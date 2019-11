Promotér Novotný nejen o zákulisí Vémolovy prohry: Ten zápas mě rozerval | iSport.cz

Známou hlášku „Jedeme bomby!“ s ním v O2 areně zařvalo dvacet tisíc diváků. Pro Ondřeje Novotného to byl veliký moment. Rekordní turnaj byl prý jen začátek. Organizace Oktagon MMA plánuje i větší akce, ale nebude se do ničeho vrhat bezhlavě. „Protože výdělek je pak menší, náklady větší, riziko absolutní,“ vysvětluje úspěšný promotér.

Máte za sebou Zápas století, jak akci hodnotíte z pozice promotéra i moderátora?

„Říkal jsem dopředu, že to bude jiné, než si lidé myslí. To se, myslím, naplnilo. Bylo to ale i jiné, než jsem si představoval sám. A mám na mysli celý turnaj. Bylo to velkolepé. Patří to k tomu, bylo to správné šílenství. Dělali jsme to proto, aby se vše definitivně zlomilo. Aby bojové sporty v čele s MMA řekly: Jsme tady, jsme silné, zajímají se o nás lidi a teď už tady vždy budeme. Tím to nekončí, tím to začíná. A to bych řekl, že se povedlo. Lidé se mě ptají, co bude dál, a já myslím, že je to jasné.“

Takže co bude dál?

„Už po dvou dnech bylo prodáno víc než pět tisíc lístků na další Oktagon v Ostravě. A to je to, co jsme chtěli. Není tam zatím slíbený jediný zápas. Je oznámeno jen pár jmen bojovníků. Je to tedy prodané na MMA, na Oktagon. Lidé nám tím říkají: Jo, už vám věříme, že ať tam dáte cokoliv, bude to super.“

Lidé už tedy jdou za Oktagonem jakožto dobrou značkou?

„Přesně tak. Je jim jedno, jak to postavíme, ale vědí, že u toho chtějí být, chtějí to zažít a vědí, že to bude super. A to je něco skvělého. Tak rychlý prodej jsme neměli ani v případě Zápasu století. Pět tisíc lístků prodáno za dva dny! To je něco absolutně nevídaného. Co by se muselo v jiném sportu stát, aby se takhle prodávaly lístky? A to si myslím, že je ten největší zážitek z toho. Doteď mi lidé každý den posílají stovky videí. Máme obrovský nárůst fanoušků, zájmu. Volají mi i trenéři, jak se jim plní gymy, všichni chtějí být Vémola, Végh nebo Martínek. Že se tohle povedlo, je pro mě tím největším zážitkem.“

Byl to turnaj plný překvapení, padlo hodně favoritů. Co vás nejvíc překvapilo?

„Největším překvapením podle mě bylo, jak Michal Martínek smázl Viktora Peštu. Těch překvapení bylo ale spousty. Běle prohrál s Hoškem, zdálo se přitom, že má vyhráno, ale udělal chybu, skočil do nesmyslného armbaru. Překvapilo mě, že