Vémola vyhrál extra výzvu. Poražený Végh promluvil o odvetě v kleci | iSport.cz

Rozhodnuto! Karlos Vémola v závodě na AirBiku Attilu Végha jasně porazil. Slovenský bojovník si z toho ale těžkou hlavu nedělá. „Budu s tím spinkat v klidu. Alespoň jsem mu dopřál trochu pocit vítězství, jak je to příjemné,“ komentuje vítěz Zápasu století pro iSport.cz. Český Terminátor ale vnímá i tento duel jako malý krůček k odvetě v kleci. „Doufám, že ho tohle vyhecuje k tomu, abych ho dostal znovu do klece,“ říká Vémola. A co na to Végh?

Oba do toho šli naplno a nešetřili se, vítězem se mohl stát ale jen jeden. V závodě na AirBiku během pěti minut spálil víc kalorií Karlos Vémola, jemuž přístroj napočítal hodnotu 109 cal, Attila Végh skončil s výsledkem 96 cal.

„To, že jsem ho porazil o tolik, v tom se ukázala moje tvrdohlavost a srdce,“ komentuje výsledek český gladiátor pro iSport.cz. „Když si dám něco do hlavy, tak i kdybych měl chcípnout, dám do toho úplně všechno.“

Vémola vzal tuto výzvu maximálně vážně už proto, že ji vnímá jako malý krok k odvetě v kleci.

„Doufám, že ho tohle vyhecuje k tomu, abych ho dostal do klece,“ přiznává čtyřiatřicetiletý zápasník z Olomouce. „On vidí, jak moc se snažím, že sportem žiju, a jak mi prohra všechno zkazila.“

A co na to slovenský rival a vítěz Zápasu století? „Klobouk dolů, uznávám, že Karlos tento souboj vyhrál, předvedl opravdu velmi dobrý výkon,“ konstatuje Végh. „Ale nic to nemění ohledně odvety. Jedna věc je, co by dala odveta mně, když jsem ho porazil. Dalo by to něco jenom Karlosovi, když mu dám tu šanci. Měl by se dohodnout tedy s organizátory. A druhá věc, lidé po mé poslední prohře říkali, že bych měl skončit kariéru a prodávat ponožky. Že už nemám v sobě ten oheň. A najednou bych měl jít zápasit?“

Velikán slovenského MMA porazil Vémolu v listopadu loňského roku velmi suverénně v prvním kole knokautem. Byl přitom podle tuzemských sázkových kanceláří outsiderem duelu. Český Terminátor kvůli prohře přišel o vidinu návratu do UFC. Jako hlavní cíl nyní proto uvádí odvetu s Véghem, aby měl šanci předvést lepší výkon.

„V základu se musím rozhodnout já sám, jestli chci, nebo ne,“ říká jasně Végh. „Ale zatím v sobě ten oheň, že bych chtěl, nemám. Nemám motivaci, že bych šel do odvety. Co by mi dalo, kdybych ho zase porazil? Víceméně je to otázka spíše pro organizátory, jestli to chtějí.“

Válečník z Gabčikova ale zjevně možnost odvety úplně nezavrhuje, jen k ní v současnosti nevidí dostatek motivace.

To nejslavnějšímu českému zápasníkovi motivace nechybí. A klidně by před odvetou ještě zkusil i jiné formy klání.

„Vyzval bych ho v čemkoliv, co by pomohlo ho popíchnout k odvetě,“ říká Vémola. „Ono ho už asi není v čem vyzívat. Tohle byla Attilova disciplína, je to nadšený cyklista, já na kole nejezdím. Takže bych si troufnul asi na cokoliv. Dejme tomu třeba veslování, běhání… Je mi to jedno, já se hecnu do čehokoliv!“

Možná se tak oba aktéři nejsledovanějšího souboje v československé historii bojových sportů ještě v něčem utkají. Odveta v kleci však zatím blízko nejspíš není.

„Ještě jednou Karlosovi gratuluji. Uznávám, že byl lepší. Jeden musí prohrát, jeden vyhrát. To je normální. Budu s tím spinkat v klidu,“ usmívá se Végh. „Alespoň jsem mu dopřál trochu ten pocit vítězství, jak je to příjemné. Zažil jsem to sám na vlastní kůži, když jsem vyhrál nad ním. Doufám, že si to Karlos užívá, hlavně ať jsme zdraví a všechny pozdravuji,“ dodává slovenský bijec.