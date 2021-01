Buchinger: Toužím po boji! První kolo mám na p***, tam mě může sundat

Bilance Ivana Buchingera je obdivuhodná: 37 výher, jen sedm ztrát. Mezi prohrami má i jednu unikátní. Jako jediný z československé scény se totiž popasoval i s největší legendou MMA Conorem McGregorem. A co říká na jeho poslední zápas?

Jak vnímáte Ronalda Paradeisera jako bojovníka, soupeře?

„Mladý, šikovný, talentovaný. Hladový po vítězství.“

Je vyšší než vy, navíc levák. To je pro vás docela nevýhoda, že?

„Je určitě nevýhodou, že je vysoký a má opačný gard. Ale já jsem se teď připravoval více s Lajošem Kleinem. A doma s Marianem Nagym jsme spárovali jen na opačnou stranu, obrácený gard. Bohužel nejsem tak vysoký jako on, ale určitě jsem alespoň silnější.“

Kdybyste měl odhadnout průběh vašeho zápasu, co byste řekl?

„První kolo mám pořád na p*ču. Když mě v něm nedokáže sundat, nedokáže mi dát KO nebo něco, tak si myslím, že se vysílí a zvládnu ho. Tipuji, že vyhraju na submisi, to je můj plán.“

Váš poslední zápas byl v KSW s Francouzem Salahdinem Parnassem. Ten o vás řekl, že jste byl zatím nejzkušenější soupeř, s kterým se utkal. Jak na něj jako protivníka vzpomínáte vy?

„On byl pro mě taky velmi těžkým soupeřem. Velmi šikovný levák, silný. Neuměl jsem s ním nic udělat, vůbec se neunavil. A rozbíjel mě během pěti kol úplně na kusy. Byl o hodně lepší, velmi dobře připravený. Myslím si, že si to vítězství zasloužil, už proto, že jsem ten zápas nebral až tak vážně. Nemyslel jsem si, že bude tak šikovný.“

Váš zápas byl zjevně velmi náročný, od té doby jste více jak rok nezápasil. Co pro vás teď znamená návrat do klece?

„V únoru minulého roku jsem měl operaci ramene a musel jsem si dát půl roku pauzy. A potom jsem začal postupně trénovat. Pak jsem podepsal smlouvu s Oktagonem a musel jsem zrušit dva zápasy za sebou, což se mi v kariéře ještě nikdy nestalo. Teď jsem dostal titulovou šanci, za což jsem velmi rád. Určitě mi chybí ten rok, kdy jsem nezápasil. Ale už toužím po boji, dlouho jsem neměl takový pocit. Hodně jsem sice v posledních měsících trénoval, ale souboj mi chyběl.“

Dustin byl na Conora připravený

Na česko-slovenské scéně jste jediným bojovníkem, který se střetl s Conorem McGregorm. Co říkáte na jeho poslední zápas?

„Když se mě ptali dopředu, tak jsem tipoval šance 40 pro Poiriera a 60 pro Conora. Dustin byl ale velmi dobře připravený. Už s ním jednou předtím zápasil, takže věděl, na co se má přichystat. Že Conor teď prohrál, neznamená ve výsledku nic. Protože on už dosáhl takových věcí, že to už nikdo nedokáže.“

A co si myslíte o tom, když se ozývají hlasy, že je vyhaslý nebo zkažený luxusem?

„Když někdo vezme souboj, tak rozhodně chce zápasit. A jestli byl hladový po výhře, nebo ne... Nevím.“

Vždycky jste říkal, že byste byl nerad, kdyby šel syn ve vašich šlépějích. Ještě vám neřekl, že by chtěl být jednou zápasníkem?

„Ano, vždy říkám, že nechci, aby zápasil, protože je to tvrdý a nebezpečný sport. Byl bych rád, kdyby hrál třeba fotbal nebo něco podobného. Ve fotbale jsou i lepší peníze. (usmívá se) Nicméně chodí se mnou na tréninky, ale i na ten fotbal. Takže z něj určitě nějaký sportovec bude.

Turnaj Oktagon 21 můžete sledovat v sobotu od 18.00 prostřednictvím placeného přenosu na Oktagon.tv »