Kincl zná místo i čas další bitvy. Soupeř dokázal potrápit i Vémolu

Hala hokejové brněnské Komety zažije poprvé Oktagon. V sobotu 17. září se tam uskuteční první žlutočerný turnaj a nabídne hned zajímavou titulovou bitvu. Do akce půjde šampion střední váhy Patrik Kincl. A soupeřem mu bude francouzský ranař Alex Lohoré. Ten zápasil o pás střední váhy hned při své české premiéře, když v prosinci 2020 nastoupil proti Karlosovi Vémolovi. Prohrál tehdy s Terminátorem na body, ale dokázal s ním ustát plných pět kol.

O velké akce bojových sportů není letos nouze. Nejštědřejší je v tomto směru ke svým fanouškům tradičně Oktagon MMA. Největší tuzemská organizace oznámila další veliký turnaj. Bude mít číslovku 35 a uskuteční se poprvé ve Winning Group Areně pro víc jak sedm tisíc lidí. Galavečer navíc zakončí titulová bitva Patrik Kincl vs. Alex Lohoré.

„Alexe vnímám jako komplexního zápasníka. Nepřijde mi, že by měl nějakou složku MMA vyloženě dominantní,“ říká o vyzyvateli stávající šampion střední váhy. „Dokáže ukončovat v postoji i na zemi, ale zároveň tam být i sám ukončen.“

Lohoré se představil českému publiku poprvé v prosinci 2020 v titulové bitvě s Karlosem Vémolou. Pás šampiona střední divize si tehdy připnul český Terminátor, který však Francouze nedokázal porazit před limitem a připsal si vítězství na body.

Kincl bude mít možnost porazit někoho, s kým se popasoval i jeho velký rival. Bude se proto snažit vyhrát razantněji? „Vůbec. Budu se soustředit hlavně na sebe a snažit se předvést co nejlepší výkon. Cílem bude přenést co nejvíce věcí z tréninku do zápasu,“ má jasno Kincl.

Šampion Oktagonu tak pomalu zahajuje cestu za dalším triumfem. „Příprava je v počáteční fázi. To znamená, že je to v mírnějším tempu a více o technice. Ale každým týdnem bude hůř a hůř,“ dodává s úsměvem Kincl.

