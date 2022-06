Nakonec jsem rozbučel i Němce, směje se Vémola. Češi jsou kulturnější

Parádní comeback Terminátora! Karlos Vémola zastavil polského bijce Michala Pasternaka už v prvním kole a i když připouští pár pochybení, už teď se těší do dalších bitev. A chtěl by jich letos stihnout v součtu pět až šest. A to i přesto, že jej v srpnu čeká operace pravé ruky. „Doktor říkal, že to bude bolet, ale naštěstí se to nemůže urvat, tak jsem odpověděl, že bolest je jen pocit,“ říká slavný gladiátor.

Jak jste si po více než roce užil návrat do klece?

„Skvěle! Docela se mi líbilo, že jsem měl i přehled v postoji, na to jak byl dlouhej, že jsem nikam zbrkle nespěchal. Nakonec jsem se ale nechal unést, zbytečně jsem tam nahazoval koleno, za který jsem mohl dát takedown (strh). Takže to musím příště trochu uklidnit. To byla jedna z takových chyb. On ale udělal velkou chybu, že se semnou snažil zápasit zespoda. Sice mě jedním loktem trefil, ale brzo mu začaly docházet síly. A mám radost, že jsem s Yakuzou (zápasník Eldar Rafigaev) furt trénoval jeden a ten samý choke (škrcení) dokola.“

Vyplatilo se.

„Před zápasem jsem i říkal, že jak jsem chtěl knockoutovat Marpa a rozhodčí mě o to připravil… Tak že by pro mě největším vítězstvím v tomto zápase bylo, kdybych frajera, který má černý pásek v jiu jitsu, zatímco já žádnej, ukončil a speciálně na tenhle side choke. A přesně to se mi povedlo, takže z toho mám obrovskou radost.“

Každopádně Pasternak má i zkušenosti z bojového umění Vale tuda, takže pro vás asi o to cennější kořist, že?

„Přesně tak. Byl to fakt zkušený borec a já jsem si pohlídal, krom toho jednoho zbytečného kolene, úplně všechno. Ale ono se to lidem líbilo, říkali, že jsem ho i trefil, ale vrátil jsem ho pomalu zpátky, zbytečně jsem se nechal zabrat. I s tím jsme však počítali, a nakonec to vyšlo. Říkal jsem trenérovi, že když se mě soupeř bude snažit vzít dolů, tak jeho útok využijeme v náš prospěch. Takže i s tím jsme počítali. Pokusil se o takedown po mojí chybě, to musím přiznat.“

Před dvěma týdny jste měl boxerskou premiéru, teď jste byl zpátky v MMA, co byl větší zážitek?

„Užil jsem si oboje. Ale vzhledem k tomu, že se v O2 areně bučelo, tak jsem si víc užil návrat do MMA. Tam jsem udělal všechno, jak jsem měl, trenéři mě ohromně chválili. To jsem sice udělal i v boxu… Nicméně asi mě to bučení i v Německu chybělo, tak jsem zmínil, že v Oktagonu je jenom jeden Terminátor, a že Stephan Pütz si na něj jenom hraje, takže na mě zabučeli lidi i v Německu.“ (směje se)

Ano, došlo na jasnou výzvu pro Pütze, s ním byste se chtěl střetnout kdy?

„Uvidím, jak na tom bude moje ruka po operaci. Co jsem zaslechl, Oktagon plánuje návrat do Německa už v říjnu, u toho bych zase nechtěl chybět.“

Mluvíte o operaci ruky. Zatím je tedy relativně v pořádku?

„Operace je naplánovaná na prvního srpna. Takže záleží na tom, jak rychle po operaci budu schopen zahájit tréninky.“

A cítil jste během souboje nějaké limity v pravačce?

„Při každém tréninku mě bolí jako kráva. Ale doktor říkal, že to bude bolet, ale naštěstí se to nemůže urvat, tak jsem odpověděl, že bolest je jen pocit. A pokud je to jen o pocitu, tak ten přežiju.“

Jak vlastně hodnotíte celkově premiéru Oktagonu v Německu? Jaké to bylo?

„Skvělá zkušenost. Trochu mi to připomínalo Anglii… Ty trochu nevychované fanoušky, oni pořád postávali s pivem a řvali. To v Čechách jsou fanoušci přece jen kulturnější. Když třeba zápasil Eckerlin, tak všichni vstávali a tak dále. Takže bylo to jiný, ale úžasný. Na první akci super, myslím.“

Takže i když na vás naposledy české publikum bučelo, tak máte pořád za to, že domácí fanoušci jsou lepší?

„Oni bučeli na Marpa a rozhodčího, ne na mě.“ (směje se)

Kolik zápasů byste chtěl vlastně v tomto roce celkem stihnout, když vše půjde, jak má?

„Kolik bych toho chtěl, a kolik stihnu, je rozdíl. Chtěl bych tak dvanáct. Ale stihnu tak půlku.“

Takže opravdu v součtu šest zápasů?

„Teď mám druhý, na Štvanici bude třetí. Pokud to v říjnu půjde, tak čtvrtý no a prosinec pátý. Takže pět určitě. Může ale ještě přijít nějaký sranda match box na konci, uvidíme. Pět nebo šest, to by byla fantazie.“

Rád se za výhry odměňujete, tak co jste si tentokrát vytyčil za odměnu?

„Za tohle jsem se rozhodl koupit krásný dárek mé ženě ke třiatřicetinám, který bych jí asi nikdy nekoupil, kdybych nevyhrál tolik zápasů. Takže udělám radost jí a ne sobě.“

Můžete být konkrétní?

„Chtěla náhrdelník od Cartiera. Za normální situace bych něco takového asi nekoupil, ale vzhledem k vítězství a tomu, že nemůžu pořád odměňovat sám sebe.“

Takže pro vás zatím žádné další zvíře?

„No, něco se chystá.“ (usmívá se)