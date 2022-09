Kincl o triumfu i Vémolově výstupu: Ztrapnil sám sebe. Vymění plínku...

Jak moc si ceníte vítězství nad Alexem Lohorém a atmosféry ve Winning Group Areně?

„Brno jsem si vážně užil. Vnímal jsem i atmosféru, která se rozbouřila těsně před finišem, to bylo samozřejmě super! Nejdřív mi při nástupech připadalo, že měl Lohoré taky hodně fanoušků, ale na konci jsem halu dokázal zvrátit na svoji stranu. To byl super pocit.“

Před soubojem jste říkal, že očekáváte soupeře v nejlepší formě. Dokonale jste se připravil?

„Myslím, že jsme ho dokázali zaskočit tím, co přijde. Na začátku jsme si s klukama v týmu vyložili karty s tím, co ode mě bude nejspíš čekat, a zkusili jsme vymyslet game plan, který mi bude sedět a jemu vezme vítr z plachet. On roste postupem času, když se mu daří, pořád je drzejší, jde nahoru. Toho jsme se chtěli vyvarovat a dělat zápas od začátku. A jak jsem do něj sáhnul, cejtil jsem, že by to mohlo jít. Nestíhal moje přískoky, blbě to četl.“

Oktagon 35 v číslech Hlavní karta Střední váha: Patrik Kincl porazil Alexe Lohorého (Fr.) - TKO (1. kolo) - obhájil titul. Lehká: Karol Ryšavý porazil Františka Fodora (oba Sloven.) - TKO (1. kolo). Velterová: Andrej Kalašnik porazil Joela dos Santose (Braz.) - na body. Pérová: David Moon (Kan.) porazil Jakuba Dohnala - na body. Velterová: Róbert Pukač porazil Tomáše Meliše (oba Sloven.) - na body. Lehká: Ronald Paradeiser (Sloven.) porazil Iamika Furtada (Guin.) - na body.

Z vaší strany parádní výkon?

„Lohoré přijel v nejlepší formě, do váhy shazoval a já ho byl schopen ukončit v prvním kole a netrápit se s ním pět (tak dlouho trval zápas Lohorého s Vémolou , který na body vyhrál Terminátor). Já vlastně nevím, jestli má ten zápas s Karlem ještě smysl (pousměje se). Jeho výkon jsem strčil do kapsy.“

Prohodili jste po zápase s Lohorém slovo?

„Bylo na něm vidět, že je zklamanej. Je to sympoš. Na jednu stranu je mi ho líto, ale prohrát jsem fakt nechtěl. Byl z toho hotovej a dokážu se vžít do jeho pocitů. Mám to taky za sebou a není to nic příjemného, když člověk toho tolik obětuje a pak se stane, že si v zápase ani nečuchne. Je to jedna z nejhorších porážek, jakou zápasník může zažít.“

Tento zápas byl promovaný jako souboj o Vémolu. Karlos pak do oktagonu vešel a vzal si mikrofon. Co na to říkáte?

„Nejlíp to vyjádřila hala, tedy diváci, když toho ňoumu vypískali. Bylo to za mě ubohý, trapný. Čistě zoufalé volání o pozornost. A myslím, že Karel ztrapnil hlavně sám sebe. Byť jemu je to asi jedno.“

SESTŘIH ZÁPASU: Podívejte se, jak Vémola dominoval a porazil Kincla Video se připravuje ...

Jak vnímáte publikum? Je kritičtější než v dřívějších dobách?

„To je jako obrovský posun, že to není stádo dutých hlav, který se jde podívat na nějakou bitku do kulturáku… A nejen že reagovali na tuto situaci, ale že i vědí, co se v zápase děje. Oukej, ocení první nástup, první kombinace, ale pak to vybouchne, protože sami cítí, že je to blízko ukončení. Super, jak se to posouvá.“

Co byste lidem, kteří vás podporovali, vzkázal?

„Chtěl bych jim poděkovat za parádní atmosféru, jak se za mě postavili a za to, že chodí na galavečery a podporují česko-slovenské MMA a nás zápasníky. A hlavně, že se ve sportu pořád vzdělávají a dokážou ocenit, co se v daný moment děje.“

Říkal jste před zápasem, že budete potřebovat Lohorého ukončit co nejdříve, abyste hned naskočil do přípravy na odvetu. Kdy tedy začínáte trénovat?

„Uvidím. Teď mám shodou okolností pár bolístek.“

Jak to?

„Poprvé jsem si nechal míň zatejpovat palce a jeden cítím. Může to být jen čerstvá sraženina, není to nějak extra napuchlý. Dám tomu den, dva a uvidím.“

Jaký teď čekáte další vývoj, co se týká odvety? Je podle vás jisté, že na ni na konci roku dojde?

„No, až Karlovi dojde, co se tam odehrálo, může tam bejt nějaká překážka. Ale vymění plínku… (směje se) Nicméně furt to tam bylo. S Ondrou ( Novotný – promotér) jsme se o tom bavili, když jsem přestupoval do Oktagonu, ale já se od toho chtěl před zápasem odstřihnout. Odveta byla zmíněna i na tiskovce po turnaji. Takže to je určitě ve vzduchu, ale zatím nemáme nic podepsáno.“