Buchingerovi dva tituly nestačí. Třetí chce v Oktagonu vzít Kozmovi

„Bylo to šílený. Mělo to všechno, co jsme od toho čekali a ještě mnohem víc. Už od zápasu tady Muhammada Buchingera. Na titulový souboje máme v Oktagonu štěstí. Asi z toho máme všichni pocit, že na československé půdě nikdy nic lepšího nebylo,“ nešetřil na tiskové konferenci promotér organizace Ondřej Novotný.

Střet přitom mohl skončit už v prvním kole. Buchinger totiž vyvrátil tvrzení, že se většinou rozjíždí pomaleji jako dieselová lokomotiva a nebezpečný je spíše s přibývajícím časem. Hned v úvodní pětiminutovce Barboríka několikrát tvrdě zasáhl a nechybělo moc, aby rozhodčí duel ukončil. Blízko vítězství před limitem se pak ocitl i v dalších kolech.

„Ty kokos, já už jsem nevěřil. Vypnul jsem ho ani nevím kolikrát. Měl jsem pocit, že dokonce odklepal jednu gilotinu. Byl velmi vytrvalý a ve třetím a čtvrtém kole se probral. Myslel jsem, že v tom druhém se tak zataví, že do třetího ani nenastoupí,“ řekl Buchinger. „Chtěl jsem ho zlikvidovat, zničit. Nepodařilo se to, ale tím, jak jsem ho chtěl vypnout v prvním a druhém kole, tak mi to vzalo hodně energie. Ale vydržel jsem to a v pátém kole jsem ukázal, že si ten opasek zasloužím.“

Po zisku titulu lehké váhy si tak rodák z Gabčíkova přivlastnil i opasek pérové divize. Tím ale jeho štace Oktagonem nekončí. Na otázku, jak vážně myslí slova o tom, že má v plánu útočit i na trůn veltrové váhy, odpověděl jednoznačně: „Velmi vážně.“ Tam aktuálně drží pás český fighter David Kozma.