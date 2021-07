Vémola zraněn, nahradí ho Pirát. Nebude s ním k vydržení, říká Terminátor

Vémola se měl o titul porvat s Polákem Marcinem Maruszczkou, který si účast v zápase vysloužil vítězstvím nad Američanem Ericem Spicelym. Jenže teď je je vše jinak.

„Karlos Vémola musí odstoupit ze zápasu na Štvanici. Po sérii několika zranění není nakonec kvůli utrženému tricepsu, i přes veškerou snahu, schopen nastoupit k titulovemu duelu. Promotéři mají řešení, které Vám během několika hodin oznámíme,“ uvedl Oktagon v pondělí dopoledne na sociálních sítích.

„V prvé řadě mě mrzí, že nemůžu zápasit. Zranění je opravdu vážný. Tak moc jsem to chtěl na Štvanici nastoupit, že jsem trénoval i se zánětem, až jsem to nakonec urval. Jsem prostě blbec, který to měl vzdát hned,“ přiznává chybu Vémola. „Udělal jsem si tak zranění mnohem horší, než co mohlo být. Chtělo to prostě jen brát antibiotika a měsíc nic nedělat. Já to nedokázal, makal jsem a urval si triceps. Jsem prostě neponaučitelnej… Fakt mě to hrozně se*e, protože se budu o to déle dávat dohromady. Čeká mě další operace, což jsem fakt nepotřeboval." lituje bojovník.

Organizace Oktagon MMA už oznámila i řešení vzniklé situace. Bude jím slovenský bojovník Samuel „Pirát“ Krištofič, který Vémolu zastupí a utká se tak s Maruszczkou o tzv. prozatimní titul. Ve svém posledním zápase v červnu Krišfotič porazil na body Ala Matavaa.

Co na "záskok" v podobě slovenského ranaře říká sám Vémola? „Pirát je takové milované dítě Oktagonu. Nemyslím si, že zrovna on si zaslouží titulový duel, zvlášť když je spíš sedmdesát sedmička, ale nevadí. Alespoň se mi splní to, co už dlouho plánuju, zmlátím Attilova kluka,“ plánuje si český Terminátor toho času v opravě. „Protože, věřte tomu, nebo ne, myslím, že Poláka porazí. Maruszczka se připravoval na wrestlera, praváka, teď půjde proti strikerovi, levákovi, to je nevýhoda. Co je ale výhodou pro mě, že už mi Pirát nikam neuteče. Sice to s ním nějakou dobu nebude k vydržení, protože bude chodit s prozatímním titulem, ale všichni normální lidi budou vědět, že když šampion nemůže, tak má ten titul on. Aspoň ho budu moct pak zmlátit a titul si vzít zpět.“

Ač bylo z Vémolova hlasu znát velké zklamání ze vzniklé situace, má do budoucna jasný plán, který mu přidává na optimismu: „Já vlastně budu Pirátovi i fandit. Jít s Polákem nebude pro Česko-Slovensko takový zápas, jako když půjdu s Pirátem ke konci roku já a zavřu mu hubu, takže se na to těším."

Do boje se tak populární bojovník vrátí nejspíš poprvé 13. listopadu, kdy se má v boxerském souboji střetnout s hudbníkem a zápasnikem Marpem v pražské O2 areně.