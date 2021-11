Mám roz***ané koleno, říká Buchinger. Kozmu vyzve v Brně veterán

Jedna špatná zpráva za druhou stíhá fanoušky největší tuzemské MMA organizace. Oktagon už se téměř dva roky snaží uspořádat turnaj v Ostravě.

Akce měla původně podtitul Oktagon 16, v sobotu 4. prosince se zdálo, že se všichni diváci z moravskoslezské metropole konečně dočkají a využijí lístky, jež dlouhou dobu ležely v šuplíku. I Oktagon 29 ale nakonec změní působiště. Kvůli zpřísňujícím se opatřením se galavečer přesouvá do brněnské Zoner BobyHall areny.

„Vzhledem k tomu, že by se turnaje mohli zúčastnit pouze očkovaní a ti, kteří mají prodělanou nemoc, jsme byli nuceni akci přesunout,“ vysvětlil na sociálních sítích promotér Oktagonu Ondřej Novotný.

Mnohem horší zprávu však asociace vyslala do světa v úterý v podvečer. Ivan Buchinger se při tréninku zranil a do duelu s Davidem Kozmou nenastoupí. Hlavní střet večera tak „Růžový panter“ obstará se srbským veteránem UFC Bojanem Veličkovičem.

„Minulý týden jsem měl poslední sparing. Říkal jsem si, že to ještě dotrénuji, i když už jsem byl unavený a v úplně poslední sekundě se mi vykloubilo koleno,“ prozrazuje Buchinger pro iSport.cz. Zprvu si slovenský bijec myslel, že nejde o nic vážného. Důslednější vyšetření však potvrdilo opak.

„Sparoval jsem s Karolem Ryšavým, chtěl mě hodit a koleno zůstalo natažené, když jsem padal. Píchlo mi v něm, ale říkám si, že to nic není,“ popisuje Buchinger. „Pak mě ale začalo úplně brutálně bolet. Šel jsem k doktorovi, ten říkal, že tam nevidí nic hrozného, koleno drželo, vazy taky. Poslal mě na magnetickou rezonanci a tam vyšlo najevo, že se mi v koleni něco zlomilo.“

V nejhorší možnou chvíli tak přišel dvojnásobný šampion Oktagonu k limitujícímu zranění. Útok na historický zápis, kdy chce mimo pérové a lehké váhy ovládnout i veltrovou divizi, proto bude muset počkat.

„Mám to koleno úplně roz*ebané, půjdu na artroskopii, aby se to dalo co nejrychleji do kupy. Zatím vůbec neplánuju, co dál,“ nastiňuje Buchinger plány do dalších týdnů. „Netuším, jak dlouho bude trvat rehabilitace, ale počítám, že bych s ní mohl začít už za měsíc. Doufám, že se zápas s Kozmou i tak uskuteční a dostanu šanci získat třetí opasek.“