Šampionem v Oktagonu zůstává Kozma! Veličkoviče utrápil ve 4. kole

Že v Oktagonu je jenom jeden král, říká často Karlos Vémola. V případě veltrové váhy to ale platí o Davidu Kozmovi. I čtvrtou obhajobu „Růžový panter“ zvládl a uhájil titulový opasek, když v hlavním duelu turnaje Oktagon 29 ukončil Bojana Veličkoviče ve 4. kole. „Je to neuvěřitelný pocit. Už jsem ho zažil několikrát, ale čím víc se to děje, tím je to sladší,“ řekl vítěz, když mu už popáté v kariéře připnul promotér Ondřej Novotný opasek.

Další fyzicky nesmírně náročný zápas, další sladké vítězství pro Davida Kozmu. V duelu s veteránem UFC Bojanem Veličkovičem si šampion veltrové váhy Oktagonu prošel krušnými chvílemi, opět ale ukázal bojovné srdce. Ve třetím kole totiž schytal kop na hlavu, po němž mu na chvíli přestaly fungovat nohy, a zdálo se, že hořký konec je blízko. Kozma však těžký moment přežil a v další pětiminutovce nastolil takové tempo, kterému se Veličkovič podvolil a prohrál technickým knockoutem po salvě úderů na zemi.

„Viděl jsem, že vadne. Vyčetl jsem to v jeho očích, že nemůže, že jsem na tom lépe než on. Kdyby to nešlo tolik poznat, třeba bych se do něj tak nepustil,“ vysvětloval Růžový panter svůj tlak, který po těžkém třetím kole předvedl. V rozhovoru se pak vrátil i k inkriminovanému kopu. „Cítil jsem ten highkick, ale pořád jsem byl v zápase.“

Srbského bijce ukončil v kariéře pouze Magomed Magomedkerimov v říjnu roku 2018. Kozmovi se tak povedlo něco, co dalším jednatřiceti ranařům ne. To se přitom Veličkovič v minulosti utkal s hvězdami, jakými jsou Jiří Procházka nebo Daren Till. Na šampiona Oktagonu však ani tyto zkušenosti nestačily, Srb strádal zejména fyzicky.

„Mám velké rezervy, fakt jsem viděl, že Bojan je úplně v haj*zlu, tak jsem tlačil dopředu a dopředu a jen jsem čekal, až rozhodčí skočí mezi nás,“ vysvětloval šťastný Kozma. „Je to neuvěřitelný pocit. Už jsem ho zažil několikrát, ale čím víc se to děje, tím je to sladší.“

I čtvrtou obhajobu „Růžový panter“ David Kozma zvládl a uhájil titulový opasek, když v hlavním duelu turnaje Oktagon 29 ukončil srbského zápasníka Bojana Veličkoviče ve 4. kole.







Veličkovič uznal porážku, zároveň vypíchl, že na přípravu měl pouze necelé dva týdny. A proto by v budoucnu chtěl poměřit síly s šampionem znovu.

„V rozhovoru jsem řekl, že Bůh mi dal příležitost. Můj oblíbený citát je, že Bůh vám nikdy nenaloží kříž, který by byl tak těžký, abyste ho nemohli unést,“ řekl poražený a ukázal tejpy na nichž měl napsáno ‚Sláva Bohu‘. „Vzal jsem duel na poslední chvíli a do čtvrtého kola jsem ten tlak vydržel. Doufám, že dostanu možnost odvety. Jestli ne hned, tak třeba za jeden nebo dva zápasy. David je neuvěřitelný bojovník, předvedl skvělý výkon.“

Ve veltrové váze ale stojí dlouhá fronta. Příštím vyzyvatelem Kozmy by měl být Petr Kníže, který jej porazil v roce 2017. Veličkovič navíc zaskakoval za zraněného Ivana Buchingera, ten má zálusk na titul už ve třetí divizi. Možnost odvety si tak nejspíš rodák z Nového Sadu bude muset zasloužit.