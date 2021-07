Vémola o titulové bitvě: Pirátova špinavá výhra, bude to easy comeback

Prozatímním šampionem střední váhy Oktagonu se stal díky bodové výhře slovenský zápasník Samuel Krištofič. Bude tak nejspíš příštím soupeřem Karlose Vémoly v kleci. A ten se na to už teď těší. „Já můžu být jenom rád, pokud tohle předvede v našem zápase, tak to bude easy comeback,“ má jasno Terminátor.

Rozhodlo se o vašem dalším soupeři, Samuel Krištofič na body porazil polského soupeře Marcina Naruszczku. Co jste říkal na duel a výsledek?

„Že můžu být rád, že je to Pirát. Stejně jsem ho chtěl víc než Poláka, protože už je to několik let, co má hloupý řeči a já ho za to můžu ztrestat. Akorát mě to mrzí vůči Naruszczkovi. Měl slíbeno, že když porazí Američana, tak bude zápasit s Vémolou. Potom porazil Piráta a stejně mu to nedali. Myslím si, že taková divná, ne-li špatná rozhodnutí, Oktagonu trochu ubližujou. Dělá perfektní práci, turnaje jsou skvělý, zápasy taky. Ale pak přijdou titulové bitvy a… To co předvedl předtím Martin Buday, byla prostě ostuda. A to, co předvedl Pirát taky…“

Nicméně Buday přece nakonec soupeře ukončil.

„Ano, ale pěkný titulový souboj to nebyl. To, na co se čeká jako na hřeb večera, vždycky splní očekávání nejmíň.“

A co relativně nedávná titulová válka Davida Kozmy s Brazilcem Leandrem Silvou?

„Mám na mysli dva slovenské zápasníky, které připravuje Attila. Mluvil jsem o souboji Piráta s rozhodčími. Na jejich obranu, dobře, budu akceptovat, že Krištofič vyhrál, protože lidi nezaregistrovali, že Polákovi v posledním kole strhli bod za to, že chytal rukavice. Tak dobře, to je jedno kolo dolů. Podle mě šel ale dopředu Polák a chtěl vyhrát. Pirát neudělal nic, čím by dokazoval, že chce vyhrát. Furt byl na kleci, furt se držel a nestíhal. A nejvíc mě pohoršily na konci ty jeho kecy: ‚Já měl jen čtrnáct dní na přípravu na pětikolový zápas.‘ To je blbost.“

Proč?

„Pět týdnů předtím měl zápas. Nezastavil přípravu, protože já už pět týdnů předtím byl zraněný. Ondrovi (Novotný, promotér Oktagon MMA) jsem to říkal. Všichni věděli, že jsem na tom špatně. A Pirát celou dobu věděl, že je případnou náhradou. Nezastavil, celou dobu trénoval a připravoval se na to. Pořád říkal, jak je ve skvělé formě, a pak předvede tohle… Já můžu být jenom rád, pokud tohle předvede v našem zápase, tak to bude easy comeback. Alespoň se nebudu vracet do nějakého super těžkého zápasu.“

Na bodování jsem se chtěl zeptat, protože to skutečně vyvolalo reakce…(skočí do řeči) „Opravdu si myslím, že Oktagon odvádí skvělou práci, co se týče show a takovéhle zápasy a hodnocení jim trochu kazí reputaci, což je škoda. To je ale můj vlastní názor. Za mě Pirát nepředvedl nic, čím by mě přesvědčil. Podobně to bylo s vítězstvím Juráčka. To jestli je to podle pravidel správně… Já se s rozhodčími nehádám, proto to na nich nechci nechávat. Rozhodně na nich nenechám souboj s Pirátem. Jak jsem se s nimi bavil, tak si to obhájili, strhávali body za chycené rukavice, zápas byl těsný, tak to mohli dát domácímu. Nemyslím si, že je to dobře, ale nebudu jim do toho kecat. Ostatně, rozhodčí má vždycky pravdu, jak tvrdí můj táta. Říkal mi to od malička: ‚Pak už s tím nic neuděláš, můžeš se vztekat, jak chceš. Pokud to chceš ovlivnit, tak leda v zápase.‘ A tím se řídím celý život.“

Dobrá rada.

„Já můžu být rád, že to Pirátovi dali. Seděli jsme tam s Machem Muradovem a shodli jsme se, že tím, že vyhrál Krištofič, tak jsem dostal jednoduššího soupeře. Protože Polák je tvrdší. Pirát neudělal vůbec nic s Kozmou, vůbec nic s Naruszczkou. Co si myslí, že udělá se mnou? To je čistej blázen. A sleduju teď, že si na to dost lidí udělalo podobný názor. Viděli to samé. Lidi v mém okolí říkají, že je to ‚Fake Champ‘ a já s tím souhlasím. Tenhle pás ho nemůže ani těšit.“

Který zápas na Štvanici se vám naopak nejvíc líbil?

„Největší radost jsem měl z Melouna (Miloš Petrášek) samozřejmě.“

Nemůžu se nezeptat, jak jste na tom, jak se cítíte pár dnů po operaci levačky?

„Samozřejmě mě mrzí, že jsem na Štvanici nemohl zápasit. Bylo to tam skvělý, parádní atmosféra. Na druhou stranu, je pro mě takové špinavé vítězství Piráta hnací motor pro to, abych se vrátil co nejdříve do formy a pás vrátil, kde má být.“