Vémola po operaci: drsný vzkaz z nemocnice! Potvrdilo se to nejhorší

MMA bojovník Karlos Vémola je po operaci utrženého tricepsu, který ho nepustil do titulového zápasu na turnaji Oktagon 26 na Štvanici. A od lékařů neslyšel dobrou zprávu - operací ho čeká nejspíš celá série. „Nebude to úplně sranda,“ vzkázal ve svém videovzkazu přímo z nemocniční postele.

Operace prý proběhla dobře, ale budou muset následovat další. „Podle doktorů se bohužel potvrdilo to, v co jsem tajně doufal, že se nepotvrdí...“ doloval ze sebe Vémola slova poté, co se probral z narkózy. „Urval jsem sakumprásk všechno, co šlo,“ popsal komplikace. Zranění je tak rozsáhlé, že všechno najednou operovat nešlo.

„Čeká mě bohužel série operací,“ pokračoval bijec, který ukázal zabandážovanou ruku a „kabelku“, jíž teď bude muset nosit čtyři týdny. Poté ho čeká další operace, a za čtyři týdny případně další.

V nemocnici si ho prý lékaři chtějí nechat do konce týdne. „Ale to se jim nepovede, protože ve čtvrtek máme tiskovku. Na tu jim minimálně uteču,“ hlásil odhodlaně Vémola a slíbil, že fanouškům Oktagonu sdělí další plány.

„A samozřejmě dorazím na Štvanici, protože mě mrzí, že tam nemůžu bojovat. Ať se s váma můžu vidět a můžeme se vyfotit a abych nepřišel o nejkrásnější turnaj roku,“ dodal Terminátor směrem k večeru, na němž měl bojovat o ztracený titul.

