Hvězdy o filmu Attila: Rytmus myslel na syna. Brutalita! Smál se Buchinger | iSport.cz

Úspěch, který překvapil. Že měl po Zápase století vítězný bojovník Attila Végh veliký ohlas u fanoušků, se vědělo. Čekalo se proto, že film o něm bude lidi zajímat. Ale to, jak vzali slovenští diváci kina útokem, mnohé překvapilo. V den premiéry se jednalo o snímek s největší návštěvností a během prvních čtyř dnů jej vidělo čtrnáct a půl tisíce lidí. A co víc, byli s dokumentem o velikánovi slovenského MMA spokojeni. „Velmi pěkné to bylo,“ zhodnotil například populární bijec Gábor Boráros.

Dokument, který během dvou hodin přibližuje zcela unikátně život slovenského bojovníka Attily Végha, sklízí úspěch ve slovenských kinech. A nyní míří i na česká plátna.

Byl to risk. Vítěz Zápasu století je velmi populární u fanoušků bojových sportů. Ale budou ochotni jít kvůli němu do kina? Teď už se ví, že ano. V návštěvnosti byl snímek na prvním místě hned úvodní den. Překonal i americké počiny.

Především se líbil. Což dosvědčil po slavnostní premiéře i Patrik Vrbovský, alias Rytmus. „Výborné, můžeš být hrdý. Povím na to jen to, že jak se mi narodil syn, tak jsem myslel na to, co na to řekne jednou jeho syn, až to uvidí. Bude hrdý, že je tam vše zmapované,“ pronesl populární rapper a čerstvý otec směrem k hlavnímu hrdinovi. „Taky jsem si říkal, že tam předvedl kluka z dědiny, který měl sen a šel si za ním.“

Lidé se ale nedozvědí jen o tom, jak žije a trénuje Végh, ale poznají i jeho tým, lidi, kteří mu v cestě na vrchol vždy pomáhali a hlavně s ním byli, i když se nedařilo. „Také ukázal partu. Za každým úspěchem stojí tým lidí, kteří při vás stojí v dobrém i zlém. Potom tam také ukázal, že kariéra jde nahoru i dolů, a skončilo to krásnou třešinkou na dortu, že vyhrál jeden z životních zápasů. Zamakal, starý Attilka. A nakonec se mu narodil syn, a to je nejvíc. Gratuluji!“ dodal uznale.

Sám Végh byl z filmu nadšený. „Koukal jsem na svůj vlastní film. Je to neuvěřitelný pocit. Stále říkám, že sám to člověk nikdy nedokáže, musí mít štěstí na ty správné lidi vedle sebe. A jasně, že i vás, mých fanoušků. Spolu jsme nejsilnější a moc vám za to děkuji,“ vzkázal podporovatelům.

„Když vyhrál Attila zápas století, tak jsem měl ohromnou radost. Ale pak mě zachvátila obava, že už nikdy možná nebude víc důvodů k tomu, natočit o něm film,“ přiznal Petr Větrovský, promotér VDN a v tomto případě i režisér a scénárista v jedné osobě.

„Vyhrál a ještě čekal narození syna. Přepadla mě však krize, jestli to vůbec zvládnu natočit, když jsem nikdy nic nerežíroval. Abych mu to zkrátka nezkazil,“ obával se hlavní tvůrce. „To opadlo, když si jako první po zhlédnutí filmu stoupl Rytmus a s ním tleskalo celé kino. Mnozí brečeli. A to, že se to po prvním dni dostalo na první místo návštěvnosti filmů po celém Slovensku, to už bylo nadplán. Z toho, že to dokáže vyprodávat kina, jsem jak v pohádce. Všem lidem, kteří na to přišli, moc děkuju.“

Dokument Attila si užily i hlavní hvězdy slovenského MMA.

„Velmi pěkné to bylo. Attilu znám deset let, trénovali jsme spolu v Gabčíkově, když MMA a Oktagon ještě nikde nebylo. A jsem rád, že takový film existuje,“ řekl například Gábor Boráros.

„Ty kokos, brutalita!“ smál se Ivan Buchinger, kolega a kamarád Végha. „A jedeme do Rakouska na brambory a cibule,“ pokračoval v žertování. Smysl této poznámky však pochopí jen ti, kteří film uvidí, anebo znají dobře příběh válečníka z Gabčíkova.

V Česku proběhne slavnostní premiéra už tuto středu od 20.00 ve velkém kinosále paláce Lucerna.