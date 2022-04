Těžký tři roky, říká šéf Oktagonu. Dřív Vémola s Kinclem, nebo proti Véghovi?

Znovu v Ostravě před zaplněnými tribunami. Organizace Oktagon MMA na tento okamžik čekala přes dva roky. Konání akce 14. března 2020 totiž znemožnila tvrdá opatření, kterými se reagovalo na první vlnu pandemie způsobené covidem. Pak se situace několikrát opakovala. Teď už ale galavečeru nestojí nic v cestě. O tom, co lze od akce Oktagon 32 čekat, promluvil pro deník Sport český promotér Ondřej Novotný. Navíc představil další velké plány žlutočerné značky.

Jaká máte očekávání ohledně vyprodaného turnaje v Ostravě?

„Upřímně jenom ta největší. Je to šestý termín možná nejdéle odkládaného turnaje na světě (směje se), což je šílenství. Ale jsem nadšenej, že kdykoliv se nám podařilo vyšťourat ještě nějaký lístek, tak okamžitě zmizel. Tím pádem tam bude dvanáct tisíc nadržených fanoušků a dostanou jeden z nejfantastičtějších zápasů (hlavní duel David Kozma vs. Petr Kníže), které si mohli přát. Člověk, co je ocelovým dědkem a legendou scény, jenže mladá generace o něm tolik nevěděla. Podařilo se mu porazit dva těžké soupeře a dostat se k titulové šanci proti frajerovi, jehož už jednou porazil. A v uvozovkách vyhrožuje násilím, aby se mu dostal do hlavy. Jde přitom proti bezchybnému šampionovi, který se stal z nuly hrdinou.“

A kdybyste si měl tipnout vítěze souboje Kozma vs. Kníže…

„Cokoliv jiného než výhra Davida Kozmy by bylo překvapením. Pro Davida mluví neuvěřitelný souboje, který svedl s frajery ve světové špičce, v první stovce, což ve váhové divizi veltru něco znamená. Sám je pětaosmdesátej na světě. Mluví pro něj určitě věk, vyzápasenost a ty tvrdé souboje. Ovšem pro Knížete zase výhra v jejich prvním zápase. Statisticky ten, kdo vyhraje první duel, ze sedmdesáti procent vyhraje i druhý vzájemný střet. Taky pro něj hraje, že je to všechno, nebo nic. Je to pro něj zkrátka souboj ‚teď a tady‘, což mu myslím vyhovuje. A jít do toho z pozice uctívaného outsidera je vždycky lepší. Navíc skvěle pracuje s tělem, u něj je opravdu věk jen číslo. Ta jeho zvláštnost, samozřejmě drobné fauly a tvrdost. Když dostane ránu, spíš to bolí soupeře. To vše se v zápase může nasčítat.“

Takže jaký by byl váš tip?

„Na body pro Kozmu, ale myslím si, že je to vyrovnanější, než si všichni asi myslíme.“

Dalším atraktivním zápasem je česko-slovenská bitva Václav Miklášek vs. Tomáš Bolo. Jedná se o dost osobní souboj. Co od něj čekat?

„Venca zažíval těžký souboj s váhou, s osmdesát čtyřkou má problémy kvůli špatným ledvinám. Takže myslím, že ten těžší boj má už za sebou. Jsem hodně zvědavý, jak na něj pak bude reagovat Ostravar aréna, protože Venca v Ostravě vyvolává rozporuplné emoce. Na jednu stranu má hrozně moc příznivců, na druhou i spoustu hejtrů. A navíc nakoupilo lístky hodně slovenských fanoušků. Takže i atmosféra v hale může být velmi zajímavá. Kdo vyhraje, těžko říct. Tomáš Bolo nelenil, měl dvě přípravy, během nichž byl hodně u Kincla, Hrona, s Muradovem v Monster Gymu, takže to bude mít Vašek těžší, než si možná myslí.“

Oktagon 32 je jednou z mnoha vašich velkých akcí v letošním roce. V únoru jste se po dlouhé době vrátili do O2 areny, koncem května opět největší hala a boxerský zápas Vémoly proti Marpovi, o čtrnáct dnů později vyrazíte poprvé do Německa… Docela zátěžová zkouška, ne?

„Je toho relativně dost, ale pořád bychom vlastně chtěli ještě něco přidat. (pousměje se) Pro nás je tento rok klíčový hlavně z hlediska expanze a nějakého potvrzení postavení na domácím trhu. Ostrava je teď pro nás jakési mentální povzbuzení. Ale jak to celé bude, se ukáže později. Nejprve O2 arena, potom akce v Německu s tím spjatá německá reality show a konečně tradiční turnaj na Štvanici. Když dokážeme tyhle tři turnaje udělat tak, jak si všichni představujeme, což znamená, že v O2 areně bude minimálně patnáct tisíc lidí, ve Frankfurtu sedm a vyprodaná Štvanice, bude to fantastický. Protože co si budeme povídat, tohle jsou těžký roky.“

A navíc hned tři...

„Už jsme si mysleli, že je to za námi, ale teď se lidi zase cítí skoro provinile, když se jdou bavit. Člověk svádí vnitřní boj s tím, co se děje na Ukrajině, další s covidem. Spousta lidí taky ztrácí práci, inflace, problémy firem… Do toho dělat zábavu je sakra těžký. A dělat ji na takové úrovni je obrovsky riskantní.“

Další turnaj se tedy uskuteční ve Frankfurtu. Nicméně se dá říct, že MMA v Německu neprožívá boom jako třeba v Česku. Vždy tam byl populární například box, ale i ten upadá. Není to až moc velký risk?

„Chceme na západ a trh, který lze dobývat. Třeba v Polsku to z našeho pohledu nemá cenu. A Německo je ohledně MMA něco jako Česko před pěti lety. Zatím to tam nikdo nedokázal, což je velká výzva. Myslím, že čekají na někoho, jako jsme my. A když jsme začali s Palem (Pavol Neruda, slovenský šéf Oktagonu) před dvěma roky jezdit a představovat svou vizi, tak z toho nakonec vypadlo, že tamní nejznámější MMA bojovníci nakonec raději podepsali s námi než s Bellatorem, KSW nebo i UFC. Protože prostě uvěřili a vidí, že co říkáme i děláme je pravda. Pro nás je to samozřejmě velký závazek, ale i výzva a dobrodružství, což je to, co s Palem chceme dělat a čím chceme žít. Když to dopadne dobře, bude to super, a když ne, aspoň jsme to zkusili.“

Hodně fanoušků je určitě zvědavých na boxerský duel Vémola vs. Marpo. Kdo bude vítězně zvedat ruku?

(pousměje se) „No, musím říct, že cokoliv jiného než relativně jasná výhra Karlose by mě překvapilo. Respektuju Marpovy dovednosti, ovšem Karlosova zarputilost, oddanost sportu i přípravě je jedinečná. A to se těžko přebije během pár příprav, myšleno v porovnání s tím, co tomu celoživotně Karlos dává. Samozřejmě můžeme jeho box zpochybňovat, ale ti kteří proti němu stojí ve sparinzích, i během MMA, vám řeknou, že má úder. Určitě to není nejtechničtější pohyb, co jsme kdy viděli, ale ono to tak být v oktagonu nemusí. Důležitý je, když to platí. Myslím taky, že pro něj zápas na šestkrát tři minuty bude takový, že si ani nesedne na židličku. Půjde o sprint, který zvládne v takovém tempu a tlaku, že si dost dobře neumím představit, že by na to Marpo byl připravenej.“

Vémola je tedy zřejmě zdravotně naprosto v pořádku, vzhledem k tomu, že má nejen 21. května boxovat, ale 4. června nastoupí do klece na turnaji v Německu.

„Moje zprávy od něj a od doktorů jsou, že to vypadá daleko líp, než si všichni dokázali představit. Byl jsem tím, kdo to brzdil. Říkal jsem, oukej, uděláme box, pak si odfrkneš. Ale on hned: ‚Ty ses zbláznil, ty se mnou nepočítáš pro to Německo?!‘ Vysvětloval jsem mu, aby nebláznil, ale nakonec si to nenechal rozmluvit.“

Soupeř už je vybraný?

„Ještě ne.“

Hodně se v poslední době řešila i případná Vémolova odveta s Kinclem. Jak je blízko či daleko?

„Myslím si, že ji vidím na nějakém rozumném horizontu. Stejně tak to vnímá i Karlos. Ale je fér říct, že teď jde osmdesát čtyřku s Marpem, pak devadesát trojku. Hubnutí dvakrát za sebou pro něj nebude jednoduchý. A zároveň nebyl rok v MMA zápase, takže na něj nemám tak rychlé nároky. Patrik podle mě stihne ještě jednu obhajobu v osmdesát čtyřce, a pak bychom se k tomu mohli dostat.“

Na kterou odvetu dojde podle vás dříve? Vémoly s Kinclem, nebo se slovenským rivalem Attilou Véghem?

„To je samozřejmě dobrá otázka, ale… (zauvažuje) Spíš bych osobně řekl, že větší šanci na dřívější odvetu má zápas Vémola vs. Kincl.“

Teď trochu změním téma. Donedávna jste byl na ostrově v Dominikánské republice, kde jste moderoval show Survivor Česko & Slovensko. Jak bylo těžké to kombinovat s organizováním a uváděním turnajů?

„Bylo to dobrodružství a já miluju dobrodružství, takže za to budu Nově do konce svých dnů vždycky vděčný, že si mě pro tento projekt vybrala. A i když to bylo extrémně těžké a vyčerpávající, vše převyšuje velikost dobrodružství a celého projektu.“

Dá se říci, že vám taková zkušenost dá i něco s ohledem na Oktagon?

„Rozhodně. Přesně o tom jsem se bavil s Palem, říkali jsme si, že tam člověk načerpá spoustu nových věcí, potká hodně zajímavých lidí. Tím, jak se z nás čím dál tím víc stává mezinárodní organizace, tak jsem tam potkal lidi, kteří mají produkční agentury v Anglii, kam bychom dříve nebo později chtěli. Pochopíte znovu, jak se jednotlivé národy dívají na různé věci, jak se chovají. Naučíte se hodně ohledně proma. Potkal jsem se s lidmi, které už v tuhle chvíli v Oktagonu využíváme.“

Jedním ze soutěžících byl i populární slovenský MMA bojovník Gábor Boráros. Překvapil vás tam něčím? A jak coby zápasník obstál?

„Je určitě dobře, že tam šel. Mě osobně ničím nepřekvapil, protože vím, že je to kluk s velkým srdcem, showman, správný parťák. Ale spousta lidí ho tak neviděla, měli ho nějak zaškatulkovaného a tu lásku, kterou teď od lidí získává na základě Survivoru, mu moc přeju.“