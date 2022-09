Lohoré o Oktagonu i Vémolovi: Král nebere sračky! Kinclovi zavřu hubu

Má značné ambice. Bojovník česko-slovenské organizace Oktagon MMA Alex Lohoré vyválčil druhou šanci na zisk titulu ve střední váze. Pokud ho Patriku Kinclovi sebere, rád by ostatním ukazoval, jak vypadá opravdový šampion. Chce jít příkladem, skoro až vychovávat. Políčeno má i na velkou hvězdu domácí scény a svého někdejšího přemožitele Karlose Vémolu. „Odveta s ním by mi nevadila, ale ať nás Oktagon nejdřív otestuje na zakázané látky. Profesionální sportovci neberou věci, které on ano,“ obviňuje dvaatřicetiletý Francouz českého Terminátora v exkluzivním rozhovoru pro web iSport.cz. „Kinclovi chci zavřít hubu,“ říká rázně.

Máte před sebou titulový zápas v Oktagonu proti Patriku Kinclovi. Jak se vám zatím vede v přípravě?

„Všechno jde velmi dobře. Cítím se ve skvělé formě, respektive v nejlepší formě, v jaké jsem kdy byl. Dostal jsem tentokrát dost času, takže jsem na zápas více než připravený.“

Co očekáváte od Kincla a v čem vidíte jeho silné i slabé stránky?

„Kincl je dobře vybavený protivník. Více se tlačí do klinče a na zem, než že by sázel na údery, není to ranař. Jeho slabé stránky? Určitě není tak skvělý v postoji, taky toho nedokáže tolik na zemi. Aspoň podle toho, co si pamatuji z jeho zápasu s Pirátem (Samuelem Krištofičem). Neukončil ho na submisi, i když k tomu měl hodně příležitostí. Zato ho přenášel na zem poměrně lehce a držel si dominantní pozici.“

Kdybyste měl sestavit žebříček všech svých dosavadních soupeřů, kam byste v něm umístil právě Kincla?

„Zatím to nedokážu říct, protože proti mně ještě nestál. Viděl jsem na vlastní oči jen jeho duel proti Pirátovi, pak samozřejmě několik dalších na YouTube. Opravdu nevím, ale řekl bych, že jsem rozhodně čelil náročnějším výzvám, než jakou představuje on.“

Nosíte přezdívku „Da Killa Kid“, tedy „Děcko zabiják“. Odkazuje na vaši snahu ukončovat soupeře před limitem. Jak to bude u Kincla?

„Rozhodně smysl mé přezdívky pozná také. Patrik Kincl má hodně řečí, zejména na sociálních sítích. Pro mě je to dobrá motivace. Chci mu zavřít hubu.“

Předpokládám, že nestojíte o to, abyste se dočkal konce pátého kola…

„Ne, to ne. Tento zápas rozhodně nedojde k bodovým rozhodčím. Už proto, že se popasujeme v Česku, tedy v Kinclově zemi. Mým cílem nemůže být výhra na body, musím hledat za každou cenu ukončení, protože na bodech by to mohlo být ošemetné.“

Víte vůbec o tom, že Karlos Vémola a Patrik Kincl jsou velcí rivalové, a pakliže by druhý jmenovaný obhájil pás šampiona střední váhy, mají se spolu porvat v odvetě?

„Abych byl upřímný, nezajímám se o to. Ať si dělají, co chtějí. Já nejsem velkým fanouškem Vémoly, je to jejich problém, takže ať v tom klidně pokračují.“

Jenže Kincl usiluje o odvetu s Vémolou právě skrze váš zápas. Máte v tomto směru stejný cíl jako on?

„Není to něco, na co bych se momentálně soustředil. Já se zaměřuji na Kincla a na to, jak získám opasek. Pak uvidím, jaké jsou další možnosti.“

Jste tím, který už bojoval s Vémolou a nyní se chystáte i na Kincla. Kdyby k jejich odvetě skutečně došlo, kdo vyhraje?

(zasměje se) „Opravdu mě to nezajímá, nesleduji je. Vyhraje ten, komu to Bůh dopřeje. Nicméně ve výhodě by měl být Vémola. Shazuje hrozně moc kilogramů a porušuje pravidla toho, co děláme, tedy že jsme profesionální sportovci. Neužíváme zakázané suplementy, nejsme nastřelení z věcí, které bere on. Takže ano, myslím si, že by měl navrch.“

Co si tedy v kontextu vašeho názoru na Vémolu myslíte o jeho silné pozici v Oktagonu?

„Uvědomuji si, že je to jedna z největších hvězd, která prodává lístky. Ale pokud se chce Oktagon opravdu jako organizace posouvat dopředu, potřebují správného krále a tím jsem já. Ten opravdový král, opravdový sportovec, který nebere sračky a pracuje tvrdě pro to, co dokáže. A samozřejmě potřebují taky někoho, kdo má mezinárodní zásah.“

To Karlos Vémola ve vašich očích nesplňuje?

„Ne, to přece musíte vidět. Nikdo by vám netvrdil opak. Každý ví, že prostě není ‚přírodní‘. Každopádně když vezmu titul Kinclovi, nevadí mi bojovat s Vémolou znovu, naopak by to bylo pěkné, kdybych měl navíc tentokrát pořádný kemp na přípravu. A až budu šampionem, bylo by fajn požádat Oktagon, aby nás před odvetným zápasem otestoval na zakázané látky. Chci totiž být opravdovým sportovcem i šampionem. Vždy jsem byl čistý a vždy budu, neužívám nic, co není povoleno. Pokud by na test přistoupili, pojďme ten zápas udělat znovu.“

To jsou silná prohlášení. Jak velký problém je pro organizaci Oktagon to, že své borce netestuje?

„Dělá ji to menší, víte? Ve všech velkých organizacích své zápasníky testují. Ať chcete do UFC, Bellatoru, není tam žádné podvádění, testují své bojovníky a produkují opravdové sportovce. Jestli chce Oktagon dosáhnout další úrovně a přetahovat se s největšími jmény na trhu, doporučuji testy. Možná by bylo dobré začít jen s titulovými zápasy, aby měl pás Oktagonu větší hodnotu.“

Už jste říkal, že se o bitvu s Vémolou předem nezajímáte. Když k ní ale dojde, co změníte, aby byl výsledek opačný?

„Váhu. To je nejspíš jediná věc. Šel bych do zápasu lépe připravený z hlediska váhy, vlastně z tohoto pohledu už jsem připravený teď. A taky bych chtěl jistotu, že budu mít v rohu celý svůj tým. Naposledy to bylo složité vinou covidových opatření, všichni mí trenéři se na zápas s Vémolou nedostali, a to včetně kouče na grappling, což je obzvlášť proti takovému soupeři velká komplikace. Přišlo mi, jako bych zápasil proti čtyřem lidem najednou, protože Vémola svůj tým měl, zatímco mně přijel jen kouč na box. Taky žádám o pořádnou přípravu. No a pak se můžeme bavit o zcela rozdílném výsledku celého zápasu. Když si uvědomíte, že při prvním setkání s Vémolou jsem byl v nejhorší pozici v kariéře, dokázal jsem vydržet všech pět kol a ještě se snažil o několik submisí, ze kterých uniknul… pokud budu v nejlepší formě, určitě zvítězím.“

Po vašem prvním vzájemném měření Vémola na tiskové konferenci uvedl, že jste ho prosil, aby vás nechal vyhrát, protože máte rodinu. Říkal pravdu?

„Vždycky plácá tahle h**na. Já jsem říkal: ‚Potřebuji vyhrát pro svou rodinu.‘ Neříkal jsem: ‚Prosím, nech mě vyhrát.‘ To rozhodně neznamená totéž. Jsem z toho velmi zklamaný, protože on umí anglicky, takže proč to neřekl v angličtině, když jsem seděl vedle něj (nařknutí Vémoly zaznělo na tiskové konferenci po Oktagonu 20, které se oba zápasníci zúčastnili). Řekl to jen proto, aby v očích fanoušků vypadal více dominantní, takový on je: velmi drzý a neuctivý. Nežádal jsem o výhru, to by pro mě nedávalo žádný smysl. (začne mluvit k Vémolovi) Vydržel jsem pět kol a tys mě nedokázal ukončit. Přestaň s tím! Proč bych tě prosil, když si mě ani neukončil?“

Přesuňme se k vaší cestě do Oktagonu. Jak jste vůbec dokázal získat první souboj v organizaci?

„Myslím, že hledali někoho, kdo bude zápasit právě s Vémolou. Ozvali se mi tři týdny před bojem přes sociální sítě a požádali mě, jestli bych do toho nešel. Já jsem vždy připravený zápasit, i když tehdy spíše ve veltrové váze. Ale pro mě to byla velká příležitost a zároveň jsem tenkrát neměl kde bojovat kvůli covidu. Měl jsem jít do PFL, ale to padlo. Oktagon přišel ve správný čas a já jsem prostě přijal jejich nabídku.“

Můžete popsat průběh vyjednávání a s kým jste hovořil?

„Já jsem sám sobě manažerem. Poté, co mě Oktagon oslovil, mluvil jsem zejména s Ondřejem Novotným, ale jak jsme se ve vyjednávání dostávali hlouběji, nikam se to nehýbalo. Moc totiž neoceňoval to, že jsem jednal sám za sebe. Dělám to z jednoho prostého důvodu: až skončím se zápasnickou kariérou, chci se věnovat práci manažera, trénovat své bojovníky a zároveň jim domlouvat zápasy. Ještě předtím bych rád zjistil, jak celý systém funguje. Dělal jsem to tak celou kariéru a nikdy předtím s tím nebyl problém. Vždyť přece znám svou hodnotu a dokážu ji sám nejlépe ocenit. V rámci Oktagonu jsem si tedy k vyjednávání musel přizvat další společníky, kteří reálně nic nedělali. Já jsem jim řekl, co mají předat Novotnému a oni to vzkázali. Moc nechápu proč. Za mě to nedává smysl, ale byl to jediný způsob, jak jsem mohl pokračovat ve vyjednávání s Oktagonem. S Ondřejem to zkrátka bylo trošku složitější.“

Co peníze? Ohodnotil vás Oktagon správně?

„Stále nejsem spokojený, ale ten sport dělám v první řadě proto, že ho miluji. I když musím nakrmit rodinu, znáte to. Nemůžu jen tak sedět a nic nedělat. Snad po zisku opasku budu schopný vyjednat vyšší odměnu a také větší množství zápasů. Když dám příklad: Vémola měl za poslední čtyři měsíce tři zápasy (včetně jednoho boxerského proti rapperovi Marpovi). Já jsem měl zatím letos jediný. Vůbec nechápu proč, nejsem zraněný, nemyslím si, že by byl zraněný Kincl. Proč jsme proti sobě nešli dříve? Možná chtěl Kincl přestávku, netuším. Když získám titul, udělám, co bude v mých silách, abych byl aktivní, jak jen to půjde. Pro mě nemá význam stát na místě.“

Opět jste připomenul Vémolu. Souvisí jeho značná vytíženost i s kvalitou soupeřů?

„Nemyslím si, že by dostával lehčí protivníky. Jenže tady není nikdo, kdo by se s ním reálně mohl měřit. Lidé jeho kalibru jsou v UFC a v jiných velkých organizacích. Dávají mu bojovníky, kteří jsou k dispozici, a je to s ním složité. Všichni znají jeho styl, vědí, co dělá, ale stejně není snadné najít člověka, který by to zvládl.“

Ještě chvíli k Oktagonu. Znal jste organizaci předtím, než vás oslovila?

„Ne, vůbec jsem o ni neslyšel.“

Změnilo se to nějak? Trénujete v zahraničí, je Oktagon známou značkou už i tam?

„Už jsem v této organizaci nějakou dobu a domnívám se, že jsem jí pomohl v tom, aby byla známější. Hodně mých fanoušků o ní nevědělo. Ale myslím si, že ještě rozhodně můžu její jméno zpopularizovat. Bylo by skvělé, kdybychom Oktagon dostali do Spojeného království. Nebo pokud bych měl titulový zápas ve Francii, mohli bychom z Oktagonu udělat více mezinárodní i rozpoznatelnou organizaci, protože já jsem nejen rozpoznatelný, ale také čistý zápasník.“

Jistě máte sny, které si ještě chcete odškrnout. UFC?

„To je mým hlavním cílem. Na to se zaměřuji, proto makám celou kariéru. Chci dostat šanci měřit se s opravdovými a čistými sportovci, těmi nejlepšími na světě. A to znamená jít do UFC. Teď jsem v Oktagonu, žádný problém s tím nemám a myslím na další zápas. Pak uvidíme, co bude dál.“

Znáte se osobně s krajanem Cirylem Ganem, který je momentálně jedničkou těžké váhy UFC, či případně dalšími UFC zápasníky, kteří trénují a žijí ve Francii?

„Ano, Ciryla znám, už jsem měl tu možnost popasovat se s ním na žíněnce v pařížském gymu MMA Factory. Trénoval jsem i s jinými zápasníky, kteří se 3. září představili na UFC Paris, například Nassourdine Imavov (narozen v ruském Dagestánu, do Francie se přestěhoval v 19 letech). Potkal jsem se i s Francisem Ngannouem, který žije v Paříži.“

Jak to tedy vypadá s MMA ve Francii?

„Momentálně už to je poměrně velká věc. Značný posun představovalo zlegalizování zápasů, už je tomu několik let, co se tak stalo. Vzniká spousta MMA gymů, které produkují řadu talentů. V příštích letech se podle mě určitě dočkáme francouzského zápasníka, který bude držet titul v UFC.“

