Hnilička je frajer! Novotný a Vémola smekají za výjimku pro Oktagon

Nebylo to snadné, ale podařilo se. Organizace Oktagon MMA dostala povolení, aby turnaj s číslicí 17 uskutečnila podle původního plánu v Brně.

„Úsilí nás to stálo a stojí enormní množství, ale jsme samozřejmě rádi, že to takhle dopadlo,“ komentuje Ondřej Novotný , český promotér Oktagonu. „Věřili jsme tomu od začátku, proto jsem byl relativně sebevědomý ve svých prohlášeních.“

Z toho, že se akce uskuteční na území České republiky, má radost i Karlos Vémola , jenž se téměř po roce vrátí do boje. Soupeřem mu bude norský bijec Thomas Robertsen. „Je to super pro všechny kluky, kteří se na to připravovali, včetně mě,“ říká český Terminátor. „Myslím si, že největší výhra je to vlastně pro celé MMA v Česku. Politici o nás už vědí a celá republika považuje náš sport za atraktivní a důležitý. To, že jsme jako jeden z mála sportů dostali výjimku, opravdu dokazuje, že MMA už tu má váhu,“ pochvaluje si Vémola.

A díky čemu, respektive komu, bylo možné výjimku vyjednat? Novotný má jasno: „Určitě by to nešlo bez člověka se jménem Milan Hnilička . Který se, podle mě, od začátku korona-krize ukázal být extrémně důležitým člověkem pro český sport,“ hodnotí promotér práci šéfa Národní sportovní agentury. „Ne-li nejdůležitějším. Je to frajer, který když se do něčeho dá, tak se za to pere, často víc než předsedové svazů těch daných sportů.“

Podobného názoru je i bojovník Vémola. „Myslím, že veliké díky patří Milanu Hniličkovi. Je to člověk, který sportu rozumí a ví, co sportovci potřebují. On je opravdu muž na správném místě.“

Plánovaný turnaj ale proběhne v rámci mimořádně přísných hygienických opatření, naprosto bez diváků a za minimálního počtu lidí na ploše, kde se budou zápasy v kleci odehrávat.

„Uděláme bublinu, aby vše proběhlo tak, jak má. V tuhle chvíli jsme rozjeli vše potřebné,“ říká Novotný. „Zároveň jsme stopli vše, co jsme připravovali na Slovensku, v Rakousku, v Maďarsku a Polsku.“ V uvedených zemích měla organizace Oktagon MMA vyhledané náhradní lokace pro uspořádání turnaje. Promotéři totiž nechtěli za žádnou cenu připustit odložení či zrušení dlouho očekávané akce.

Krom comebacku Vémoly dojde i na titulovou bitvu veltrové divize, mezi Davidem Kozmou a Maďarem Matém Kertészem. Ti už se spolu v minulosti střetli a jako vítěz odcházel český bojovník. Jak dopadne odveta a další bitvy turnaje, budou moci fanoušci sledovat živě pouze prostřednictvím placeného streamu.