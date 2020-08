Vémola po operaci kolene: Nic mě nezastaví, Babu Jagu zdemoluju! | iSport.cz

Nezastavuje, jen musí na pár dnů přibrzdit. Karlose Vémolu od zápasu s Václavem Mikuláškem dělí šest týdnů. Před několika dny si ale zranil nohu na sparingu a byly dvě cesty, pokračovat dál s bolestmi, nebo jít na operaci. Zvolil druhou možnost a v neděli byl na operačním sále. Že by to snad ohrozilo zápas s „Babou Jagou“? Ani náhodou! „Pojedu prostě víc, půjdu za hranice lidských možností, protože jsem Terminátor. Co mě nezničí, to mě posílí,“ hlásí s úsměvem a odhodláním.

Operace menisku si vyžádá minimálně dva týdny klidu. Kdo by však čekal, že to českému Terminátorovi snad zkazí náladu, mýlil by se. Z Karlose Vémoly během rozhovoru sálala energie a na zápas s Václavem Mikuláškem, který bude 26. září vrcholem galavečera Oktagon 17, jako by byl namotivovaný víc než kdykoliv předtím.

Jak k poranění kolene došlo?

„Na tréninku v gymu MMA Reinders, když jsme spárovali s Arturem Omarovem. Odstrčil jsem ho zespod a poranil jsem si koleno. Šel jsem na magnetickou rezonanci a bohužel jsem měl urvaný meniskus. Najednou jsem byl před těžkým rozhodnutím, je to dost bolestivá věc, ale doktor mi řekl, že do zápasu bych to vydržel a jestli chci, tak že dostanu datum hned po souboji. Že prý je to urvané a není co dál urvat. Tak jsem nejprve řekl, že jo, na bolest jsem zvyklý a dám to.“

Nakonec jste ale na operaci přece jen šel. Nějaké komplikace?

„Ne, ale rozleželo se mi to v hlavě a říkal jsem si, to už tady jednou bylo. Před duelem s Attilou jsem taky prožíval několik měsíců v těžkých bolestech s ramenem a nechal jsem si to zoperovat až po zápase. Řekl jsem si: Ne! Zavolal jsem mu, jestli by to šlo hned. Povídal, že nebude mít teď termín, jedině, že by to udělal ve svém volnu, tedy v neděli. Bylo to narychlo, zařídil jsem si předoperační vyšetření. Operoval mě pan doktor Ditmar, podle mě jeden z nejlepších ortopedů v republice. Dělal mi už křížový vaz v levém koleni a byla to skvělá práce, naprosto mu důvěřuju. Řekl jsem si zkrátka, že to tentokrát udělám jinak a nepůjdu do souboje s bolestmi, ale se zdravou nohou.“

A nemůže to nějak ohrozit váš souboj s Václavem Mikuláškem? Přece jen to určitě vyžaduje nějaký čas klidu.

„Po zdařeném zákroku, který proběhl v pohodě si myslím, že pokud pojedu přesně to, co mi doktor a fyzioterapeuti radí, tak mě to vyřadí z tréninku na čtrnáct dní. A na Babu Jagu mi bude stačit, když se dobře fyzicky připravím, což za zbylé čtyři týdny stihnu. Navíc mám přece jenom třicet let zkušeností, ten frajer mě nemá, jak porazit. V postoji ani na zemi. Já do toho zápasu jen musím jít zdravý a s čistou hlavou. A asi bych do toho nešel s čistou hlavou, kdybych věděl, že mám zraněné koleno a bolí mě to. Čtrnáct dní si teď odpočinu, zaměřím se na dietu, rehabilitaci, zrelaxuji…“

Trochu to připomíná situaci okolo zápasu s Petrem Ondrušem, kdy jste několik týdnů před bojem podstoupil operaci krční páteře.

„Ano, taky to bylo nedlouho po operaci. Ale tvrdě jsem pak makal a zápas jsem naprosto zvládnul. A stejně jako Ondruše, ukončím Babu Jagu v prvním kole. A ukončím to proto, že budu v hlavě úplně v pohodě, že mám nohu zdravou, srostlou, zpevněnou. Vletím na něj a ten frajer se nebude stačit divit, co s ním dělám.“

Karlos Vémola opouští nemocnici po operaci menisku

Šance soupeře se ale najednou můžou zdát přece jen větší, nemyslíte?

„Ne, mám oproti němu mnohem víc zkušeností, on má jen pár rvaček z diskoték. A to, že teď bude několik týdnů u Attily v gymu, tím nic nedožene, nic se tam pořádně nenaučí. Mé roky odříkání a dřiny nemůže dohnat.“

Jako byste operaci nevnímal jako cokoliv, co by vás pozdrželo nebo nějak limitovalo.

„Nepamatuji si žádný zápas, kde bych nebyl limitován, že bych byl bez nějakého zranění. Takže mě to naopak namotivuje. O to víc musím vše udělat precizně. Dietu, přípravu, kardio, později každý sparing. Myslím si, že mi to pomáhá se víc koncentrovat. Kdybych nebyl zraněný, tak to možná budu brát víc na lehčí váhu. Ale já to nemůžu brát na lehkou váhu a Babu Jagu musím zmlátit. Takže bych jel normálně na sto procent, teď pojedu na sto dvacet. Budu makat, dřít, rehabilitovat a udělám všechno proto, abych ho tam prostě zdevastoval. V tom mě nic nezastaví.“

Na pochyby není čas?

„Ne! Neuhnu teď jediný gram v dietě, jedinou vteřinu v tréninku nebo kardiu. Pojedu prostě víc, půjdu za hranice lidských možností, protože jsem Terminátor. (pousměje se) Co mě nezničí, to mě posílí. Jen jsem vyměnil součástku a jedu dál. Myslím, že on má teď větší problém. Protože se na to o to víc zaměřím.“

A nemáte obavy, že vám třeba takzvaně půjde po zranění?

„Ať mi po noze klidně jde. Nic tím nezíská. Pokud mi chtěl jít po noze, tak by musel jet wrestling, a kdyby chtěl jet wrestling, tak bych ho vzal zpátky do školky, protože on v ní nikdy nebyl. V tu chvíli bych ho zvednul a zahodil ho na řepu tak, že by se z toho dlouho nevzpamatoval. Takže si myslím, že on touhle cestou v zápase nepůjde, protože to by se hodně spálil. Zesměšnil bych ho.“

Jsou i další způsoby, jak útočit na nohu.

„Ano, mohl by jet low kicky (kopy), což by mi taky maximálně vyhovovalo. Když mi půjde low kick do nohy, tak já ho přes něj hodím. Takže by byl zase v pr**li. Myslím, že by se měl snažit mě trefit do hlavy. A pokud to neudělá, tak je hloupej. Když jo, tak se mu to stejně nepovede. Toho se vůbec nebojím.“

Už jste zmínil, že Mikulášek trénuje s vaším přemožitelem Attilou Véghem. Co si o tom vlastně myslíte?

„Myslím si, že je to trochu hloupý. Attila zoufale doufá, že mě Baba Jaga porazí, aby se mnou už nemusel jít do odvety. Ale to se nepodaří. Mě třeba naopak velice mrzelo, když Attila prohrál s Američanem v Bratislavě. Mrzelo mě to vůči němu jako člověku, protože mu fandím, táhne celé slovenské MMA. Taky to tehdy trochu poškodilo náš zápas. A já nechci, aby prohrával, jak chci, aby vyhrával, aby naše odveta měla opravdu cenu a váhu, proto bych já proti němu rozhodně nikoho netrénoval. Přeju mu, aby vyhrával a byl v co nejlepší formě. On ale asi doufá v to, že Babu Jagu něco naučí, aby mě porazil, aby se mi nedařilo a nedošlo k odvetě. To se ale nepovede.“

Opravdu byste odmítl pomáhat soupeři Végha?

„Ano. Co bych z toho měl? Rozhodně bych žádnému zápasníkovi proti Attilovi nepomáhal. Nevidím žádnou pointu v tom, co oba budujeme.“

Takže souboj bude a plán zůstává stejný, vašimi slovy: Zastavit Babu Jagu v prvním kole.

„To je jasný! Pokud bych ho nedokázal stopnout v prvním kole, jak bych mohl chtít zápasit se soupeři jako je Attila Végh a chtít titulový zápas v Oktagonu. Mikulášek je zápasník, který prohraje každý druhý souboj. Málokdy se podívá do druhého kola, je to vždy takový blázinec, přestřelka, že buď dostane přes držku, nebo se trefí. Nemůžu přemýšlet o našem souboji jinak, než že to bude totální dominance a ukončení v prvním kole.“

Nicméně máte za sebou další operaci. Neprobudilo to třeba i otázky ohledně konce kariéry?

„Vůbec, naopak. Nezastavuju, jedu dál. Budu tu dýl, než si lidi myslí. Jsem na scéně x let a ještě hodně dlouho budu. Jedna z mnoha operací mě rozhodně nedokáže rozhodit.“

OČIMA LÉKAŘE Do třech týdnu na sto procent

MUDr. Daniel Ditmar, CSc

„U Karlose Vémoly se potvrdila drobná léze zadního rohu vnitřního menisku. Proto jsme se domluvili na operaci, při které jsem mu odstranil nějakých 15-20 procent menisku. Ale jinak to koleno, na to, že je Karlosovi pětatřicet a tolik let se pere, vypadalo velice dobře. Čekal jsem horší nález.

Podobné mini-invazivní výkony umožňují velice brzký návrat do sportovní aktivity. Brzy zahájí rehabilitační program typu rotoped, rozcvičování. Od příštího týdne může do menší fyzické zátěže. A pokud koleno nebude otékat nebo nenastanou jiné komplikace, tak do čtrnácti dnů, nejpozději třech týdnů už pojede na sto procent.

Karlose jsem měl na stole už podruhé, před šesti nebo sedmi lety jsem mu nahrazoval zkřížený vaz, což je podstatně náročnější výkon, a on byl po pěti měsících schopný s tím jít do klece. V jeho případě příroda opravdu nešetřila na regeneračních schopnostech.“

