Kincl čeká na odvetu: Vémola českému MMA škodí. Lohorého chci porazit dřív

Nedlouho poté, co se Karlos Vémola stal na Štvanici znovu šampionem Oktagonu, přišel Patrik Kincl s hodnocením, v němž se nedržel zpátky. Tyson Fury z Wishe… Vesmír bizáru… To je jen málo z příměrů, které bijec z Hradce Králové použil. V redakci deníku Sport se k titulovému zápasu Vémola vs. Aleksandar Ilič ještě vrátil.

„Ilič je skvělý zápasník, je šikovnej, ale je to čistej postojář,“ zhodnotil Kincl. „Bylo mi ale jasný, že proti ortodoxnímu zemaři, wrestlerovi nebude mít šanci.“

Kincl se také opřel na no Vémolova „královského nástupu“.

„Bylo to za mě splácaný všechno možný dohromady, co k sobě nepasuje a tak. Já proti podobným zápasům nemám nic, ale myslím si, že by to mohlo být originální: Karlos má kolem sebe tolik lidí, kteří kdyby dali hlavy dohromady… No asi vymysleli tohle.“

Znovu tak nabírají na intenzitě slovní přestřelky, které mezi oběma bojovníky průběžně panují už čtyři roky.

„Uznávám, že je to čistě věc toho sportovního ega, kdy tam chci odevzdat stoprocentní výkon. A Karel už nikam dál nesměřuje, je vidět, jak si volí ty soupeře, že už si to bude plácat tady u nás a dělat si jméno tady na tom. Nic proti tomu extra nemám. Ale já jsem ještě v té fázi sportovního světa,“ vysvětlil Kincl. „Chci předvádět dobré výkony s dobrými soupeři a výhra by uzavřela tuhle osobní kapitolu, kdy se do mě čtyři roky Karlíto různě obouvá. Kolikrát jsem to ignoroval, kolikrát už mě to štvalo, ale v každém druhém rozhovoru nebo narážce mi někdo posílá, že jsem zmiňovaný. Takže bych to chtěl uzavřít.“

Pozvánka a koláčky nedorazily

Vémola před dvěma dny uspořádal velkolepou veselku v Občanské plovárně. Co na to říká rival, který je ženatý už delší dobu?

„Je hezký, že to lidem zprostředkovali takhle. Parádní záležitost. Seděl jsem u toho. Čekal jsem na koláčky a pozvánku.“

S tím, že by Vémola svým vystupováním a životním stylem dělal reklamu svému sportu, Kincl rozhodně nesouhlasí.

„Dlouhodobě nesouhlasím. Karel to nedělá pro MMA, dělá to samozřejmě pro sebe. Jo, asi to nějakým způsobem zviditelnil. Ale to, kde je MMA teď, já to vidím tak, že se to dostalo díky souboji XFN a Oktagonu, kdy se vlastně přetahovali. A v té éře to vybouchlo a nabalovali se fanoušci,“ uvedl třiatřicetiletý bojovník. „Možná to bude znít zahořkle, ale mě připadá, že Karlos českému MMA škodí. Těmi bulvárními kauzami a vyjádřeními. Nedovedu si představit, že bych teď přišel za nějakým velikým partnerem, třeba bankou a řekl jim, pojďte podpořit náš klub, jsme tu všichni sportovci, uděláme vám skvělou reklamu. Oni si pak pustí nástup na Štvanici, interview a asi víme, jak by to dopadlo…“

Ač už je zaděláno na pořádné promo zápasu Vémola vs. Kincl 2, nejprve musí Kincl 17. září v Brně překonat jiného protivníka, a to Francouze Alexe Lohorého, s nímž měl už tu čest i český Terminátor. Ten s ním bojoval plných pět kol a zvítězil na body.

„Lohorého mám nakoukaného, je to komplexní zápasník, držák,“ hodnotil Kincl. „Pro mě je velká výzva, abych Lohorého ukončil před limitem. Na tom budu pracovat. Ideálně bych potřeboval, aby to bylo v prvních dvou kolech. Protože jestli dojde k odvetě, která je v prosinci, tak musím být ready skočit hned zpátky do tréninku.“

Kompletní rozhovor s Patrikem Kinclem: