Végh: Šance Ďatelinky? Může Karlose trefit, ten ale ví, co čekat

Společně s českým Terminátorem byl aktérem největšího MMA souboje v Česko-Slovensku. Attila Végh se stal vítězem a od té doby nezápasil. To Karlos Vémola dnes nastoupí už do čtvrté bitvy od fatální prohry. „Ať je dnes Karlos v pořádku a udělají pěkný zápas,“ vzkazuje slovenský velikán. Zároveň prozradil, v čem vidí hlavní silné stránky obou bojovníků a jak hodnotí dosavadní kariéru svého krajana Milana Ďatelinky.

Jsou sice stále pomyslnými rivaly, ale kdo by čekal ze strany Attily Végha jakákoliv nepřející slova vůči Karlosi Vémolovi, mýlil by se. Do zápasu s Milanem Ďatelinkou přeje českému Terminátorovi hlavně zdraví a pro iSport.cz okomentoval, s jakými šancemi jdou do zápasu oba bojovníci.

Co říkáte na to, že Karlos Vémola nenavážil před zápasem s Milanem Ďatelinkou?

„Je to takový sport. Všichni jsme jen lidi, prostě mu to nevyšlo. On by určitě udělal vše, aby váhu dodělal, ale lékaři mu to už nedovolili, aby neohrozil své zdraví. A zdraví je nejdůležitější. Naštěstí se nic nestalo. Karlos to přijal s velkou pokorou, omluvil se Milanovi, což od něj bylo pěkné gesto. A stejně tak Milanko to vzal velmi sportovně, respektoval to jako bojovník. Takže ať je dnes Karlos v pořádku a udělají pěkný zápas.“

Jaké vidíte na obou stranách šance?

„Říkám vždy, že když spolu vlezou dva do klece, je to pokaždé padesát na padesát. Nikdo není favorit, jen možná pro diváky. Může padnout jeden dobrý úder, cokoliv, a může být po zápase. Nicméně za většího favorita je považován Karlos, protože je výrazně zkušenější. A má extrémní sílu, což jsem neměl tu čest pocítit, ale slyšel jsem o tom. Na druhou stranu, Ďatelinka je opravdu mladý, výbušný kluk, který dělá atraktivní zápasy. Opravdu mátiming na to, aby Karlose trefil. Karlos ale ví, co může čekat a ví, co má dělat. Nicméně je to opravdu padesát na padesát, ať už by tam stál kdokoliv.“

Co říkáte na vývoj Milana Ďatelinky jako zápasníka?

„Dříve jsem ho tolika neznal, až teď k nám začal chodit na tréninky. Vím, že byl ve Výzvě (MMA reality show) a potom měl šňůru výher. Ale rozhodně ještě neměl tak extrémně kvalitního soupeře, jako je Karlos. Má však za sebou pěkné zápasy a ukončení. Hodně bude hrát hlava, jeho mentální nastavení, co chce vlastně dokázat. Jestli chce Karlose porazit, nebo jen ustát, vydržet pár kol. Já měl tehdy jasný cíl, šel jsem si za ním a vyšlo mi to. Stejně tak ale měl tehdy svůj cíl Karlos, ale nevyšlo mu to. Je to hodně o štěstí a mnoha faktorech. I třeba o tom, jak se probudíte v den zápasu.“

