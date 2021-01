Oktagon 21: Král Buchinger! Bleskové škrcení, Silva i Pudilová vítězí na body

Oktagon 21, Lucia Szabová vs. Rizlen Zouak • Oktagon TV

Drsné bitvy do krve i do poslední vteřiny. Titulová válka Oktagon 21, prvního turnaje největší česko-slovenské organizace v novém roce, ale byla překvapivě krátká. Velikán slovenského MMA Ivan Buchinger porazil krajana Ronalda Paradaisera už v prvním kole škrcením. Příslib do budoucna potvrdila talentovaná bojovnice Tereza Bledá, která zkušeně uškrtila Polku Judytu Rymarzakovou. Další výhru pak připsala Lucie Pudilová, která porazila na body Martu Waliczekovou. Naopak hvězda Slováka Gábora Borarose pomalu uhasíná… Celý večer jsme sledovali v podrobné reportáži ONLINE.