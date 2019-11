Bookmaker Tipsportu: Vyhraje Vémola, ale nejvíc získáte při jiném výsledku | iSport.cz

Jak podle vás dopadne Zápas století?

„Tipuji výhru Karlose Vémoly. Kurz na Vémolu začínal na 1,6. Poté co Végh prohrál s Američanem Virgilem Zwickerem, tak to šlo hodně dolů. Vypadalo to, jako by slovenský bojovník nebyl pořádně připravený. Pak kurz klesl na 1,2 a teď se to trochu zvedalo, protože z různých videí

a prohlášení je znát, že Attilu prohra nakopla a začal na sobě v tréninku hodně makat. Lidé to také vnímají a na Végha se teď sázky hodně navyšují. Pořád ale věřím, že Karlos vyhraje.“

Průběh zápasu byste odhadoval jaký?

„Myslím, že to bude delší zápas a vítězství na body. Jediný způsob výhry pro Attilu vidím v tom, že by mohl Karlose trefit a vyhrát K.O. nebo T.K.O. Ale jinak si nemyslím, že by ho dokázal vybodovat. Terminátor totiž bude jako vždy zkoušet takedowny a určitě přesune boj na zem. A ač se na obranu před strhy Végh v poslední době zaměřoval, Vémola má tuto techniku tak vybroušenou a vždycky mu to vyjde, že se stejně na zemi bojovat bude. Myslím, že český bijec vyhraje buď ve třetím kole, nebo na body.“

Při jakém výsledku by člověk u Tipsportu vyhrál nejvíc?

„Kdyby byla remíza. Tam je kurz 50.“

Podle čeho vy vlastně na začátku určujete kurzy? Co vše berete v potaz?

„Určím to podle rozpoložení zápasníků. Kdo je lepší, silnější, má v danou chvíli lepší formu. Jestli jdou proti sobě borci bojující v postoji nebo wrestleři. Kolik za poslední dobu měli zápasů nebo v jaké fázi kariéry se nachází. Musím samozřejmě kalkulovat i s tím, jak budou lidé sázet. Pro příklad, když měl Machmud Muradov premiéru v UFC, tak i přesto, že ve světě všichni favorizovali Alessia Di Chirica, tak jsem věděl, že Muradov je tady velmi oblíbený a lidé ho budou sázet už z fanouškovství. I to byl jeden z mnoha faktorů, proč jsem dával Muradova jako favorita.

Takže to tolik neovlivnily výsledky, jako to, že fanoušci půjdou za svým oblíbencem.

„V první řadě je vždy rozhodující kvalita zápasníků. Nelze to nastavit jen podle toho, jak budou lidé s největší pravděpodobností vsázet. Způsob vytvoření kurzu má spoustu faktorů. Před námi je zrovna československý souboj. Dá se očekávat, že Slováci budou více fandit Attilovi a budou na něj víc sázet. Ale u samotného sázení by mělo jít fanouškovství stranou a objektivně by si lidé měli říct, ten je silnější, kurz má hodnotu a proto si na něj vsadím. Ale ne vždy tomu tak je. Lidé si mnohdy vsadí jenom proto, aby pak mohli fandit.“

Jak ovlivňuje kurzy třeba vystupování bojovníků?

„V případě Vémoly je rozhodně znát, jak se k nadcházejícímu souboji upíná. Pro něj je to v podstatě zápas kariéry. Protože pokud prohraje, tak se do UFC nemusí dostat, což je jeho vysněný cíl. Kdežto u Végha je to tak, že už v uvozovkách vše dokázal. Byl šampionem Bellatoru. U Karlose je rozhodně vidět větší hlad po vítězství. Attila o tom tolik nemluví. Každopádně u Karlose vidím větší chuť i to, že dlouhodobě víc makal. On sám říkal, že Attila nemá šanci za několik měsíců dohnat, co on dělá poslední roky.“

Překvapilo vás v něčem chování sázkařů ohledně Zápasu století?

„Ne ne. Se zvýšeným zájmem jsme počítali. Pro zajímavost, před nedávnem jsem se díval, že poprvé, kdy jsme MMA zápas vypisovali, byl duel Vémoly v UFC v roce 2012. Vsazeno tehdy bylo jen několik tisícovek. Nikdo to tu neznal. Když se na to ale podíváme třeba dva roky zpětně, tak už jen to, že v zápase nastupuje Terminátor, znamená, že náběr nejde pod milion. Je to i tím, že většinou dostával soupeře, které musel porazit, takže byl výrazný favorit. Většinou to byla pro něj taková potrava.“

V jakých sumách se pohybuje duel Végh vs. Vémola v současnosti?

„Na Vémolu přes 2,7 milionu, na Végha přes 1,3 milionu korun. Vývoj náběrů sázek lidé mohou sledovat na našich stránkách.“

Které další zápasy z Oktagonu 15 sázkaře zajímají nejvíc?

„Rozhodně titulový souboj Michal Martínek vs. Viktor Pešta. A pak se hodně vsází na exhibici Benko vs. Štáfek. Byl jsem až překvapený, jak moc lidé na tento duel sází.“

Máte na starost v Tipsportu i jiné sporty. Jak vás ale konkrétně MMA baví?

„Když jsme to začali vypisovat v tom roce 2012, nikdo nečekal, že z toho bude takový boom. Poslední roky je o to ale neskutečný zájem, takže i já jsem se tomu musel začít daleko víc věnovat. S kolegy jsem dokonce byl v Kodani na premiéře Muradova v UFC a atmosféra tam byla vynikající. Takže jo, chytlo mě to, baví mě to.“

Takže jste viděl na živo, jak váš tip na Muradova vyšel. To muselo být příjemné.

„Samozřejmě, byla veliká radost.“