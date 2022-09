Bojovník Kincl: Vémola? Nepředbíhám. Uvidíme nejlepší verzi Lohorého

Vyhrát? Dobře. Ale obhájit? Minulost hovoří jasnou řečí: je to složitější. Tuto sobotu se o druhý titulový zářez v Oktagonu popere Patrik Kincl. Snaží se vyhnout podcenění, které potkalo jiné šampiony. Žízeň po úspěchu už není taková, pás visí nad krbem, hůře se hledá motivace vstát z postele a znovu projít peklem. Kincl však věří, že našel správný přístup, který v souboji s Alexem Lohorém prodá. „Beru to tak, jako bych titul ani neměl. Žádná opatrnost. A co bude, až vylezu z klece? Nechci předbíhat,“ říká držitel pásu ve střední váze pro iSport.cz.

Když hradecký rodák sledoval premiéru Alexe Lohorého v Oktagonu, viděl „vychrtlého“ zápasníka, který do střední váhy snad ani nepatří. Francouz ovšem s Karlosem Vémolou předvedl srdnatý boj po celých pět kol. „Rozhodně nic nepodceňuju. Teď uvidíme nejlepšího Alexe Lohorého, který kdy v Oktagonu byl,“ uvědomuje si Kincl.

Už v sobotu vás čeká titulový boj s Lohorém. Jak se cítíte?

„Zatím to vypadá dobře. Jestli se něco nezvrtne na poslední chvíli, tak se momentálně cítím skvěle.“

Ptám se i v souvislosti s váhou. Dříve jste v divizi do 84 kilogramů moc nezápasil. Už se v ní cítíte komfortně?

„Musel jsem spárovat s těžšíma klukama a měnit malinko styl, aby seděl k osmdesát čtyřce. V rámci možností teď do té divize patřím.“

Stihl jste načíst Alexe Lohorého?

„Samozřejmě jsem viděl jeho poslední zápasy, stejně jako ty dřívější v organizaci Cage Warriors. Šel se soupeři, které znám. Udělal jsem si kompletní obrázek a podle něj jsem zacílil přípravu.“

Jak tedy ten obrázek vypadá?

„Jeho nejsilnější stránku vidím v tom, že občas tam hodí úder, který je absolutně netechnickej. Jako kdyby zápasil amatér. Ale je to efektivní, protože jede po jiné dráze a v jiném úhlu, než je člověk zvyklej. Tenhle překvapivý moment mu často vychází a já si ho musím pohlídat, bejt soustředěnej. Je to pět kol, bude to těžký zápas na hlavu, abych udržel pozornost. To bude alfa a omega.“

Určitě jste zaznamenal Lohorého výroky v rozhovoru pro iSport.cz. Mluvil o formě, jakou nikdy neměl. Snaží se vás zastrašit?

„Ne, to já tomu věřím. Má za sebou dlouhou přípravu, v Oktagonu uvidíme nejlepšího Alexe Lohorého, který tam kdy stál. Já jsem rád, že proti němu můžu zápasit, a že porovnáme náš um a naše MMA.“

Mohl byste zhodnotit jeho premiéru v Oktagonu proti Karlosi Vémolovi?

„Tam nastupoval jako veltr, navážil snad 82 kilo, pokud si dobře pamatuju. Karel shazuje neuvěřitelný množství kil a nebyl schopnej ho ukončit. Já říkám od začátku, že Lohoré je rozhodně kvalitní zápasník, plus má za sebou dlouhou přípravu. Rozhodně nic nepodceňuju.“

V již zmíněném rozhovoru Lohoré mimo jiné poslal několik ostrých vzkazů právě Vémolovi a stěžoval si na to, že Oktagon neprovádí antidopingové testy. Co jste na to říkal?

„Tak i když proti sobě budeme v sobotu večer bojovat, v tomto stojím samozřejmě za Alexem. Tomu se nedalo nic vytknout. I já jsem na testování už upozorňoval, ale uvidíme, jestli se něco do budoucna stane. Teď se soustředím na zápas, ale čím víc kluků po tom bude volat, tím šance, že se něco změní, bude větší.“

Do klece vstoupíte poprvé jako obhájce titulu. Zažíváte jiný druh nervozity?

„Cítím naopak menší tlak. Titulu už jsem dosáhl a přehodil jsem si to v hlavě tak, že nejdu obhajovat, ale jenom využiju zkušenosti z toho prvního zápasu (se Samuelem „Pirátem“ Krištofičem). Beru to tak, jako bych titul ani neměl. To mi v posledních dnech dodalo extra motivaci, že pás nejdu obhajovat, ale jdu ho získat. Pro mě je lepší to, že už mám za sebou zkušenost s pěti koly proti Pirátovi.“

Na co jste se v přípravě nejvíc soustředil?

„Snažil jsem se, abych při každém sparingu pořád přemejšlel a byl tam hlavou, nenechal se někam vtáhnout emocemi. S tím mám občas v zápasech problémy. Chtěl jsem se dostávat na fyzické dno a záměrně do nepříjemných situací, se kterými jsem musel pracovat. V každém ostrém tréninku jsem se dostával kousek za předchozí limit.“

Když je řeč o emocích, Lohoré své soupeře rád provokuje. Řešíte to?

„Vím, že to dělá, ale emoce, které jsem zmiňoval, ty jsem si vytvářel sám. Teď to mám jinak. Alexe jako sportovce respektuju, jdu tam podat ten nejlepší sportovní výkon. Věci okolo si vůbec nechci pustit k tělu ani do hlavy. Ať si tam dělá, co chce, pro mě to není osobní, nepadly žádné urážky. Možná dal návod pro mé další soupeře, kteří vědí, kam píchnout. Ale myslím si, že už jsem po těch několika trash-talcích, co mám za sebou, zkušenější a už ani to si nepřipouštím. Teď je to opravdu o sportu.“

Na kolik se vám podařilo oprostit se od toho, že je to zápas...

(skočí do řeči před dokončením otázky na téma odvety s Vémolou) „Úplně jsem to odstřihl. Zamknul jsem se a čistě se fixoval na tento zápas. Já to beru tak, že je můj poslední v roce. Nechci se zranit, to by bylo nepříjemné vždycky, ale žádná opatrnost s tím, že mě něco letos ještě čeká. Jdu se porvat. A co bude, až vylezu z klece? To se může řešit potom. Nechci předbíhat. Poslouchám rozhovory se zápasníky, kteří tu chybu v minulosti udělali, já se snažím občas poučit i od ostatních.“

Řešíte tedy daleko víc než kdy dřív i psychickou stránku boje?

„Je to věc, kterou jsem nechal dlouho zaprášenou. A je čas pracovat i tímto směrem. Může mě to posunout o dost dál nejen jako zápasníka, ale i jako člověka.“

Kdo je pro vás v tomto směru inspirativní?

„Spousta lidí. Georges St-Pierre (legenda a bývalý šampion UFC) je tím správňákem asi navždy, ale snažím se u všech velikánů nahlédnout pod pokličku. Napadá mě Kamaru Usman (dlouholetý šampion UFC, který nedávno přišel o pás), ten mě bude zajímat i dál poté, co padl. Už měl zajímavé rozhovory o tom, jak k neúspěchu přistupuje, celá jeho osobnost je zajímavá. Nejde mi jen o ty na vrcholu, ale i o ty, kteří na své cestě zakopnou. Když se daří a padá to, tak to umí každej, ale když se nedaří, tak zlomit to... tam se ukáže mentální síla. Z toho může člověk vytěžit ještě víc.“

Která bitva dala z hlediska zkušeností nejvíc vám?

„Hodně mi dal první zápas v ACB s Durajevem. Sice jsem ho prohrál, ale následně jsem překopal spoustu věcí. Jiný přístup, jiné tréninky. Ale z každého boje, který je náročný po psychické nebo fyzické stránce, se snažím si něco vytáhnout. I duel s Pirátem mě dost posunul.“

V minulosti vás žena během závěru přípravy nechávala doma samotného, abyste měl potřebný klid. Jak se to změnilo po narození dítěte?

„Byl brzkej budíček, ale žena se snažila vždycky rychle malou nakrmit, sbalit a vyrazily ven. Takže jsme se potkávali ve chvilkách, kdy jsem měl dostatek energie. Když viděla, že jsem byl unavenej, nepříjemnej a stahanej, tak na mě ani nemluvila. A to je velký pokrok! Vždycky ji bavilo do mě klavírovat, když jsem byl takhle nervózní. Mám skvělé podmínky. Bál jsem se, jak budu schopný skloubit rodinný život s tím zápasnickým, obojí stojí dost energie. Ale mám doma super parťáka, takže se to dá. Do Brna žena dorazí samozřejmě ve vítězných zápasových šatech, myslím, že ty už budou za chvíli potřebovat nějakou záplatu.“