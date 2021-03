Vémola bavil, speciální dárek pro Ďatelinku či Végha. Mluvil i o váze

Od prvopočátku to byl jiný zápas, než jaké sváděl v poslední době. Už když Karlos Vémola oznamoval, že nárok na titulový souboj s ním má zejména Milan Ďatelinka, se ukazovalo, že mezi nimi nedojde k slovním tahanicím, jaké „Terminátorovy“ bitvy často provázejí. Uvolněná atmosféra mezi dvojicí zápasníků panovala i na tiskové konferenci turnaje Oktagon 22, jen několik minut poté, co Vémola Ďatelinku v „kleci“ porazil díky úspěšné submisi (rear-naked choke) svému soupeři daroval speciální dárek a pronesl i několik slov na téma, proč nesplnil váhový limit, kvůli čemuž přišel o pás šampiona střední váhy.

Zápas, kterým vyvrcholil Oktagon 22, vyhrál. Karlos Vémola porazil Milana Ďatelinku. Cesta za triumfem netrvala ani tři minuty, když slovenský bijec odklepal se soupeřovou rukou kolem krku. Přestože původní plán byl takový, že po triumfu znovu nasadí pás šampiona, okolnosti mu to nedovolily. Vémola před soubojem nesplnil o 0,6 kilogramu váhový limit, tudíž o titul přišel a bylo jasné, že jej nezíská ani v případě vítězství.

„Důvody toho, proč jsem nenavážil, jsou jasné a jsou tři. Zatím jsem je řekl jenom šéfům a nechci je dneska úplně probírat. Nechci totiž, aby to znělo jako výmluvy. Je to pro mě ponaučení. Třicet let zápasím a shazuju, stalo se mi to prvně. Poprvé o tom promluvím v úterý. Proč? Protože Ďatel (Milan Ďatelinka) je velký pán a přijal pozvání do mé Karlos Show, a to bez ohledu na výsledek. Už před zápasem jsme se domluvili. S respektem k tomu, že pozvání přijal, mu tam vysvětlím, proč jsem váhu nedal,“ uvedl na tiskové konferenci po Oktagon 22 Vémola.

Vítěz hlavního zápasu turnaje ve svém proslovu pokračoval a obrátil se směrem k Ďatelinkovi s tím, že by mu chtěl poděkovat, a to speciálním způsobem. „Terminátor“ si nachystal pro svého protivníka dárek. „Conor McGregor má svou whiskey, mě oslovil lihovárek a ptali se, proč Vémola nemá svůj drink, proč neuděláme Vémolici. Mám jedinou višňovici v České republice. Skoupili jsme všechny višně. Máme pouze limitku dva tisíce kusů. A první dvacet dvojku, jako dnešní Oktagon, bych věnoval tady Ďatlovi,“ předal s podáním rukou soupeři dar Vémola.

Slovenský zápasník nebyl jediný, pro koho měl „Terminátor“ speciální lihovinu. „Ještě tady mám dvě láhve. Tady je jednička, tu vypijeme tady se šéfy dneska na oslavě, a dvojka, kterou mám pro Attilu Végha. On dobře ví, co ta dvojka znamená,“ řekl Vémola.