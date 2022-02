Oktagon 31 ONLINE: Krištofič vs. Kincl o titul i KO za 13 sekund

Česko-slovenské MMA opět na velké scéně! Galavečer Oktagon 31 se vrací do O2 areny i s fanoušky a nabídne nejednu ostrou bitvu, vše vyvrcholí zápasem Samuel Krištofič vs. Patrik Kincl o „plnohodnotný“ titul střední divize (váha do 84 kilogramů), který před tím vlastnil Karlos Vémola. Dění na Oktagon 31 sledujte v naší podrobné ONLINE reportáži, v níž vám nabídneme výsledky, přehled toho nejzajímavějšího i exkluzivní ohlasy přímo z O2 areny.

OKTAGON 31 - program, hlavní karta

Střední váha (do 84 kg)

Samuel Krištofič (Slovensko) vs. Patrik Kincl - zápas ONLINE zde >>>

Lehká váha (do 70 kg)

Ronald Paradeiser (Slovensko) vs. Losene Keita (Nizozemsko) - zápas ONLINE zde >>>

Střední váha (do 84 kg)

Zdeněk Polívka vs. Alex Lohoré (Francie) - zápas ONLINE zde >>>

Výsledky - pravidelně aktualizováno

Middleweight - Alex Lohoré porazil Zdeňka Polívku v 1. kole na TKO

Middleweight - Vlasto Čepo porazil Alexandra Silvu v 1. kole na TKO

Lightweight - Jakub Bahník porazil Jaye Cucciniella v 1. kole na TKO

Middleweight - Naglis Kanišauskas porazil Jakuba Běleho v 1. kole na KO

Welterweight - Max Handanagič porazil Denise Farkaše ve 3. kole na submisi (D'Arce Choke)

Catchweight 73 kg - Vladimír Lengál porazil Michala Nepraše ve 3. kole na TKO

Catchweight 75 kg - Michael Deiga Scheck porazil Radka Roušala 2:0 na body*

Catchweight 70 kg - Luděk Greguš porazil Marka Luštiaka ve 2. kole na TKO - soupeř odstoupil kvůli zranění*

*pravidla Underground - thajský box v malých rukavicích, 3x3 kola

Alex Lohoré porazil Zdeňka Polívku v prvním kole

Rivalita Krištofič vs. Kincl

Bylo mezi nimi dusno už několik týdnů před zápasem. Obzvláště slovenský bojovník se v ostrých slovech nedržel zkrátka.

„Je to bezpáteřní pes. Nechtěl jsem vytahovat ty věci, jak začal vyzývat Gábora Borárose (slovenský bojovník) v minulosti. Dokud se Gáborovi dařilo, měl slávu, tak byl tichoučko,“ uvedl Samuel „Pirát“ Krištofič v jednom ze svých živých vysílání na YouTube. „Ale pak, když Gábor poprvé prohrál zápas a seděl krvavý na zemi po duelu se Sayahem, tak ten ňuňák hned začal vypisovat statusy na Facebooku, výzvy a podobně… Ukázal, jaký je charakter,“ nebral si servítky Pirát.

„Myslím, že kdo má pět švestek pohromadě a trochu vyšší IQ, tak moc dobře ví, jak se celá situace má,“ reagoval Patrik Kincl.

Slovák také vyhrožoval, že až vyzyvatele naživo uvidí, hned si to s ním vyřídí fyzicky. „Když teď uvidím tu jeho sprostou papulu, tak ho roztrhnu jako žábu. A je mi jedno kde,“ hrozil.

Oktagon 31 v TV: kde sledovat duel Krištofič vs. Kincl? >>

Strkanice na vážení

K potyčce nakonec skutečně došlo, ale trochu jinak, než Krištofič avizoval. Když nastoupil na staredown, začal tlačit hlavou na čelo Kincla. „Teď mi můžeš něco povykládat. Pověz mi to do huby…“ Český ranař si to ale nenechal líbit a soupeře razantně odstrčil. „Neřekneš nic, ty žebráku vyj*baný,“ pokřikoval ještě Krištofič. Bylo ale znát, že se do žádné přestřelky pustit nechce.

Na odpoledním představování zápasníků v pražském obchodním centru Harfa už se ale setkání obou rivalů odehrálo bez větších emocí. Rodák z Hradce Králové se dokonce válečníkovi z Bratislavy ani nepodíval do očí a při nástupu tváří v tvář hleděl do země.

„Neměl jsem po tom ránu už náladu na žádné kecy. Pirát si to možná spletl s debatním kroužkem, ale já jsem ho přišel zbít,“ měl jasno Kincl. „Neuspokojí mě bodový výsledek. Přišel jsem Piráta ukončit před limitem. Nenechám žádnou práci na rozhodčích. Tohle bude jasná záležitost,“ dodal český vyzyvatel.

„Rozhodně nesouhlasím s tím, že bych měl být ukončený. Právě naopak, já půjdu po ukončení. A zítra nás čeká velké překvapení,“ slíbil Krištofič, který je držitelem prozatímního titulu střední váhy Oktagonu. Podle sázkových kanceláří i expertů je ale jasným outsiderem duelu.

Fight Cast One: Kincl o trash talku Piráta, vězení i abstinenci

Rus bez zápasu

Turnaj Oktagon 31 nabídne minimálně osm bitev. Původně jich mělo být více, ale okolnosti tomu nepřály. V případě jednoho duelu ale rozhodli o jeho zrušení sami organizátoři. Jednalo se o souboj českého bojovníka Andreje Kalašnika s ruským zápasníkem Arturem Karavajevem.

„Po velmi dlouhém zvažovaní situace jsme se nakonec rozhodli, že zápas Kalašnik vs. Karavajev se pro tuto chvíli ruší,“ uvedl Oktagon na sociálních sítích. „Vzhledem ke zvážení všech možných důsledků a také možnosti zneužít jejich sportovní zápas pro něco jiného než k čemu byl určen – zápas stahujeme z programu. Naprosto odsuzujeme válečnou agresi a samozřejmě plně podporujeme Andreje, který má své kořeny a část rodiny stále na Ukrajině. On sám chtěl sportovně bojovat úplně nejvíc.“

Ve vyjádření je i zmínka o ruském gladiátorovi. „Zároveň chceme deklarovat, že Artur je náš kamarád a skvělý bojovník. Na tom se za pár měsíců od jeho vítězství v naší organizaci nic nezměnilo a změnit nemohlo. Kdykoliv to bude možné, rádi jej uvidíme zpět v naší organizaci.“

Karavaev 4. prosince na Oktagonu 29 porazil na body španělského zápasníka Omara Santanu.