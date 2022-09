Potvrzeno! Vémola má zápas na konci roku, žádá titul a odvetu s Kinclem

Je jasno. Populární MMA zápasník Karlos Vémola si den před Silvestrem střihne další valčík v kleci. Organizace Oktagon oficiálně oznámila, že se český Terminátor ukáže 30. prosince na turnaji v pražské O2 areně. Soupeř? Zatím neznámý. Šampion polotěžké divize se netají ambicí získat rovněž titul ve střední váze, který po nedávné obhajobě náleží Patriku Kinclovi. „Ten pás máš do konce roku, abys věděl, ty v*le,“ křičel Vémola v sobotu na Kincla po turnaji v Brně.

Oba muži spolu bojovali už před čtyřmi lety na půdě XFN, jenže samotný Oktagon jejich očekávanou odvetu ještě nepotvrdil.

Vémola se naposledy představil v červenci Na Štvanici. Během prvního kola vyřídil Aleksandara Iliče prostřednictvím škrcení. A okamžitě zažádal o titulovou šanci ve střední váze. Opasek ve zmíněné divizi už sice krátce držel, ale vloni ho automaticky ztratil, když nenavážil před duelem s Milanem Ďatelinkou.

„O titul beru kohokoliv. Lítá tady malá sedmdesát sedmička s mým pásem, v prosinci bych rád přišel a ten pás si vzal zpátky domů,“ prohlásil Terminátor po zisku titulu v polotěžké váze, čímž zároveň narážel na Patrika Kincla, který dříve působil převážně v kategorii do 77 kilogramů.

Nyní ovšem panuje v divizi, kterou Vémola považuje za svou. Bijec s přezdívkou Inspektor dokonce v sobotu zvládnul suverénní obhajobu, když francouzského soupeře Alexe Lohorého sestřelil za minutu a 54 vteřin. Stejného soka přemohl Vémola před dvěma lety po pětikolové bitvě jednoznačně na body. I proto fanoušky odveta elitních českých zápasníků tolik zajímá.

„Lohorého jsem byl schopen ukončit v prvním kole a netrápit se s ním pět. Já vlastně nevím, jestli má ten zápas s Karlem ještě smysl. Jeho výkon jsem strčil do kapsy,“ pronesl Kincl v rozhovoru pro iSport.cz. „Odveta byla zmíněna i na tiskovce po turnaji. Takže to je určitě ve vzduchu, ale zatím nemáme nic podepsáno,“ dodal ve vážnějším tónu.

Pokud by k atraktivní bitvě Terminátora s Inspektorem v prosinci přece jen nedošlo, mohl by Vémola obhajovat status šampiona v polotěžké divizi. Oktagon totiž neoznámil, v jaké váhové kategorii rodák z Olomouce nastoupí. Do začátku turnaje zbývá přesně 101 dní.

Už v Ostravě se 3. prosince představí Matěj Peňáz. Půjde o jeho comeback na domácí scénu po neúspěšné snaze získat smlouvu v UFC. Série Dana White’s Contender Series talentovanému Čechovi přinesla první kariérní porážku v MMA.