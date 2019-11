Vémola a Végh otevřeně o rivalitě, cílech, slávě, fanoušcích či víře | iSport.cz

Rozhovor vznikal při focení v Bratislavě, na kterém si dali oba záležet. Attila Végh budil hrůzu do objektivu fotoaparátu, když dorazil Karlos Vémola, kamarádsky ho pozdravil a poplácal po rameni. Pak oba usedli do židliček a začali odpovídat.

Český Terminátor dostál své pověsti a několikrát slovenskému rivalovi předpověděl jasnou prohru, ten se však nenechal rozhodit. „A tohle se mnou Karlos dělá, rozesmívá mě. Jde z něj pozitivní energie,“ smál se bývalý šampion prestižní organizace Bellator. „A uvidíš, jaká energie ze mě půjde, až nás zavřou spolu v kleci. To bude strašný,“ odvětil hned bývalý UFC bijec.

Kdo je československá jednička?

Attila Végh: „Podle mě je teď československou jedničkou, podle statistik v naší váze, Jirka „Denisa“ Procházka.“

Karlos Vémola: „Podle statistik možná, ale já na ně nevěřím. Věřím tomu, až když přede mě toho člověka postaví do klece. Takže československá jednička jsem já!“

Attilo, měl jste někdy sám touhu dokazovat, že jste československá jednička?

Végh: „Ne, to jsem nikdy nechtěl. Ale s Karlosem jsme se o tom bavili už před dlouhou dobou, že by bylo opravdu pro diváky zajímavé souboj uskutečnit. Nejprve byl Karlos v XFN, já v Oktagonu, takže se to nedalo zorganizovat. On pak přišel za mnou a je to tady. A teď.“

Trochu to totiž působí, že Karlos vždy chtěl ten zápas víc než vy.

Végh: „Myslím, že to tak je. On kvůli tomu i přišel do Oktagonu, takže ano.“

Kdyby nebylo společného souboje, jaké byste měli další cíle?

Vémola: „Mým cílem by určitě bylo stát se šampionem Oktagonu. Ideálně ve váze do osmdesáti čtyř kilo, což bych chtěl dokázat po tomto souboji. A pak bych chtěl do Čech doručit něco extra. Velké zápasy dělal Attila třeba v Bellatoru, ale to bylo v Americe. Významný udělal Viktor Pešta s Alexandrem Jemeljaněnkem, jenže to zas bylo v Rusku. Já bych chtěl udělat mimořádný zápas v Čechách, v Praze. Přivézt někoho jako je Diaz, Belfort... Prostě nějaké slavné jméno, aby se o takovém duelu ještě dlouho mluvilo.“

A vy, Attilo, jaký byste měl ještě cíl bez zápasu století?

Végh: „Kdybych neprohrál poslední duel, chtěl bych bojovat o titul ve váze do devadesáti tří kil.“

Vémola: UFC je pořád jasná meta

Docela mě překvapilo, že nezaznělo UFC.

Vémola: „Já to chápal jako další cíl na české scéně. UFC je pro mě jinak pořád jasná meta. Poté, co se mi podaří porazit Attilu, tak myslím, že tady nebudu muset nic nikomu dokazovat. Mohlo by potom přijít jméno Pešta, pak Procházka...