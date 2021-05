Krvavá řežba o titul! Šampionem zůstává Kozma, Vémola zná soupeře

Rachot v Brně! Téměř po patnácti měsících mohla organizace Oktagon na turnaji s číslem 24 přivítat v Zoner BobyHall publikum. Sice jen z poloviny možné kapacity kvůli nutným rozestupům, i tak to stálo za to. Fanoušci vytvořili mimořádnou kulisu, což si jednotlivé zápasy rozhodně zasloužily. Krvavou řež o titul opanoval na body český šampion David Kozma. Matěj Peňaz předvedl bleskový triumf, Pešta suverénně přejel Itala, překvapili Filip Macek nebo Robin Fošum, souboj o pozici příštího rivala Karlose Vémoly vyhrál polský bijec Marcin Naruszczka.

Titulová bitva jak se patří. David „Růžový panter“ Kozma a Brazilec Leandro „Apollo“ Silva předvedli mimořádně napínavé klání. Českého válečníka navíc neuvěřitelným způsobem podporovalo publikum. „David! David! David!“ řvali jednohlasně diváci. Každý jeho povedený úder navíc vždy ocenili hromovým potleskem a křikem.

Kozma nicméně začal v druhém kole výrazně krvácet z nosu, ve třetím pak z čela. Přesto se odmítal vzdát a byl plných pět kol nebezpečnému Brazilci vyrovnaným protivníkem. V pátém kole šampionovi dokonce vylétl chránič zubů, přesto pokračoval dál, právem si tak připsal vítězství na body a zůstává dál majitelem pásu krále velterové váhy Oktagonu. „Pocit z vítězství je to nejlepší!“ pochvaloval si vyčerpaný, ale spokojený vítěz. „Chci moc poděkovat divákům, byli jste super!“

Akce Oktagon 24 už odstartovala velmi razantně. Do klece totiž hned v prvním duelu nastoupil oblíbenec publika Matěj Peňáz. Rivalem mu byl portugalský zápasník Carlos Graca. Následoval velmi rychlý proces. Peňáz zvítězil prakticky během několika sekund, stačily mu k tomu dva údery, prvním přitom minul. Levý direkt ale dopadl přesně na bradu soupeře, který se hned sesunul k zemi. Fanoušci odměnili vítěze ohlušujícím potleskem.

„Byl to specifický zápas. Ale sedlo mi to, soustředil jsem se a užíval si to od začátku,“ pochvaloval si s úsměvem Peňáz, kterému v prožitku pomohla i atmosféra v hale. „Je to úplně jinačí a tohle tomu chybělo. Emoce, člověk si to pak užije úplně jinak.“ Moderátor a promotér v jedné osobě Ondřej Novotný se jej hned zeptal, koho by si přál za příštího protivníka. „Nemám jméno, nechci nikoho vyzývat. Koho dostanu, s tím půjdu. Vůbec jsem se nezranil, tak doufám, že další zápas bude brzo. Třeba Štvanice,“ uvedl Peňáz. Nakonec ale přeci jen jméno zmínil, Slováka Vlasta Čepa, s nímž se měl původně střetnout už v rámci československého finále Oktagon Undergroundu.

Vémolo, kde jsi?

Velké pozornosti se dostalo americko-polskému duelu Eric Spicely vs. Marcin Naruszczka, cizinci spolu totiž bojovali o pozici příštího vyzyvatele Karlose Vémoly. Přebíjenou o Terminátora nakonec vyhrál polský tvrďák Naruszczka TKO ve druhém kole.

„Vémolo, kde jsi?“ zajímal se hned vítěz. A český gladiátor obratem přispěchal do klece. „Má tady překladatele? Jak se polsky řekne: ‚V Oktagonu je jen jeden král?‘“ reagoval Vémola.

Suverénní výkon předvedl Viktor Pešta v souboji s Italem Riccardem Nosigliou, když jej porazil technickým knockoutem ve druhém kole. Hned po triumfu si řekl o dalšího soupeře, a to ruského válečníka Michaila Ragozina s nímž má společné to, že si oba přejí souboj s Vémolou.

Parádní výkon předvedl Robin Fošum, svěřenec úspěšného trenéra Andrého Reinderse. Během prvního kola se přitom dostal do velmi složité situace, od italského svalovce Abdoula Sowa inkasoval hned několik tvrdých úderů, které ho málem vyřadily ze hry. Dokázal se ale vzchopit a v polovině prvního kola rivala porazil knockoutem.

„Byl jsem nahulený. Ale člověk chce vyhrát a jde přes mrtvoly,“ přiznal v pozápasovém rozhovoru, během něhož nechal Novotný zopakovat záběry, kdy Fošum zasypával soupeře údery. „Je to hrozný, strašný,“ komentoval s pousmáním. „Chtěl bych poděkovat trenérovi a týmu, díky nim jsem se posunul o dvě stě procent,“ dodal.

Do poslední sekundy strhující přestřelku předvedl Miroslav Brož s Němcem Christianem Jungwirthem a připsal si bodové vítězství. Výsledek ale mnohé překvapil, vlastně i vítěze.

Překvapivý vývoj měl i střet Filipa Macka s Italem Lucou Iovinem. Český zápasník v druhém kole schytal několik ostrých ran do hlavy, ze které mu začala vydatně téct krev. Nakonec ale Macek vyhrál páčením soupeřovy ruky.