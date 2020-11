Promotér Novotný o ztrátách: Desítky milionů. A co zápas Vémola vs. Pešta?

Letošní náročný rok sice organizace Oktagon zvládla dobře, přesto může ušlý zisk počítat v značných sumách. „S ohledem na to, co bychom byli schopni vydělat, jsme ve ztrátách desítek milionů. A tyto ztráty se budou projevovat i v příštím roce,“ přiznává Ondřej Novotný, promotér československého kolosu MMA. Přesto chystá pro fanoušky bojových sportů do konce roku několik mimořádných zážitků.

Boj je podstatou toho, co Oktagon MMA nabízí fanouškům. Majitelé organizace však museli sami značně zabojovat, aby mohli i letos přes situaci způsobenou pandemií nabídnout divákům maximum možného. Povedlo se. Už tuto sobotu se uskuteční další večer zaslíbený smíšeným bojovým uměním a nabídne dvanáct zajímavých duelů.

Turnaj Oktagon 18 se uskuteční opět v Brně. Bude to za stejných podmínek jako minulá akce?

„Asi nečekáme, že se to podle Psa (PES – Protiepidemický systém) dostane na to, že by v publiku mohlo být alespoň dvě stě padesát lidí. To by bylo skvělé, ale to se asi nestane. Takže počítáme s tím, že to bude plus mínus podle stejných not. Navíc je to komplikované tím, že nouzový stav končí dvacátého. Nemůžou nám to proto schválit dříve a my to nemůžeme dopředu podat. O prodloužení nouzového stavu se bude teprve jednat, a my můžeme požádat o výjimku, až se prodlouží.“

Máte už v současné době propočítané prodělky?

„Následující turnaj je pro nás nejtěžší v tom, že opravdu plánujeme ztrátu, protože podle smlouvy musíme odvysílat živě hlavní kartu na O2 TV a JOJ TV. Tím pádem jej není z čeho zaplatit. A zároveň jsme to nechtěli nijak ošidit, takže je v tuto chvíli potvrzeno dvanáct zápasů, s tím, že se nám tedy zranily ty největší hvězdy. Jedna z nich měla být přitom tahák pay-per-view (placený stream), a to Ivan Buchinger. Ale myslím, že i tak je karta hodně našlapaná. Počítáme každopádně s tím, že to bude ztráta. Je zvláštní to říct, ale tak to prostě je.“

A celkové ztráty za tento rok už propočítané máte? Ustáli jste to dobře?

„Myslím, že jsme to ustáli, ale jde o to, jak se na ta čísla člověk dívá. Neproděláváme, takže si můžeme říct, že vlastně super, protože všichni ostatní, buď nic nedělají, nebo už ani znovu nezačnou. Ale z našeho pohledu to měl být nejúspěšnější rok. S ohledem na to, co bychom byli schopni vydělat, jsme ve ztrátách desítek milionů. A tyto ztráty se budou projevovat i v příštím roce, projevují se na partnerech, na ceně vstupenek, na počtu lidí, kteří budou moct přijít a tak dál.“

Zmínil jste Buchingera, který nenastoupí kvůli koronaviru. Nebude zápasit ani Lucie Pudilová, které se zranila soupeřka. Tam už není šance sehnat náhradu?

„Ještě jsme to zkoušeli, ale Lucka je takový postrach, že proti ní nechce nikdo hned tak nastoupit. A na druhou stranu se teď sama dostala do problémů. Její nový trenér Petr Kníže je měsíc uvízlý v Las Vegas, nemohla proto pořádně trénovat. A podle slov Petra není stoprocentně připravená na kdekoho. On by vlastně přiletěl a doprovodil by ji do klece bez jediného tréninku. Takže se to muselo nakonec posunout nejspíš na další turnaj.“

A Buchinger zjistil, že má pozitivní test v souvislosti s kontrolou před turnajem?

„Ne, začínali mít nějaké problémy v gymu, tak jsme mu řekli, ať si dojde na test. A shodou okolností je i jeho maďarský soupeř Lajos Etelaky pozitivní na COVID-19.“

Už v rámci předešlého turnaje jste museli zrušit několik duelů kvůli pozitivním testům bojovníků. Někteří se tím pádem představí v sobotu, je to tak?

„Ano, nastoupí Daniel Ditrich, Melvin Mané, ale třeba Viktor Pavlíček nechtěl…“

I Tadeáš Růžička, který zazářil v Oktagon Undergroundu, na soupisce chybí.

„Toho jsme nenechali nastoupit, protože měl průběh koronvairu takový, že ještě není zdaleka ve formě, v jaké by potřeboval na zápas být.“

Kdy jsou vlastně zápasníci před turnajem kontrolováni?

„Přijedou s testem, který není starší dvaasedmdesáti hodin, do naší bubliny, a už z ní nevyjdou. V praxi je to tak, že jdou ve středu na test, ve čtvrtek s ním přijedou nebo přiletí, a pak už jsou celou dobu v hotelu.“

Které souboje podle vás diváky nejvíc překvapí?

„Například Leo Brichta s Polákem Mateuszem Makarowskim. Oba mají skoro stejnou bilanci a jsou to přestřelkáři, je to tip na zápas večera. Melvin Mané u nás začne v těžké váze s nepříjemným polským bojovníkem Andrasem Hegedüsem. Dojde i na finále Oktagon Výzvy, na což se lidé vždycky těší, protože sledovali osm dílů realityshow. A samozřejmě bude všechny zajímat finálová bitva Jozef Wittner vs. Robo Pukač, protože se oba chtějí přiblížit titulu velterové divize. Určitě bude stát za to premiéra v MMA Matěje Peňaze, který je asi nejúspěšnějším Čechem v K-1.“

Všiml jsem si ale názorů některých fanoušků, že se bude jednat o nevyrovnaný souboj.

„Myslím si, že je to ještě pořád trochu neznalost. Myslet si, že Patrik Jevický je pro Peňaze nedostatečný soupeř, je chyba. MMA a K-1 je úplně něco jiného. A Jevický má za sebou zápasy, o kterých se Peňazovi v MMA ještě ani nezdálo. Je samozřejmě možné, že ho něčím trefí z dálky a nebude se o čem bavit, ale v momentě, kdy se Patrik dostane do přestřelky nebo na zem, tak to může být pro Matěje hodně nepříjemný křest.“

Další turnaj bude 5. prosince, kde je velikým lákadlem dlouho očekávaný souboj Karlose Vémoly s Václavem Mikuláškem. Už víte, zda se akce uskuteční opět v Česku, nebo jsou ve hře další státy?

„Na devadesát procent to bude opět v Brně.“

Aniž by byl známý vítěz zápasu Terminátor vs. Baba Jaga, o zápas s Vémolou si řekl i brazilský bijec Leandro Silva. Je opravdu možné, že by k tomuto střetu došlo na posledním turnaji roku 30. prosince?

„Ve hře je všechno. Je samozřejmě zajímavé, jak se Silva, který si v současnosti říká Apollo, snaží tak strašně moc zapojit. A Karlos řekl, že jestli, tak o titul. Určitě je to jedna z možností.“

Když mluvíte o titulové bitvě… Nedávno se Vémola rozohnil ohledně Viktora Pešty. Řekl, že s ním bude bojovat jedině, pokud by šlo o pás šampiona. Co vy na to?

„Myslím, že se to může určitě stát, takže je to vlastně fajn. Viktor vyzývá Karlose už dlouho. Stejně tak je fakt, že nikdy v devadesát trojce nebojoval. Jedna věc je tedy sportovní stránka, Viktor ve své kariéře určitě prokázal, že míří hodně vysoko, ale v polotěžké ještě nenastupoval. Druhá věc je marketingová stránka, ve které je Karlos mnohem dál před Viktorem, než si on teoreticky myslí, že je před Karlosem v té sportovní. To znamená, že v momentě, kdy se to potká, bude správný čas zápas domluvit.“

Na konec roku jste v minulosti plánovali vždy největší akci. Začali jste ji ale plánovat a promovat skoro rok dopředu. Jak je tomu teď v téhle nelehké době, kdy nnevíte, jaké budou koncem prosince podmínky?

„Já mám vlastně startovku jak na 5. tak na 30. prosince hotovou z té nejdůležitější části. Zápasy, které chystáme na pátého, se lidé dozvědí už v sobotu a myslím, že naši fanoušci dostanou na Mikuláše opravdu štědrou nabídku. Třicátého se to ještě znásobí. Jedeme zkrátka tak, jak to má být. To znamená, že dva poslední turnaje budou skutečně ty nejlepší v tomto roce. A jestli to bude s lidmi, nebo bez, v tom už jsme dostatečně hbití, abychom to případně změnili ze dne na den.“

Jak se vám vše plánuje a realizuje, když jste čerstvě podruhé otcem?

„No, lhal bych, kdybych řekl, že mi to lehce nenarušuje časové plány, ale není to nic strašného. Malá je skvělá a žena taky. Je to tak devadesátiprocentní radost a desetiprocentní starost.“

Minulý turnaj jste své dceři Medě na začátku věnoval, takže to byl první veliký dárek?

„Jo jo, ještě jí samozřejmě není, co dávat, protože jí nic krom pití v lahvičce nezajímá. Myslím, že na to ještě bude dost času, aby třeba až oslaví rok, dostala Peštu s Vémolou.“ (směje se)