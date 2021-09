400 gramů pohřbilo šanci! Barborík nenavážil, o titul jen Buchinger

V souboji s váhovým limitem rozhoduje u zápasů MMA každý gram. Vojtovi Barboríkovi zhatilo 400 gramů navíc možnost bojovat o titul pérové divize. Ta má totiž hranici nastavenou na 65,8 kilogramu a osmadvacetiletý Slovák navážil 66,2. Do duelu s Ivanem Buchingerem tak v sobotu na bratislavském stadionu Ondreje Nepely nastoupí, šampionem se však v případě výhry může stát pouze o 8 let starší krajan.

Pýcha předchází pád. O tom se na vážení turnaje Oktagon 27 přesvědčil slovenský bojovník Vojto Barborík. Talentovaný bijec měl totiž vyzvat veterána Ivana Buchingera v souboji o pás pérové váhy největší tuzemské MMA organizace. Na tiskových konferencích z něj sršelo sebevědomí. Jako by snad nevěděl, jak velká hvězda se proti němu postaví.

„Budu připravený na každý aspekt boje a nemyslím si, že vyhraju. Jsem o tom přesvědčený,“ hlásal Barborík na konferenci Oktagon Time. „Pes nebo vlk, který štěká, nehryže. Takže štěkej, já budu hryzat,“ reagoval pak na Buchingerova slova, že v divizi do 66 kilogramů je tím největším vlkem.

Na titulový opasek ale může Barborík zapomenout. Nezvládl totiž ten základní souboj, souboj s vlastní váhou. Na pátečním vážení přesáhl povolený limit o 400 gramů a i kdyby se mu povedlo krajana porazit, šampionem se nestane.

„Myslím si, že Barborík má to přehnané sebevědomí jen ve své mysli. Musí tomu doopravdy uvěřit, aby dosáhl toho, co chce. A že neudělal váhu? Byl jsem na takový scénář připravený. Je to neprofesionální,“ komentoval nastalou situaci Buchinger. „Psychicky je na tom určitě špatně. Ale to bude i po zápase.“

Nejen že náročné shazování rodák z Nitry nezvládl, určitě mu také sebralo spoustu sil. Do posledních minut se snažil vyždímat z těla přebytečná kila, což se na něm podepsalo. Na opravný pokus došel přímo ze sauny a vypadal, že se sotva drží na nohou. V té době už měl Buchinger dvě hodiny odváženo a postupně do těla doplňoval potřebné živiny.

„Cítil jsem se velmi dobře už před vážením, limit jsem splnil v pohodě. Rychle jsem se najedl a dopil a je mi ještě líp. V sobotu ho zlikviduju a určitě to bude hezký zápas,“ řekl pár hodin po vážení bývalý šampion organizace M-1, který má na kontě už 45 zápasů. „Doufám, že přibere na váze a načerpá energii, když už nenavážil, tak snad do toho dá aspoň v kleci o to víc.“

Rodák z Gabčíkova prorazil na poli MMA už před mnoha lety na světové scéně. Před devíti lety se utkal s hvězdným Conorem McGregorem, tři roky na to uzmul pás prestižní ruské ligy M-1. V Oktagonu už kraluje divizi do sedmdesáti kilogramů, může se tak stát prvním válečníkem tuzemské scény, který získá dva pásy najednou. „Jak jsem už říkal, jsem tam ten největší vlk a chci dokázat, že na to mám. Získat dva opasky, být dvojnásobným šampionem Oktagonu,“ vysvětluje Buchinger.

