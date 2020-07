Zápas s otazníkem, tvrdí Vémola. Dáme to na benzínce, vtipkuje soupeř | iSport.cz

Největší nepřítel sportů? COVID-19! Česko o tom ví teď své. Radost z pozvolného návratu diváků na tribuny byla předčasná. Znovu zavedená plošná opatření organizátorům komplikují práci a vzbuzují nejistotu. A týká se to samozřejmě i bojového světa. Další velikou akcí MMA měl být galavečer Oktagon 17 v pražské areně O2 Universum. Hlavní duel: Terminátor vs. Baba Jaga. „Nebudu shazovat takovou mordu kvůli zápasu, který je s otazníkem,“ říká Karlos Vémola, který má obavy, že přijde o další souboj.

Už dlouho žádný zápas nevyvolal takovou vlnu emocí, jako duel Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek. Fanoušci se těší, až opět uvidí českého Terminátora v akci, kritici souboji vyčítají, že se bude jednat o nevyrovnané klání. Ať tak, či tak, jak tento střet dopadne, chce vědět snad úplně každý. S ohledem na znovuzavádění celostátních opatření kvůli šíření koronaviru, může být ale konání galavečera Oktagon 17 v pražské hale O2 Universum v ohrožení. Aktéři hlavního duelu se ale dál připravují.

„Bojuju teď s dietou, chybí mi ještě patnáct kilo, takže jsem tu jen o sifonu,“ postěžoval si Vémola nedávno na párty pro MMA bojovníky. „Samozřejmě, že mám obavy… Musím si o tom promluvit s Ondrou (Novotný, promotér Oktagon MMA), protože držím dietu a mám obavu, abych neshazoval zbytečně. Už je to dlouho, co jsem hubnul do osmdesát čtyřky. Naposledy kvůli zápasu s Kinclem. Neříkám, že se s tím trápím, ale bude to velice náročný, takže potřebuju vědět, že budu zápasit.“ Připomněl přitom, že už kvůli koronaviru přišel o dva duely. Jeden v Bratislavě, druhý na pražské Štvanici.

„Tohle je třetí zápas, na který se připravuji, a kdyby byl zrušený, tak mi to na psychice nepřidá. Takže musíme s Oktagonem najít nějakou cestu, jak by se to stalo. Třeba formou pay-per-view (placený přenos),“ zauvažoval Vémola. „Nebo by šlo o catchweight (váha, na které se dohodnou soupeři). Rozhodně se nebudu připravovat na zápas, který je s otazníkem. Připravovat se budu, ale nebudu shazovat takovou mordu.“

Nutnost hubnout do zápasové váhy bere slavný gladiátor tradičně jako dobrý důvod, proč tvrdě ztrestat soupeře. „Udělal jsem prvních pět kilo, a už teď vím, že ho sežeru,“ slibuje pětatřicetiletý gladiátor.

A jak vnímá situaci právě bojovník s přezdívkou Baba Jaga? „Připravuji se pořád stejně. Ale s týmem už jsme se bavili o tom, že je možné, že se zápas posune, protože, když sledujeme dění okolo, jak se mění opatření každý den, tak nás to děsí,“ komentoval Mikulášek. „No ale co? Připravuji se dál a více než kdykoliv předtím, protože co si budeme povídat, nejdu s lehkým soupeřem, určitě to nepodceňuji. A nejdu si tam jenom pro peníze, takový balík za to nedostanu. Takže pro výhru udělám maximum.“

Kdyby opravdu došlo na nejhorší a termín 26. záři by byl nerealizovatelný, dostala by se do hry možná varianta souboje bez publika.

„Zápasit bez diváků? Při nejhorším ano, ale nikomu ze zápasníků se do toho nechce, je to takové nepříjemné, nezáživné,“ vyjádřil se bijec, který je v roli outsidera souboje. „Člověka to tak nemotivuje, nežene ho to dopředu. Ale při nejhorším i to je možnost. A jak říkám, já bych si to s ním dal klidně na benzínové pumpě. Když už tak už,“ dodal pobaveně Mikulášek.

I zástupci organizace Oktagon MMA považují znovu zavedená plošná opatření za velikou komplikaci. A hledat řešení nebude snadné.

