě v kategorii do 84 kg, potom už přijde smlouva. Máme plán. Až mi zdvihnou ruku, chtěl bych fanouškům oznámit, co plán obnáší. S Ondrou Novotným plánujeme jednu velkou věc a právě v O2 areně bych ji chtěl fandům jako takový vánoční dárek prozradit. Bude to plán, jak se v roce 2020 dostat do UFC. Koho porazit, kdo bude na řadě…“

O důchodu

„Důchod ještě naplánuju a nemám ho ani ohraničený roky. Spíš si říkám, jak dlouho mě ještě československé MMA bude potřebovat. Až uvidím, že u nás máme hodně kluků, kteří se derou nahoru, a půjde v Česku o sport číslo jedna, sport sledovaný víc než hokej a fotbal, klidně do důchodu půjdu a přenechám místo těm, kteří to budou dělat líp než já. Jde mi hlavně o sport jako takový.“

O fightu pod širým nebem

„Proč by to nebylo reálné? Jde o sen, který v sobě mám už několik let. Jednou chci nastoupit pod širým nebem, na fotbalovém stadionu ať už v Česku, nebo na Slovensku. Oktagon má tak skvělý tým, že věřím, že ‚only sky is the limit‘… O2 arena náš limit určitě není a jednou, snad už brzo, se můj sen splní.“