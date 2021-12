Přestřelka Pirát vs. Kincl: Dostaneš po papuli! Snad to (zase) nevypustíš

Jejich souboj byl odložen, ale jako téma neochladl. Naopak. Slovenský bojovník Samuel Krištofič se poprvé postavil tváří v tvář svému dalšímu soupeři Patiku Kinclovi. Ještě si ale nevyměňovali kopy a údery, jen slova. I to ale stálo za to. „Přijdu k tobě, udeřím tě a padneš, kámo,“ řekl Pirát. „Jen aby sis na to pak v zápase vzpomněl,“ reagoval český vyzyvatel. A jak hodnotí setkání oba válečníci?

Jeden působil smrtelně vážně, druhý jako by bral vše s humorem. Až v samotném zápase 26. února na turnaji Oktagon 31 se ukáže, zda byla vážnost slov opravdová, nebo jestli byl na místě úsměv.

Samuel Krištofič a Patrik Kincl však pro iSport.cz prozradili, jak na ně první vzájemná slovní přestřelka, kterou odvysílal Oktagon na svém YouTube kanále, zapůsobila.

„Neutrální. Pár podobných akcí už jsem zažil, takže nic extra vzrušujícího,“ říká ohledně pocitů z povídání si s příštím soupeřem Kincl. „Je otázkou, nakolik to bylo kvůli mediálnímu pohledu a nakolik tomu věří on sám. A nepřišlo mi, že si tím byl nějak jistý. Byť se snažil tak působit.“

A jak to vidí slovenský držitel prozatímního titulu střední váhy?

„Pocit jsem měl dobrý, v pohodě. Cítil jsem, že chce skrývat svůj game plan. Nechtěl přiznat, že bude chtít bojovat hlavně na zemi. Byl takový nejistý,“ tvrdí Pirát.

„Chtěl, abych mu slíbil, že to bude čistě postojový zápas. Že nepůjdu po takedownech (strhy),“ komentuje Kincl. „Nevím, co tím sledoval, jestli mě chtěl natlačit do toho, že se ho nebudu snažit házet, nebo naopak abych se ho pokoušel házet a on si vyzkoušel nějakou obranu. To mi přišlo zvláštní. Kdyby chtěl zápasit v postoji, může dělat kterýkoliv jiný sport.“

O tom, kdo vyhrál první slovní bitvu, šampion nepochybuje.

„Hlavně jsem cítil, že sám neví, co chce povídat. Neuměl reagovat. U některých otázek se zasekl. V tomto směru to hodnotím tak, že to z jeho strany nebylo úplně nejlepší,“ má jasno Krištofič.

„Tím, že se zápas odsunul, tak i mé nastavení do zápasu lehce opadlo. Takže jsem tam neměl nějakou nenávist,“ hodnotí průběh rozhovoru Kincl. „Ale mám teď po tom větší motivaci ukázat, zač je toho loket.“

Motivace ale zjevně nechybí ani rivalovi: „Jsem na sto procent přesvědčený, že ho ukončím. Myslím, že by v druhém kole mohlo být hotovo,“ trvá na své predikci Pirát.

KARLOS SHOW: Rytmus v roli promotéra odvety Végh vs. Vémola

Top momenty slovní přestřelky Krištofič vs. Kincl

Odložení duelu

Krištofič: „Je mi líto, že se zápas odložil, ale alespoň bude mít Paťo pořádný čas na přípravu. Protože to asi pro něj nebylo adekvátní, když do zápasu naskakoval. Tak snad mě teď alespoň potrápí.“

Kincl: „Mně se líbí to sebevědomí. Já fakt doufám, že to nevypustíš, že to bude opravdu válka. Říkáš to před každým zápasem, ne pokaždé to vyjde. Doufám, že tentokrát to bude opravdu stoprocentní a bude to masakr.“

Pirát mezi ploticemi

V rámci rozhovoru s bojovníky připomněl promotér a moderátor Ondřej Novotný jeden z Kinclových výroků: „Ono je celkem snadné dělat ramena mezi ploticemi a nikdy se nevydat do hlubokých vod mezi velké ryby.“

Krištoifič: „Jedním uchem dovnitř druhým ven. Já ty ramena udělám v zápase 26. února.“

Kincl: „Nezápasil nikdy venku, nevyjel z Česko-Slovenska, to jsou úplně jiné vody. Vyjet do cizí země, kde ti nefandí vůbec nikdo a vyhrávat tam zápasy, to je za mě něco úplně jiného.“

SESTŘIH: Krištofič - Strzelczyk: Pirát rozhodl ve 2. kole díky TKO

Kinclovo srdce

V rámci pořadu Tváří v tvář došlo i na zmínku kritiky Karlose Vémoly vůči Kinclovi, že prý nemá srdce bojovníka.

Pirát: „Vím, že v posledním zápase se Soldičem dostal nějaký spodek (úder do břicha), po kterém se ještě snažil bojovat... To může být nepříjemné, v tomto směru můžeme mluvit o srdci. Z prvního pohledu to ale bylo tak, že se dostal do problému a zabalil to.“

Kincl: „Tady jsem to prostě chytil. Čekal jsem, ž to půjde na bradu, šel jsem do záklonu, trefil spodek… To prostě sedlo. Ale s tímhle jsem se srovnal.“

Kdo s koho

Krištoifič: „Zdá se díky komplexnosti nebezpečný, umí v zápase přemýšlet a reagovat na situace. Ale nemá na mě nic výrazného, ukončím ho KO.“

Kincl: „Je to blázen. Nevím no, co by se muselo stát, aby to takhle dopadlo. Nic mě nenapadá…“

Krištoifič: „Dostaneš po papuli a padneš.“

Kincl: „A fakt tomu věříš?“

Krištoifič: „To tak bude!“

Kincl: „Ty jsi dobrej.“ (smál se)

Krištoifič: „Marně máváš tou rukou. Přijdu k tobě, udeřím tě a padneš, kámo. A vzdáš se, tak jak se vzdáváš, když dostaneš po hubě. Darmo se směješ, tak to bude. A nebudu dávat ani spodky, abys neplakal, žes dostal na spodek. Jen na hlavu. Dobře?“

Kincl: „Dobře, dobře, jen abys to dodržel. Jen aby sis na to v zápase vzpomněl, až se tam budeš trápit…“

Krištoifič: „Chechtáš se, ale to tě přejde.“

Kincl: „Mám patrony na všechno. Na jeho postoj, zem… Budu se snažit jít tou třeba těžší cestou, přes postoj.“

Krištoifič: „Teď obelháváš sebe a ostatní lidi. Copak ty se se mnou budeš bít v postoji, kámo?“

Kincl: „To není žádný problém,“

Krištoifič: „Dobře, těším se na to. Vždyť ty v zápasech jen utíkáš. Nemáš úder, nejdeš do stand upu. Tvůj plán hry bude mě hodit na zem a udržet mě.“

Kincl: „Tak jo, tak tě uválím na zemi.“

O něco později Kincl zopakoval, že by byl z vítězství na body zklamaný: „V mém vnímání tohoto zápasu potřebuji ukázat dominantní výkon. Abych zavřel pusu těm, kteří říkali, že si titulovou bitvu nezasloužím. Abych si jednoznačně došel pro odvetu (s Karlosem Vémolou). Nic jiného než výhra před limitem pro mě není výhra.“