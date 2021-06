Novotný o Oktagonu 24: Turnaj, co nás posunul. O některé fanoušky nestojím

Galavečer Oktagon 24 nabídl divákům mimořádný zážitek. Velikou zásluhu na tom má právě Ondřej Novotný, který je nejen moderátorem, komentátorem a promotérem akce, ale zároveň má na starosti sestavování jednotlivých duelů.

Máte za sebou další veliký turnaj, jak Oktagon 24 zpětně hodnotíte?

„Myslím, že to byl náramně povedený turnaj. Jsme strašně rádi, že fanoušci, kteří tomu nejvíc věřili a šli naproti, byli odměněni akcí, kterou mnozí teď označují za nejlepší v historii Oktagonu. Takže jsem maximálně spokojený, mělo to naprosto všechno.“

Už start nabral na síle díky bleskovému vítězství Matěje Peňáze. Očekával jste takový výsledek, když jste právě tento zápas dal hned na začátek?

„Chtěli jsme v rámci free prelims (duel byl k vidění živě zdarma na YouTube) dát něco, co lidi chytne. Nicméně v tomto případě jsem čekal vyrovnanou bitvu dvou postojářů s nějakým K.O. závěrem. Nenapadlo mě, že to bude taková první rána kapitána. Takže jsem očekával knockout, ale ne ve třicáté vteřině.“

Večer vygradoval titulovou bitvou šampiona veltrové váhy Davida „Růžového pantera“ Kozmy s Brazilcem Leandrem „Apollem“ Silvou, což bylo neuvěřitelné drama do poslední vteřiny pátého kola. Co říkáte na výkon Růžového pantera?

„Myslím, že jak Kozma, tak Apollo předvedli zápas, který nás teď posune všechny. Organizaci i bojovníky. Protože lidi vidí, že to je světová úroveň, kterou jsme schopni dodat a hlavně, že dokážeme vyprodukovat zápasníky jako je David. Ještě v noci po turnaji mi říkal náš anglický komentátor Bryan Lacey, jak mu z Anglie psali, že je to prostě neuvěřitelná show. Takže nás výkon Davida a Leandra opravdu všechny posouvá.“

Kozma dal do zápasu skutečně vše, vyhrál ve stylu filmového Rockyho.

„Neuvěřitelný. On je takový, my co ho známe víc, víme, že on je neuvěřitelně rezistentní, sebevědomý, chladný a skromný zároveň. To, že zvládl čtvrté kolo takovým způsobem… Apollo se nadechl k brutálnímu tlaku. Zajímavé bylo i to, že trenéři Davidovi před posledním kolem říkali, že vede a nemusí se nikam hnát, on přesto začal kolo tím, že do Silvy čtyřikrát vlítl a začal ho tlačit. A udělal dobře, protože před pátým kolem to bylo dva dva, podle bodových lístků. Takže kdyby si myslel, že vede a stačí prohrát o bod, tak by na body prohrál.“

Mnoho diváků označuje duel Kozma vs. Silva za nejlepší souboj, co kdy v Oktagonu viděli. Vnímáte to stejně?

„Myslím si, že jo. Byl to přece jenom pětikolový titulový duel dvou vysoce postavených bojovníků ve světové špičce. Oba dva předvedli útěk hrobníkovi z lopaty. Bylo to, jak jste říkal, David vyhrál ve stylu Rockyho. A lidi milujou, když se vše totálně přetočí tam a zpátky. Takže asi to opravdu je po zásluze ten nej nej nej zápas, co jsme kdy měli.“

Na turnaji bylo opět publikum, které se postaralo o mimořádnou atmosféru. Vítěz Kozma dokonce tvrdí, že by možná nevyhrál, nebýt fanoušků na místě…

„Myslím, že to je pravda. Davidova poslední prohra je z Ruska před naprosto studenou halou, kde nikdo nebyl a on se tam absolutně necítil. Bavil jsem se s ním o tom, přišlo mu, že to ani není zápas. A teď tu bylo to procento navíc, kvůli kterému neodklepal ten arm triangl. Publikum ho dokáže třeba dotlačit k pár úderům navíc v každém kole a to vše se sčítá. David je na to nastavený. A tentokrát to fakt potřeboval.“

Poražený Silva po zápase zvedal vítězně ruce nad hlavu. Co jste si o tom pomyslel?

„On se asi mohl cítit jako vítěz. Asi jsme to tedy nikdo tak neviděl, ale je jasné že v nás koluje spíše ta růžová krev, než brazilská. Ale jednalo se o souboj, ve kterém to on tak mohl cítit. Pamatoval si, jak Davida mastil ve čtvrtém kole a mohl si myslet, že to měl za dva body. Takže si myslím, že to, jak zvedal ruce, je v pořádku. Ať už se snažil přesvědčit bodové rozhodčí, což je součást hry, nebo si to skutečně myslel.“

Jak jste vy sám tento zápas na místě prožíval?

„Užíval jsem si to ve velkém. Protože jsem v první řadě tím, kdo je obrovským fanouškem a obdivovatelem těch kluků. Takže když pak něco takového vidím, tak si to ohromně užívám.“

Jedním z ostře sledovaných duelů byl i ten Viktora Pešty s Italem Riccardem Nosigliou. Pešta vyhrál suverénně v druhém kole TKO a řekl si o zápas s ruským bojovníkem Michailem Ragozinem, je takový střet v jednání?

„Ještě jsem o tom s nikým nemluvil, ale jestli si to Viktor skutečně přeje, tak mně to nezní vůbec špatně a mohla by to být zajímavá zápletka. Takže proč ne? Začnou tak jednání, jestli to zajímá i Rusy a co s tím. Každopádně já jsem vždy otevřen všemu, protože mě to může někam zavést. Viktor si takovou výzvu od nás určitě zaslouží.“

Pešta má s Ragozinem společné, že oba vyzývali na souboj Karlose Vémolu. O příštím souboji českého Terminátora ale na turnaji rozhodl polsko-americký duel Marcin Naruszczka vs. Eric Spicely, z něhož jako vítěz odcházel Polák.

„Ano, to byl další kvalitní zápas. Spicely mi po turnaji říkal, jak je strašně zklamaný, že nebude v souboji s Karlosem. Cítí to jako obrovskou prohru v kariéře a doufá, že ho ještě pozveme. Říkal jsem mu, že měl být líp připravený, protože to podle mě celkem podcenil. Naruszczka ukázal, že polská škola MMA je každému nepříjemná a že to bude nebezpečný soupeř. Stojím si za tím, že je to fantastický bojovník a je určitě na takové úrovni, že by tady valnou většinu kluků v osmdesát čtyřce vytřískal.“

Turnaj nabídl i další neuvěřitelně vyrovnanou a napínavou bitvu Miroslava Brože s Němcem Christianem Jungwirthem. Vítězem na body se stal český bojovník, ale mnozí fanoušci nešetřili na sociálních sítích kritikou, že s výsledkem nesouhlasí. Řešíte nějak takové ohlasy?

„Ne, vůbec. To pro mě není žádné téma. Úplně to ale chápu, můžou to řešit a je to naprosto v pohodě. Jako se ve fotbale řeší každá penalta a podobně. To se řešit má, je to fajn. Paradoxem toho zápasu je, že to rozhodl německý rozhodčí, který to dal dva jedna Brožovi. Další rozhodčí byl z Rakouska. Kdybych se díval na komentáře, tak tam přitom určitě najdu, že to zase dali Češi Čechovi a kdesi cosi. To ale neplatí.“

Chápu.

„Takže mě takové ohlasy nezajímají. Jediné, co mě na tom mrzí je, že si nějací umaštěnci na sociálních sítích berou do huby toho Míru Brože, kterého by měli pochválit za úplně neskutečný zápas, přístup, výkon a měli by být nadšení, že vyhrál takhle pěkný duel. Podobná nepřejícnost v MMA… To není kurde tenis, nebo fotbal. Tady, nechci říct, že jde o život, ale fakt to bolí. Lidi by měli ocenit někoho, kdo tam šel s tím, že může skončit na štítě, a ne začít řvát: ‚Řekni nám, Míro, za co přesně děkuješ Novotnýmu?‘ To si myslím, že je fakt stupidní a o takové fanoušky ani nestojím. A klidně je budu urážet nazpátky, když oni budou tohle dělat našim bojovníkům.“