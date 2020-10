Promotér Novotný: Vémola je pořád bestseller. Co problémy s přenosem?

Z vítězství Karlose Vémoly měl Ondřej Novotný, promotér organizace Oktagon MMA, upřímnou radost. Věděl totiž, jak moc byl pro populárního českého bojovníka duel s Norem Thomasem Robertsenem důležitý. „Třebaže pustil spoustu problémů do mediálního světa, tak jich měl ještě o kupu víc,“ prozradil v rozhovoru pro iSport.cz Novotný.

Jak hodnotíte s odstupem pár dnů turnaj Oktagon 17?

„Samozřejmě pozitivně. Nejdůležitější je, že jsme dokázali udržet ty nastavená pravidla, tedy zvládli tu bublinu vytvořit účinně, aby vše proběhlo, jak mělo. A potom také to, že se povedlo udržet maximální možné množství zápasů. Byl jsem mentálně připravený na to, že skončíme někde na čtyřech pěti, takže sedm bylo z mého pohledu veliké vítězství.“

Co na pravidlech, která jste pro realizaci akce dostali, bylo nejtěžší dodržet?

„No, nejtěžší bylo vyřazovat kluky, kteří se na to připravovali, ale měli pozitivní test. Člověk vidí, že jim nic není a musí jim stejně říct, že to prostě nejde. Trénují jak ďáblové dvakrát denně, shazují váhu a samozřejmě, že u tohoto sportu je specifické to, že v době kdy shazují kila, mají oslabenou imunitu. Tím pádem se na ně chytí cokoliv daleko snáz. Jakákoliv chřipka či rýmička. A ti kluci nejsou nikdy úplně zdraví v ty dva poslední dny před vážením. Ale sotva váhu udělají, vrátí se zpátky. Organizmus je v tomhle zvláštní. A u některých třeba byly pozitivní testy a teď už zase nejsou.“

Vážně?

„Ano, je to zvláštní, ale zažívají to všichni, nedá se nic dělat. Četl jsem, že to zažil nedávno cyklista Michael Matthews na Giru. Měl pozitivní test ve volný den. A pak dva další už ne. Jak je to možný, to asi nikdo z nás neví a nevím, jestli se to někdy dozví. To ale bylo pro mě asi to nejtěžší, že nelze těm klukům splnit, aby zápasili, byť se cítí absolutně fit.“

SESTŘIH: Kozma - Kertész. Růžový panter ve velké bitvě obhájil pás

Máte už nějaký přehled, jak se vám akce vyplatila?

„Myslím, že ano, ale nemáme ještě spočítané všechny náklady. Protože, když to jede, tak to jede, a moc nepřemýšlíte, jestli něco bude stát dvě stě nebo sto tisíc. Máme samozřejmě čísla z pay-per-view, ale tam je zase problém, že spousta lidí platila vícekrát a teď jim vracíme platby. A je jich docela dost.“

Jak to?

„Protože jim po platbě nepřišel kód, nebo přišel pozdě. Ale to musíme opravdu řešit s právníkem, projít smlouvy a zjistit, na čí straně je právo a jak to budeme řešit. Jedna věc je, že dvě veliké firmy, se kterými to řešíme, to budou házet jedna na druhou, ale druhá věc je, že my jsme službu poskytli, a byť lidé třeba dostali pozdě kód, tak se na to mohli podívat. Nemůžeme vrátit všem peníze, to bychom zkrachovali. Nicméně chápu rozhořčení těch, co si zaplatili službu, ale nefungovalo to, jak by mělo. Řešíme to, ale v tuhle chvíli ještě moc nevíme.“

Někteří lidé si opravdu na sociálních sítích na problémy stěžovali. Ale bylo dost těch, co měli pochopení a fandili vám, že se podařilo akci vůbec uskutečnit.

„No to jo, ale já pro to pochopení nemám, protože jsme udělali opravdu absolutní maximum, koupili jsme nejdražší přenosák, perfektní technologie, vše jsme zdvojnásobili. Objednali jsme kolem padesáti tisíc přístupů, což bylo jasné, že se nevyčerpá. Vše jsme těm společnostem nahlásili, a oni nám pak řeknou, že sice dělají mezinárodní platby ve velkých objemech, ale tohle prý ještě nikdy nezažili a neměli dostatečnou kapacitu serverů. Nevím, co víc máme udělat, aby to bylo v pořádku… Takže já pro to porozumění nemám. Být na místě fanoušků, tak bych rozkopal počítač. Uvidíme, kam to dospěje.“

Každopádně asi víte, zda byl o tento turnaj větší zájem než o předešlý.

„Určitě na tom byl výrazně lépe. Byly tam totiž dva cool faktory, což je Karlos Vémola a titulový zápas David Kozma vs. Máté Kertesz. Je naprosto jasný, že Karlos je pořád v Československu bestseller. Všichni si můžou říkat, co chtějí, ale tak to je.“

Co říkáte na jeho zápas?

„Užil jsem si ho. Myslím, že i z obrazovky bylo vidět, že to pro něj opravdu je zlomový souboj. Protože, třebaže pustil spoustu problémů do mediálního světa, tak jich měl ještě o kupu víc. A stejně to dokázal nějakým způsobem urvat. Rozhodčí mu tam v jednu chvíli dost nesmyslně postavil zápas (přešlo se z boje na zemi do postoje) ve druhém kole, to ho vykolejilo. Na začátku třetího kola dostal sérii úplně čistých úderů, přesto to dokázal ustát. Myslím, že to pro něj bylo fakt veliké vítězství.“

SESTŘIH: Vémola - Robertsen. Terminátor zlomil Nora v závěru

Promluvil jste o problémech, které do turnaje zasáhly, ale co vás naopak během akce nejvíc nadchlo?

„Asi profesionalita všech lidí, kteří se kolem toho točili. Nemuseli jsme ani u českých, ani u zahraničních týmů, řešit jakékoliv porušení daných pravidel. Samozřejmě, že sem tam byla nějaká drobná nekázeň, ale to bylo spíš kvůli nezvyku. Jinak i ti největší chroničtí mudrlanti byli nastavení, že tak to prostě je – pojďme to udělat a dodržet, abychom pak mohli jít na další turnaje. To pro mě bylo takové nejpozitivnější překvapení ze všeho.“

Jak je vlastně těžké moderovat akci, kde nejsou diváci?

„Myslím, že to pro mě není něco, co by mi nějak vadilo. Umím si představit, co se děje za obrazovkou, dokážu z čočky kamery čerpat tu energii od lidí a vnímat důležitost momentu. Takže když se rozsvítí kamera přede mnou, stačí mi to k tomu, abych nahodil motory. Samozřejmě, že řev v hale chybí, ale k tomu mému výkonu mi vlastně stačí rozsvícené červené světlo na kameře.“

SESTŘIH: Čepo - Strzelczyk. Polák porazil soupeře ve druhém kole na armbar