Sparta, reality show a teď MMA výzva. Dzaba: Jako bych začal Ligu mistrů

Soutěžil v SuperStar i ve žhavém pořadu Love Island, naposledy byl v reality show Survivor. A právě na ostrově se zrodil nápad na ještě větší výzvu: zápas v MMA. Nathan Christián Dzaba (27), jinak taky slovenský fotbalista s africkými kořeny, jde do toho s vervou. „Je to bomba, ohromně si toho vážím,“ říká o možnosti postavit se do klece a bojovat v nejtvrdším sportu. 17. září v Brně se na turnaji Oktagonu utká s Adamem Raiterem, rivalem ze Survivoru.

Co vám dala účast v reality show Survivor?

„Poznal jsem hodně nových lidí, byla to velká a jen pozitivní zkušenost. Zažili jsme různé situace, museli jsme často vystoupit z komfortní zóny… Dalo mi to i kamaráda na celý život, poznal jsem tam Gábora (Borárose). Bylo výborné rozhodnutí, že jsem tam šel, a klidně bych si to zopakoval.“

Prošel jste zkouškou fyzické i mentální odolnosti. Ukázalo vám to o sobě něco nového?

„Určitě mi to ukázalo, že zvládnu o hodně více, než jsem si myslel. Nikdy bych nevěřil, že budu žít pár měsíců na pár kouskách kokosů a trochu rýže. Vyzkoušel jsem si, že moje tělo dokáže na extrémní podmínky dobře reagovat a dá se v tom vydržet. Soutěže jsem většinou vyhrával, mezi dvaceti lidmi jsem patřil mezi dobré a silné hráče. Potvrdilo mi to, že i když nejsem na sto procent připravený a najedený, tak dokážu podat výkon. Bylo super, že jsem poznal svoje tělo, jak reaguje.“

Jaká byla vaše první reakce, když se objevila MMA výzva?

„Super! Těší mě, že taková nabídka přišla. Díky Survivoru. Když jsem se dozvěděl, že Ondra Novotný bude Survivor moderovat, tak mě napadlo, že bych se mohl dostat k boxu nebo něčemu podobnému. Vedle fotbalu byl pro mě box vždy druhým oblíbeným sportem, často jsem ho sledoval, měl jsem načteného Mika Tysona, koukal jsem hodně na filmy a dokumenty. A MMA spojuje všechny bojové sporty, je to další zajímavá výzva.“

Trvá nadšení dál i po ránách, které jste už v tréninku inkasoval?

„Je to náročné, sparingy jsou extrémně vysilující. Ale to jsem čekal. Lidé, kteří to dělají jako profesionálové, zaslouží velký obdiv. V televizi vidíte jen pár minut zápasu, ale je za tím neskutečné množství dřiny. Je to bomba, jsem rád, že k tomu můžu přičichnout a naučit se něco nového. Člověk získá úplně jiný pohled, když to zažije na vlastní kůži.“

Oktagon: Kdo přežije?

Všechny díly show ze zákulisí příprav Nathana a Adama na zápas MMA jsou už k vidění na platformě OKTAGON.TV. Všech 10 dílů je dostupných i na YouTube OKTAGON MMA. „Chceme lidem nabídnout jejich osobní příběh, viděný jejich blízkými, starými kamarády i novými trenéry. A samozřejmě také příběh, který žili na ostrově,“ řekl k televizní sérii Nikolas Pátek, marketingový ředitel Oktagonu. K souboji v kleci dojde 17. září v Brně ve Winning Group Areně na turnaji OKTAGON 35. Hlavním tahákem eventu bude zápas Patrika Kincla s Francouzem Alexem Lohorém o trůn krále střední váhy.

Nezaváhal jste později ani trochu, jestli jste udělal dobře? Měl jste jen čtyři měsíce přípravy na zápas v kleci, čeká vás úplně něco nového.

„Mám obrovský respekt, myslím, že je dobře, když k tomu tak přistupujete. Neberu to tak, že je to sranda nebo uděláme bitku jen pro prachy a jdeme od toho. Dávám do toho sto procent, chci se to naučit se vším, co k tomu patří. Vím, že hodně kluků amatérů maká, čeká na šanci, a já jsem ji dostal jen tak lusknutím prstu. Ohromně si toho vážím a cesty, kterou jsem se vydal, nelituji. Každý den se chci zlepšovat a ukázat pak v zápase to nejlepší, co ve mně je. Je to jen pár měsíců, ale mám kolem sebe super tým, příprava je na profesionální úrovni. Neříkám, že se ze mě stal stoprocentní bojovník, ale dám ze sebe všechno, abych ukázal, že na to mám a že si zasloužím stát v kleci, kde pak budu chtít rozdat co nejvíc ran. Samozřejmě se i bojím, mám z toho respekt. Věřím ale, že ten tlak a zdravá nervozita, co tam bude, mě budou posouvat spíš dopředu.“

Mezi vámi a Adamem je ze Survivoru přirozená rivalita. Dá se čekat, že ani jeden necouvnete.

„Přesně. Vůbec to není tak, že bych ho nenáviděl. Byli jsme rivalové v soutěži, každý byl v jiném kmeni, bojovali jsme v hodně soubojích, ten poslední jsem vyhrál já. On předtím taky něco vyhrál. Je to vzájemné, náš zápas má příběh. Nedarujeme si v kleci absolutně nic a půjdeme za vítězstvím. Vyhraje ten lepší. Je to vyrovnané, 50 na 50. On MMA v životě nedělal, já taky ne. Taky jako on cvičím, mám rád posilovnu. Bude to zajímavé a šance rovnoměrně na obou stranách.“

Připravujete se v Trnavě i s Attilou Véghem, hvězdou MMA. Jaké to je?

„Mám kolem sebe skvělý tým, ty nejlepší, kteří mi MMA ukážou, nějak mě nasměrují, poví nějaké finty. Attila, Karol Ryšavý, Roman Paulus, Luďo Klein, trenér Ján Hudák… Boxerské tréninky mi dává Gábor. Všichni jsou to výborní chalani, na nic si nehrají, skvělí profíci. Když to porovnám s fotbalem, tak je to jako bych najednou začal hrát Ligu mistrů. Být mezi nimi a ještě s nimi trénovat je vzácné.“

S Adamem máte oba své profi týmy, i to svědčí o tom, jak vážně to berete.

„Je super, že oba máme kolem sebe profesionály, že to není: ‚Tady máte čtyři měsíce a uvidíme se v Brně, naučte se, co chcete a potom to ukažte.‘ Počet tréninků máme jako profíci, všechno tomu podřizujeme, životosprávu a další věci. Je znát, jak vážně to bere Oktagon a jak to bereme my dva. Myslím si, že diváci a fanoušci sportu se mají na co těšit. Za mě je to super projekt. Sice reality show, ale mapuje dva lidi, kteří MMA nikdy v životě nedělali, a jdou se učit něco nového. Hlavní je, že je to o sportu, můžu ukázat, co ve mně je. Jsem vděčný, že něco takového přišlo.“

Váš zápas vyvolává různé reakce, někteří se těší, jiní to naopak kritizují. Jak to vnímáte?

„Jsme na nějaké hejty zvyklý, v životě to tak vždycky je, že se někomu zalíbíte, někomu ne. Ale i na tom je vidět, že lidi to zajímá. Kdyby je to nezajímalo, tak by o tom nemluvili. Oktagon měl už předtím nějaké projekty, tohle je zase něco jiného, nová reality show. Lidé by si měli uvědomit, že se to dělá i pro ně. Každému, kdo na to nadává, bych doporučil, ať si to vyzkouší, na čtyři měsíce se zavřít do posilovny a makat na zápas. Myslím, že by každý úplně změnil názor. Nebude to zápas jen tak naoko, že se tam dva frajeři postaví na tři kola a konec, dělají to pro prachy. Ano, jasně, je to i o penězích, nikdo by nechodil do práce, kdyby za to nic neměl. Čím víc se ale o tom zápase mluví, tím víc to bude sledované. Dáme do toho sto procent. A věřím, že i ti, kteří na to teď nadávají, budou pak po zápase ticho a zjistí, že to mělo význam a bylo to fajn udělané.“

Adam už mluvil o tom, jak se těší, až přijdete na vážení a bude vidět ten progres. Že budete ve formě, v jaké jste ještě nikdy nebyli.

„Ve formě se udržuji celý život, při fotbale mám pořád nastavenou životosprávu. Teď jsem to ještě upravil, aby byla top, životní. Taky se na to těším, jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Pro mě i Adama bude takový zápas něco nezapomenutelného. Stejně tak první vážení, první stare down, tím je to ještě speciálnější. Jsme nováčkové, všechno bude zážitek.“

Bude nejspíš těžké vysvětlovat po zápase pocity někomu, kdo to nezažil.

„Jsem rád, že Oktagon zachytává už naší přípravu. Bude super, když si k tomu pak člověk v klidu sedne a zpětně se na to podívá. Když probíhá natáčení, jste přímo v dění, tolik si to neuvědomujete, je to automatické. Ale s odstupem času, až bude po zápase, si možná řekneme: ‚Wow, co jsem to vlastně dokázal. V jaké formě jsem byl, jaké tréninky jsem prožil.“

Už jste přemýšlel, co bude dál s vámi a MMA, až to všechno skončí?

„Přítelkyně se o mě bojí, povídala mi: ‚Slib mi, že to bude jen jeden zápas.‘ Nejsem potetovanej, ale vím, co se říká: čím víc kérek máš, tím víc jich chceš. U jedné to neskončí. Mám pocit, že podobné to bude u mě s MMA. (usmívá se) Čím víc tréninků je, tím víc jich chci dál. Baví mě to a motivuje stále se učit něco nového. Nedokážu říct, jestli to bude můj poslední zápas. Není to tak, že je jen tenhle a končím. Možná bych u toho chtěl zůstat, třeba to nebude už MMA a zkusím box. Pokud bych z toho ale měl mít karfiolové uši, tak asi změním názor… (směje se) Teď jen vím, že mě to strašně baví. Když jsem přišel na první trénink a viděl, jak se tam chalani perou, škrtí, tak jsem si říkal, na co jsem se to dal. A najednou tam stojíte, jdou i proti vám, škrtí vás, vy škrtíte je, a už jste v tom. Už to vnímáte jinak, těšíte se na každý den a zlepšujete. Jak se říká, s jídlem roste chuť.“

Fotbal teď jde stranou