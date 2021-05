Dvořák v UFC: výhra bez pozlátka ho nejspíš stála také finanční bonus

Třetí vítězství v UFC a navíc submisí, kterou utáhl jednou rukou. Poslední představení Davida Dvořáka na turnaji UFC Fight Night 188 stálo za to. Přesto mělo ale hořkou pachuť.

Bojovník z Hradce Králové totiž místo původně plánovaného soupeře Rauliana Paivy vymazal Juancamila Ronderose, kolumbijského debutanta v nejslavnější lize s bilancí čtyři vítězství bez porážky. Pro Brazilce, který byl nucen odstoupit, nenacházel Dvořák slova pochopení.

„Je to idiot, debil a podobně. Absolutní neprofesionál. Pochopím to, kdyby se to stalo jednou, ale on nenavážil už před minulým zápasem. A co jsem se dozvěděl, tak už celkem ve třech duelech neudělal váhu,“ zlobil se český bijec na Paivu. A měl proč.

Brazilec se totiž nacházel v žebříčku muší divize hned za Dvořákem, tedy na dvanáctém místě. Vzájemný střet měl tak vítěze katapultovat mezi deset nejlepších a přiblížit pozicím mezi naprostou špičkou. Místo Paivy ale musel do klece nakráčet Ronderos.

Pro jihoamerického válečníka šlo teprve o pátý profesionální duel, což může Dvořákův úspěch mírně degradovat. V době, kdy Ronderos debutoval, měl už za sebou Čech osmnáct soubojů a pokukoval po plynulém přesunu směrem za oceán do UFC. Na největší zápas kariéry se navíc Kolumbijec připravoval pouhý den. Paiva totiž zkolaboval chvíli před oficiálním vážením.

Nejspíš i proto se Dvořákovi nedostalo bonusu 75 000 dolarů (cca 1,5 milionu korun) za ukončení večera, které by si jinak za nezvyklé škrcení určitě zasloužil. Mnohem víc jej ale může mrzet to, že musí vymýšlet nové plány, co bude dělat dál.

„Nějaká jména jsem v hlavě měl, ale o ně jsem si chtěl případně říct, kdybych porazil Paivu. Scénář se však změnil,“ přemítal Dvořák nad otázkou dalšího soupeře. Společně s Jiřím Procházkou a Machmudem Muradovem drží rodák z Hradce Králové prapor českého MMA.

Všichni tři od vstupu do UFC dohromady nasbírali osm vítězství bez porážky. Jediný Muradov se zatím neprobojoval do žebříčku nejlepších patnácti bojovníků divize. Šanci bude mít 28. srpna, kdy se na zatím blíže nespecifikovaném galavečeru utká s americkým veteránem Geraldem Meerschaertem.