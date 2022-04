Vémola vs. Kincl: příběh nenávisti. Kdo se pochlapí, kdo je tlustej a kdo blbej

Svár, který trvá už čtyři roky. Mezi nikým jiným na české MMA scéně nepanuje taková nevraživost jako mezi Karlosem Vémolou a Patrikem Kinclem. A od té doby, kdy jsou oba opět ve stejné organizaci, zajímá většinu českých fanoušků, kdy dojde k odvetě velkých rivalů. V tomto týdnu si opět vyměnili několik ostrých vzkazů. „Měl by držet hubu a krok, protože je malá tlustá sedmdesát sedmička,“ říká Terminátor na vrub současného šampiona Oktagonu . Co on na to?

Ti dva se opravdu nemají rádi. A jejich spor trvá už od roku 2018. Tehdy se poprvé Karlos Vémola a Patrik Kincl střetli v kleci. Zápas trval plná tři kola, vítězem na body se stal český Terminátor. Poražený vyzyvatel měl ale od začátku druhého kola poraněné oko tak, že se mu zalilo krví a neviděl na něj. I přesto dokázal ve třetím kole favorita pořádně potrápit tvrdými údery. Krátce poté žádal o odvetu. Tehdy byl ale ještě jeden zájemce o reparát s Vémolou, Petr „Píno“ Ondruš.

4 Tolik let uběhne 28. června od prvního zápasu Karlose Vémoly s Patrikem Kinclem. Jejich duel byl vrcholem galavečera XFN 11 v O2 areně, vítězem na body se stal Vémola.

Veterán UFC tak řekl, ať se o možnost odvety popasují oba válečníci. Vítězem duelu se stal suverénně Kincl už v prvním kole škrcením (Rear-Naked Choke). Očekával se tak druhý střet velkých rivalů. Ale nestalo se. Vémola totiž přestoupil z kolabující organizace XFN do Oktagonu a cesty obou válečníků se rozešly. Kincl pak zápasil i v největší evropské organizaci KSV, kde zažil prohru jen v titulovém duelu s Chorvatem Robertem Soldičem. Vémola mnohem dříve okusil první knockout v Zápase století, když ho slovenský gladiátor Attila Végh uzemnil už v prvním kole.

Nyní jsou oba opět ve stejné stáji. Vémola ale kvůli zranění rok nezápasí. To Kincl se stal hned prvním soubojem se Slovákem Samuelem Krištofičem novým šampionem střední divize. Dříve tento titul držel právě český Terminátor, ten také prohlašoval, že si vezme opasek brzy zpět. A fanoušky vidina velké odvety nadchla. Je však na obzoru?

Nejprve box, pak vyšší váha

Vémola byl prvním šampionem střední divize Oktagonu, ale 27. března 2021 přišel o pás, když nesplnil váhový limit před vítězným zápasem se slovenským ranařem Milanem Ďatelinkou. Český Terminátor od té doby rok nezápasil kvůli zdravotním problémům s levou rukou.

Letos se však má vrátit zpět do boje. Nejprve 21. května boxerským zápasem s muzikantem a bojovníkem Marpem. Do klece se měl původně vrátit v létě v souboji s Krištofičem. „Jsem s Ondrou (Ondřej Novotný, promotér Oktagonu) dohodnutý, že na Štvanici půjdu právě s Pirátem,“ říkal na konci února Vémola. To už ale neplatí.

Kincl o Pirátovi: Jedna prasárna za druhou. Nic takového jsem nezažil

Organizace Oktagon totiž před týdnem slavnostně ohlásila, že chystá první velký turnaj v Německu. A nebude na něm chybět ani Vémola, který 4. června ve Frankfurtu nastoupí do duelu v polotěžké divizi, tedy o váhu výš, než ve které zápasil před vynucenou pauzou. Tato změna vzbudila v Kinclovi podezření.

„Je to zvláštní, měl to být Pirát, už to bylo dohodnutý, teď si zase vybírá někoho jinýho. Nerozumím tomu. Jasný, chápu, že nechce po O2 areně takhle dvakrát shazovat, ale nikdo ho nenutí, aby zápasil tak brzo, čtrnáct dnů po sobě,“ podivuje se Kincl. „Klasická kličkovaná. Chápu, že duel s Marpem je na rozboxování, dostat se zpátky do toho. Ale chce titul, je to přece ‚velkej šampion‘, tak může jít hned o pás. Já ho nenechám čekat ve frontě,“ vzkazuje král střední váhy.

Úhybný manévr?

Pokud by se Vémola přesunul dlouhodobě do polotěžké divize, vidí v tom Kincl jasný důvod. V polotěžké váze Oktagonu už totiž není šampion Viktor Pešta, který přestoupil do americké stáje PFL. „O tom jsem přesvědčený. Šlo celkem o šach mat, Viktor, se kterým Karel nechtěl jít už dlouhodobě, byl v devadesát trojce, já jsem ve střední, neměl kam uhnout. Najednou je tu zase úniková cesta do polotěžké,“ dodává dvaatřicetiletý bijec.

A co na to Terminátor? „Ten člověk mě vážně nezajímá. Nevím, proč bych se měl věnovat někomu, koho už jsem jednou jednoznačně zmlátil,“ říká Vémola. „Myslím si, že po tom, co naposledy předvedl v O2 areně (bodová výhra nad Krištofičem) by měl opravdu držet hubu a krok, protože je skutečně malá tlustá sedmdesát sedmička. A osmdesát čtyřku prostě nemůže udýchat. Byla katastrofa, co tam předvedl,“ nešetří kritikou.

21. května se uskuteční turnaj Oktagon Underground, jehož hlavním zápasem je boxerská bitva Karlos Vémola vs. Marpo. 4. června se uskuteční první turnaj organizace Oktagon MMA ve Frankfurtu. Jedním z bojovníků, kteří se představí před německým publikem, bude i Karlos Vémola.

Šestatřicetiletý UFC veterán nicméně tvrdí, že s odvetou do budoucna počítá. „Už jednou jsem ho zmlátil, zmlátím ho podruhé. Akorát jsem teď měl tolik zdravotních problémů, že je pro mě naprosto nereálné, abych shazoval dvakrát za sebou do osmdesát čtyřky. Takže pro mě je teď devadesát trojka optimální,“ vysvětluje. „Malej tlusťoch pokud chce, tak klidně může přijít do devadesát trojky hned v Německu. Já se tomu rozhodně nevyhýbám. Tohohle frajera zmlátím kdykoliv a kdekoliv, ale až budu ready já. A ne, když si bude vykřikovat on. Mě ty jeho kecy vůbec nezajímají.“

Ač Vémola říká „kdykoliv, kdekoliv“, od prvního souboje nesmiřitelných rivalů v červnu uběhnou čtyři roky.

„Má můj pás, ať si ho zatím užije, já si pro něj samozřejmě přijdu, ale vzhledem k zdravotním problémům, které jsem měl, jsem se dohodnul s Ondrou, že do osmdesát čtyřky shodím teď v květnu (boxerský zápas s Marpem) a pak půjdu polotěžkou váhu v MMA,“ opakuje Terminátor.

Na jeho silná slova reagoval šampion už jen stručně: „Kdyby se konečně pochlapil, tak zápas můžeme klidně pojmout jako malej a tlustej versus velkej a blbej. S tím rozdílem, že já mám alespoň pravdu,“ dodává Kincl.

Velký souboj o trůn střední divize Oktagonu je tak zatím ještě v nedohlednu, ale zájem fanoušků ostrá slova obou bojovníků jen umocňují.