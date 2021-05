Oktagon 24 s bitvou o titul i diváky. Kozma změnil pro zápas večera image

Organizace Oktagon přináší fanouškům parádní akci prakticky každý měsíc. Sobotní večer v Brně bude ale přeci jen mimořádný. Zakončí ho totiž titulový souboj „Růžového pantera“ Davida Kozmy, jenž je šampionem bezmála 1000 dnů, se zkušeným brazilským bijcem Leandrem „Apollem“ Silvou. Vítězem bitvy o pás krále velterové divize by se podle predikcí sázkových kanceláří měl stát Brazilec, Kozma si z toho ale těžkou hlavu nedělá. Naopak.

„Cítím se skvěle a cítím sílu. Psychicky jsem taky v pohodě,“ říká osmadvacetiletý Čech. „Apollo je stoprocentně nejkvalitnější zápasník, proti kterému jsem kdy nastupoval. Silné stránky má ve všem. Skvělý boxer, tvrdé roundkicky, skvělé oko. Wrestling dobrý, navíc má černej pás v brazilském jiu jitsu. Je vyzápasený ze světových organizací jako jsou UFC nebo ACB,“ je si vědom Kozma.

Mezi držitelem titulu a vyzyvatelem se rozjela velmi záhy slovní přestřelka, část z ní se dostala i do promo videa turnaje. Kozma v upoutávce říká: „Tak Apollo, ty demente, u zápasu o titul není na váze tolerance. Takže doporučuju si vzít bagáže dva, aby ses neměl na co vymlouvat.“ Český zápasník tím měl na mysli situaci, ke které došlo před posledním Silvovým duelem. Brazilec totiž tehdy překročil osmdesátikilový limit bezmála o tři kila, pro což měl zvláštní vysvětlení: „Nepřišel mi kufr. Mám v něm všechno, co potřebuju ke shazování. Krémy a tak dále.“ Střet s Francouzem Alexem Lohorém nakonec vyhrál na body.

K souboji mezi Kozmou a Silvou mělo dojít už 1. května, český zápasník si ale zranil nos. Na to zase reagoval před sobotním turnajem Brazilec: „Doufám, že ses dal do hromady, protože už nebudeš mít kam utéct, brácho. Dostaneš přes hubu!“

A co říká na slova rivala šampion? „Nic se mnou nedělají. Do hlavy se mi tím nedostane, ať si říká, co chce,“ reaguje Kozma. „Rýpe do každého fightera se kterým nastupuje, takže je to jeho styl. Dojem na mě spíš dělá, jak zápasí, než jak mluví.“

Oba soupeři se už viděli tváří v tvář na pátečním vážení. „Překvapilo mě, jak byl malý. Viděl jsem ho naživo poprvé a v televizi teda vypadá větší,“ podivuje se český bojovník, který neváhal pro nadcházející zápas změnit image. Vlasy si totiž obarvil na růžovo.

„Tak je to hlavní zápas. Je dobré se nějak lidem zarýt do hlavy. Růžová je můj styl, takže jsem to posunul jen o kousek dál,“ vysvětluje Kozma. Prý mu občas chodí od fanoušků i takto barevné dárky. Naposledy například růžový nůž z 3D tiskárny.

Ne každý dárek ale potěší. „Taky mi přišly růžové trencle od nějakého úchyla z Belgie. Pořád po mně chce fotky v těch trenclích. Samozřejmě, že šly do koše,“ dodává s úsměvem.

Většinou si však přízeň fanoušků užívá, proto je rád, že se sobotní turnaj (startuje v 18 hodin) odehraje už s publikem. „Je to pro mě velké plus. Miluji diváky. Ženou mě v zápase dopředu. Navíc přijedou kámoši, přítelkyně a rodina. V souboji cítím, že jsou mi nablízku.“