Velký návrat Vémoly! Poláka uškrtil už v 1. kole. Buchinger přišel o pás

Návrat ve velkém stylu. Karlos Vémola nenechal zapochybovat o své formě a po více jak roční pauze, kdy nenastoupil do klece, si připsal rychlé vítězství nad Polákem Michalem Pasternakem. Toho donutil odklepat zápas už v prvním kole, když mu dobře nasadil škrcení (arm triangle choke). Český Terminátor tak zažil ve Frankfurtu parádní premiéru, následně pak místní fanoušky oslovil jejich jazykem, aby jim oznámil, že „V Oktagonu je jenom jeden král!“ Novým vládcem lehké váhy je Belgičan Losene Keita.

Polský bojovník Michal Pasternak je tvrdý chlapík. Vlastní černý pásek v brazilském jiu jitsu a věnuje se i náročnému bojovému umění vale tudo. To vše mu ale bylo k ničemu, když nastoupil na turnaji Oktagon 33 v německém Frankfurtu proti českému Terminátorovi.

Ač se Karlos Vémola vracel do klece po náročné operaci ruky, zjevně je při síle. Vysokého protivníka dostal během minuty na zem a tam dělal, co umí jako málokdo. Protivníkovi nedal na zemi absolutně žádnou šanci. Po několika změnách pozice si přešel do side guardu a dokázal Pasternaka rychle ukončit na arm triangle choke.

Pak český triumfátor poděkoval fanouškům, oznámil jim svůj další zápas na Štvanici a v němčině jim oznámil, že je králem Oktagonu a skutečným Terminátorem. Následně si de facto řekl o souboj s Němcem Stephanem Puetzem, který se také označuje za kyborga, konkrétně za prototyp T-800, ten vyhrál o několik desítek minut později bitvu o Německo.

Krom Vémoly se v Německu představil skvěle i další český bojovník Zdeněk Polívka.

Ten měl v souboji s Cheickem Koném jasný plán, nenechat soupeře z Pobřeží Slonoviny ani vteřinu na nohou. Český bijec soupeře po celou dobu střetnutí držel pod sebou a zasazoval tvrdé údery. Ukončit střet se mu sice nepodařilo, poranil však sokovi žebra, kvůli čemuž Koné před třetím kolem další boj vzdal. Polívka si tak připsal vítězství technickým knockoutem.

O nejkrvavější souboj večera se postarali německý ranař Christian Jungwirth a Chorvat Ivica Truscek. Prvně jmenovaný domácí borec způsobil soupeři ostrým loktem vydatně krvácející tržnou ránu na hlavě. Do klece pak nastoupil i lékař, který nechal bitvu pokračovat. Netrvalo ale dlouho a Jungwirth vyhrál technickým knockoutem.

Očekávanou bitvu o Německo ovládl favorizované Stephan Pütz. Proti Martinu Zawadovi sice měl den před zápasem obrovské problémy s vážením, přímo v kleci ale ukázal, že patří mezi největší osobnosti německého MMA. Svého soupeře většinu času kontroloval na zemi a vyhrál body.

Titulový zápas na závěr večera přinesl změnu vládce lehké váhy. Ivan Buchinger přišel o pás, naopak raduje se Belgičan Losene Keita. „Black Panther,“ během tří minut boje odmítl několik pokusů o takedown a v postoji naprosto dominoval. Rozhodčí po sérii úderů boj ukončil na TKO.