iSport podcast Fight: Dřív bylo MMA tvrdší, říká Kníže před comebackem

Největší nezmar českého MMA! Petr „Monster“ Kníže rozhodně patří mezi nezdolné bojovníky. I přes věk třiačtyřiceti let nechce o konci kariéry ani slyšet. Oficiálně má na kontě 12 profi zápasů. Ve skutečnosti jich absolvoval dvojnásobek. Prohru však zažil jen jednu, a to s Karlosem Vémolou.

V sobotu večer na akci Oktagon 23 nastoupí do další bitvy, a to po delší přestávce, kdy se věnoval hlavně roli trenéra. „Rok a půl není zas tak dlouhá pauza. Měl jsem i delší. Samozřejmě, že když je člověk mladej a může zápasit častěji, tak je rok a půl docela dost. Navíc pořád trénuju s klukama, kteří pravidelně zápasí, takže to není zas tak strašný,“ uvedl Kníže v dalším dílu pořadu iSport podcast Fight.

Soupeřem české legendy bude o čtrnáct let mladší Ital jménem Andrea Fusi, který má na kontě osm výher a pět proher. V minulosti navíc prošel dvěma bitvami v americké lize Bellator, která platí za světovou dvojku na poli MMA organizací. Přesto se o něm jako o zápasníkovi získávají informace v celku těžko, což zjistil sám český ranař.

„Studovali jsme zápasy, co měl v Bellatoru. Jinak je docela tajemný. Má boxerského trenéra. Většinu zápasů, co vyhrál, vyhrál na zemi. Takže bude boxovat a zkoušet jiu jitsu. Moc o něm ale nejde najít,“ potvrdil Kníže. „Myslím, že slabší stránku má u pletiva, takže i wrestling bude mít asi slabší. Každopádně to určitě zkusíme v postoji.“

Nejúspěšnějším svěřencem legendárního trenéra a zápasníka je Machmud Muradov, s ním ale neměl příležitost před zápasem trénovat. Na dotaz, zda mu rodák z Uzbekistánu v přípravě chyběl, ale odpověděl s úsměvem: „No bylo mi smutno.“ Pak se ale přece jen rozpovídal. „Na přípravu by byl samozřejmě dobrej, ale řešil nějaké rodinné problémy, kvůli kterým musel zůstat s rodiči. Tak se to občas sejde. Já jsem byl zatím asi třikrát na sparinzích v Polsku.“

Tréninky v zahraničí jsou prý vždy přínosem. „Když tady sparujete s někým, koho znáte, a náhodou ho tvrdě zasáhnete, tak zpomalíte a zeptáte se, jestli je O. K. Tam to tak není, jde skoro o klasický zápas. Buď to odplácáte, nebo to stopne trenér.“

V obsáhlém rozhovoru v rámci podcastu Fight se Kníže rozpovídal o mnoha zajímavých tématech. Nebral si například servítky ohledně kvality českých rozhodčích, zavzpomínal na drsné začátky MMA a prozradil, jak lze zocelovat holenní kosti pro tvrdší kopy.

Poslechněte si nový iSport podcast Fight s Petrem „Monsterem“ Knížem.